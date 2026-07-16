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Rekordalacsonyra csökkent a vízállás a Dunán
Gazdaság

Rekordalacsonyra csökkent a vízállás a Dunán

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Bajánál megdőlt a vízállási rekord: reggel 4:00 órakor 26 cm-re csökkent a Duna vízállása a bajai vízmércén, ezzel megdőlt a valaha mért legkisebb vízállás rekordja – írja a Bácskai Napló.

Legutóbb 2018. október 27-én volt hasonlóan kevés víz a Dunában, akkor 27 cm-re csökkent a vízállás.

A legfrissebb adatok szerint reggel óta még egy centiméterrel csökkent a vízállás,

így most már csak 25 centiméteres.

Goda Zoltán környezetmérnök-kutató a lapnak elmondta, a következő néhány napban további apadás várható, majd kisebb árhullám érkezik.

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Mint arról mi is beszámoltunk, Vácnál is olyan alacsony a Duna vízállása, hogy egy zátony is megjelent a város közelében.

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Címlapkép forrása: 2025 UCG via Getty Images

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