Nagyszabású rendőri akció zajlott a Déli pályaudvarnál

Takarítással, fokozott helyszíni jelenléttel és komplex járatellenőrzéssel zajlott összehangolt akció csütörtökön a Déli pályaudvar környékén a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kezdeményezésére több partner együttműködésével – közölte a társaság.

Tájékoztatásuk szerint

az akció során megtisztították a pályaudvar aluljárószintjét, a kerengő területét, a lépcsőfeljárót és a villamosmegállókat, a rendőrök és a közterület-felügyelők – a MÁV-csoport támogatásával – ellenőrizték a területet, a megállókat és a környező utcákat.

A kezdeményezés részeként csütörtöktől szombatig háromnapos járatellenőrzés is zajlik a Déli pályaudvar térségében: a jegyek és bérletek ellenőrzésén túl az utazási feltételeket megszegő, a közösségi közlekedés rendjét zavaró emberek kiszűrésére, valamint a járművek állapotának és tisztaságának vizsgálatára is hangsúlyt fektetnek.

A BKK 2021 óta kezdeményezi a forgalmas közlekedési csomópontok soron kívüli nagytakarítását és összehangolt ellenőrzését, idén eddig már tíz kiemelt helyszínen zajlott hasonló akció, amely a köztisztasági és közrendvédelmi akciókon túl magában foglalja a közösségi közlekedési járatok, a megállók, a metróállomások, valamint a buszsávok rendszeres ellenőrzését is – olvasható a közleményben.