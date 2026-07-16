Napokra leállítják a forgalmas budapesti metróvonal egyik szakaszát

Július 17-én 22 órától július 19-ig az M4-es metró rövidített útvonalon, kizárólag a Keleti pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között közlekedik, tervezett karbantartás miatt. A kieső szakaszon sűrűbben járó villamosokkal, buszokkal és egyéb alternatív útvonalakon biztosítják a zökkenőmentes utazást - írja közleményében a BKK.

A hétvégi munkálatok ideje alatt a Móricz Zsigmond körtéren a Keleti pályaudvar felé tartó szerelvények kivételesen a Kelenföld irányú vágány peronjáról indulnak. A Budapesti Közlekedési Központ a vonattal utazóknak azt javasolja, hogy Kelenföld helyett lehetőség szerint a Déli pályaudvart vegyék igénybe, ahonnan az M2-es metróval gyorsan és egyszerűen elérhető a belváros.

Aki mégis Kelenföld vasútállomásra utazna, az a 19-es és az 1-es villamossal, valamint a megszokottnál sűrűbben közlekedő 49-es járattal teheti meg ezt.

A metró által nem érintett állomások megközelítésére számos felszíni járat kínál alternatívát.

A Bikás parkhoz a 7-es, 58-as, 114-es és 213-as buszokkal lehet eljutni, míg Újbuda-központ gyalogosan vagy a 17-es pótlóbusszal közelíthető meg. A Pestre tartó utasoknak érdemes a Gazdagrétről közvetlenül induló 8E buszt, Kelenföldről vagy a Bikás parktól az 1-es villamost, míg Újbuda-központból a 4-es villamost választaniuk.

Dél-Buda és az agglomeráció felől érkezők a Sasadi útnál vagy Őrmezőnél átszállva a 139-es és 140-es buszokkal folytathatják útjukat a Széll Kálmán tér felé, ahonnan az M2-es metró, valamint a nagykörúti villamosok is könnyedén elérhetők. Amennyiben a Móricz Zsigmond körtér a cél, az 53-as, 58-as, 150-es, 154-es és 240-es autóbuszok jelentenek jó megoldást.

A karbantartási munkálatok a hónap végén is folytatódnak, így július 28. és augusztus 2. között a metró pesti szakaszát zárják majd le.

Erről a közlekedési társaság a későbbiekben nyújt majd részletes tájékoztatást. Az optimális útvonal megtervezéséhez a hétvége folyamán is érdemes a BudapestGO alkalmazást használni, amely valós idejű adatok alapján segíti az utazókat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás