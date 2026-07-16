Óriási fordulat jöhet a magyar áramtermelésben: nem lesz többé félkarú óriás Magyarország?

Magyarországon a szélenergia az elmúlt közel 15 évben szinte teljesen kimaradt az energiarendszer fejlesztéséből, miközben a napenergia látványos növekedésen ment keresztül. Ez Csontos Csaba szerint jelentős egyensúlytalanságot okozott: a naperőművek főként nappal és nyáron termelnek sokat,
míg a szélerőművek éppen azokban az időszakokban tudnának fontos kiegészítő szerepet játszani, amikor a napenergia visszaesik.
„Szakmailag nehezen lehet megindokolni, hogy az elmúlt közel 15 évben miért nem épült új megawattos léptékű szélturbina Magyarországon” – fogalmazott.
A technológia közben jelentősen fejlődött: a régi, 1-2 megawattos, 80-100 méteres turbinákhoz képest ma már 5-7 megawattos, 130-150 méteres tornyú, jóval nagyobb lapáthosszúságú berendezésekről van szó. Ezért Csontos szerint a szabályozást is újra kell gondolni,
- a természetvédelmi,
- társadalmi,
- tájképvédelmi,
- katonai,
- és hálózati szempontok együttes figyelembevételével.
A szélturbinák telepítése nem történhet térképre bökéssel: a jelenlegi 700 méteres védőtávolság Csontos szerint európai összevetésben vállalható, de a zaj, a villódzás, az árnyékhatás és a helyi adottságok miatt minden projektet külön kell értékelni. A katonai radarok körüli korábbi korlátozások lazítása ugyanakkor új területeket nyithat meg, ha a honvédelmi és technológiai feltételek megfelelően rendezhetők.
A hálózatfejlesztés kulcskérdés marad, de önmagában nem lehet érv a szélenergia további halogatására. Csontos szerint a meglévő naperőművi csatlakozási pontok sok időszakban nincsenek teljesen kihasználva, ezért a nap- és szélerőművek közös telepítése, különösen energiatárolóval kiegészítve, hatékonyabb rendszert eredményezhetne.
A vendég szerint a társadalmi elfogadottság legalább ilyen fontos: a helyi közösségeket már a tervezés elején be kell vonni, és akár tulajdonosi vagy közösségi részesedési modellekben is érdemes gondolkodni.
A társadalmi támogatottság nélkül ezeket a projekteket nem lehet megcsinálni, főleg nem ilyen nagy léptékben, főleg nem ilyen gyorsan
– mondta. Hogy hol lehetne kijelölni az első valóban alacsony kockázatú hazai szélenergia-területeket, és miként lehetne elkerülni a naperőművi boom hibáit, az a következő évek egyik legfontosabb energiapolitikai kérdése lesz.
A teljes beszélgetés hallható a havonta kétszer jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban, amelyben a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Címlapkép forrása: Portfolio
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