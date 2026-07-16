Számos új bejelentéssel érkezik Magyar Péter, feljelentést tesz Tanács Zoltán minisztériuma

Látom a sok hazugságot, amit a Fidesz bunkerekből előbújó partizánjai folytatnak – mondta egyedi stílusában a miniszterelnök az üzemanyagok árának alakulása kapcsán.

Óriási hazugság, amit terjesztenek, hogy a magyar benzinkutak nagy részében meghaladná a védett árszintet az üzemanyag ára. Valóban van egy-két ilyen hely, de ez nem általános. Azt is elkezdték terjeszteni, hogy az üzemanyag-tartalékunk nem megfelelő, miközben Kapitány István nemrég jelentette be, hogy visszatöltötték a vészhelyzeti tartalékokat – fejtegette a miniszterelnök.

Azt tudom mondani, hogy amennyiben ennél jelentősebb kilengések lennének, és jelentősen nagyobb terhet róna a lakosságra vagy a vállalatokra, akár ideiglenesen, a benzin vagy a gázolaj ára, akkor Kapitány István miniszter be fog avatkozni

– árulta el. "Előbb be fog avatkozni, mint azt a Fidesz-kormány tette, amikor hagyta, hogy 720 legyen a dízel" – tette hozzá.