Olcsóbb lett a bevásárlás a boltokban, de egy egész hazai ágazat roppanhat bele az aszályba

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint a tejtermékek ára csökken az egyik legnagyobb mértékben Magyarországon: az előző évhez képest átlagosan tizedével esett vissza a termékkör ára. Múlt hónapban 10 deka vajért átlagosan 419 forintot kértek a boltokban, ami 20 százalékos csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. A trappista sajt ára 12 százalékkal, a gyümölcsjoghurté pedig 4 százalékkal mérséklődött - közölte riportjában az RTL.

A fogyasztói árak csökkenése és a rendkívüli aszály okozta takarmánydrágulás nehéz helyzetbe hozta a termelőket:

a szárazság miatt a széna ára a duplájára emelkedett,

miatt a széna ára a duplájára emelkedett, a takarmányozás pedig a tejtermelés összköltségének mintegy 70 százalékát teszi ki.

A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács adatai alapján

a nyers tej piaci átlagára jelenleg kilónként 134 forint, miközben az előállítási önköltség eléri a 190 forintot.

A gazdák a többletköltségeket az európai túltermelés miatt nem tudják áthárítani a fogyasztókra. Európa északi és északnyugati tejtermelő régióiban a csapadékosabb időjárás miatt továbbra is tejbőség uralkodik. Emellett a forint euróval szembeni, év eleje óta tapasztalható 10 százalékos erősödése még olcsóbbá tette az importált tejtermékeket.

A kialakult piaci helyzet miatt a termelők költségcsökkentésre kényszerülnek:

sokan csökkentik az állatállományt – például 400-ról 300 egyedre

míg mások a termelés teljes befejezését tervezik.

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