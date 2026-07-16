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Számos új bejelentéssel érkezik Magyar Péter, feljelentést tesz Tanács Zoltán minisztériuma
Gazdaság

Számos új bejelentéssel érkezik Magyar Péter, feljelentést tesz Tanács Zoltán minisztériuma

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Szerdai ülésén számos különböző területen hozott döntéseket a kormány, így rendelkezést írnak elő azbesztügyben, átalakul a szakképzési rendszer, komoly lazítások jönnek filmiparban, de fogyasztóvédelmi ügyekben, valamint a segítőkutyákra vonatkozó szabályokban is változtatások jönnek. A sajtótájékoztatón Tanács Zoltán technológia miniszter is személyesen beszélt, aki a AI-befektetéseken és egy megújított kkv támogatási rendszeren túl azt is elmondta, hogy tárcája feljelentést tesz egy ügyben amelyben egykori elődje, Palkovics László is érintet lehet. Magyar Péter miniszterelnök a Szent István Vidékfejlesztési Programról és "a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról", a Baross Gábor Programról beszél. Az teljes sajtótájékoztatót élőben tudósítjuk.
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Visszajöhet a védett ár

Látom a sok hazugságot, amit a Fidesz bunkerekből előbújó partizánjai folytatnak – mondta egyedi stílusában a miniszterelnök az üzemanyagok árának alakulása kapcsán.

Óriási hazugság, amit terjesztenek, hogy a magyar benzinkutak nagy részében meghaladná a védett árszintet az üzemanyag ára. Valóban van egy-két ilyen hely, de ez nem általános. Azt is elkezdték terjeszteni, hogy az üzemanyag-tartalékunk nem megfelelő, miközben Kapitány István nemrég jelentette be, hogy visszatöltötték a vészhelyzeti tartalékokat – fejtegette a miniszterelnök.

Azt tudom mondani, hogy amennyiben ennél jelentősebb kilengések lennének, és jelentősen nagyobb terhet róna a lakosságra vagy a vállalatokra, akár ideiglenesen, a benzin vagy a gázolaj ára, akkor Kapitány István miniszter be fog avatkozni

– árulta el. "Előbb be fog avatkozni, mint azt a Fidesz-kormány tette, amikor hagyta, hogy 720 legyen a dízel" – tette hozzá.

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Megtorpedózhatja a kormány Szijjártó elhelyezkedését a BYD-nál!

Mintegy 300 milliárd forint állami támogatást kapott a BYD az államtól – mondta Magyar Péter a támogatás mértékét firtató kérdésre.

A haszongépjárművekért felelős üzletág élére került Szijjártó Péter, árulták el.

Magyar Péter azt mondta, hogy kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, "nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul", mondta a volt külügyminiszterre utalva. Szerint Szijjártó pozíciója egy "kissé túl nyilvános" meghálálása a volt miniszter segítségének.

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Kórházi klímák

A kórházi klímákra több mint 3 milliárd forrást allokált a kormány.

11 helyszínen befejeződtek a munkálatok, 11 helyszínen ez folyamatban van, 8 helyszínen műszaki tartalom bővülése miatt zajlanak még a munkálatok, 25 új helyszínt és rendszert pedig be kellett emelni a projektbe.

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Budapest közbiztonsága azonnali beavatkozást igényel, mielőtt hosszabb távon kezelhetővé tennék

A miniszterelnök arról beszélt, hogy a lakosság úgy érzékeli Budapest egyes részein (pl.: rákosrendező, belső kerületek) a közbiztonság jelentősen megromlott, ezért rövid, közép és hosszú távú intézkedések szükségesek lesznek.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a közterületi jelenlét biztosításának elsődleges bázisát jelentő közrendvédelmi szolgálati ágazatban a rendőrségnél 20,2%-os a létszámhiány, a Budapesti Rendőrkapitányságnál pedig

a Tisza-kormány 38,3%-os létszámhiánnyal vette át a 16 éven keresztül kormányzó Orbán-kormány hagyatékát.

Hosszabb távon a rendőri munkakörülmények javításán, a túlterheltség csökkentésével szeretnék javítani a helyzetet, azonban azonnali lépésként a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával is növelni fogják a jelenlétet az érintett területeken.

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Megelőlegezi az azbesztkárok megtérítését a magyar kormány

Magyar Péter elmondta, hogy az állam megelőlegezi a kármentesítés költségeit azbesztügyben, de itt is „a szennyező fizet” elve fog érvényesülni.

Egyértelmű bizonyítékaik vannak, hogy az osztrák fél felel a hibáért, ezekről tájékoztatni fogják őket.

Korábban szó volt arról, hogy egy közös munkacsoportot fognak létrehozni a károk feltárására, de ebben nem volt még érdemibb előrelépés, ezen fognak dolgozni.

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Konzultációt indít a kormány a közlekedésbiztonságról

Elindított a kormány egy közlekedésbiztonsági konzultációt, a társadalmi egyeztetés már megtalálható a kormány honlapján – adta hírül Magyar Péter. A cél a halálos balesetek számának csökkentése. Erről Vitézy Dávid sajtótájékoztatót is tart 16.30-tól.

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Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul

180 éves a magyar vasút, rég volt ilyen nehéz helyzetben – mondta el a miniszterelnök. Előzetes döntést hozott a Baross Gábor Vasútfejlesztési Programról, több ezer milliárdos fejlesztésről van szó, amely uniós pénzekből valósul meg. Pályarekonstrukció, villamosítás, gördülőállomány-beszerzés, elővárosi vonatrendszer fejlesztés is van ebben, ezek a következő 2-4-6 évre szólnak.

A pontos részletekről jövő héten adnak részletes, "ismerjük Vitézy Dávidot, nagyon részletes" tájékoztatást a közlekedési miniszterrel együtt. Mivel a vasúti beruházások nem mennek olyan gyorsan, először valószínűleg 2-3 év múlva válhatnak érezhetővé a hatások. Ez nem egy kőbe vésett projektlista lesz még.

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Széleskörű egyeztetést indít a kormány a Szent István Programról

A mi vállalásunk az volt, hogy plusz 1 milliárdot adunk 10 településenként az önkormányzatoknak fejlesztésekre. Ezt tegnap tárgyalta első olvasatban a kormány, arról határoztak, hogy bevonják az önkormányzatokat, és a lakosságot is. Ezzel párhuzamosan kísérleti projektet indítanak, kiválasztanak 10-10 települést az ország különböző részeiről, és a tanulságokat majd beépítik a programba. Reményei szerint Szent István napja előtt tájékoztatást fognak tudni adni.

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Magyar Péter: a Fidesz nem fog tudni fennmaradni

2024 februárjában első partizános interjúmban mondtam, hogy a NER sokkal gyorsabban szét tud esni, mint azt sokan gondolnák. Nem vagyok vátesz vagy jós, de az ezen a héten történtek ezt úgy látszik, igazolják – vélekedett a miniszterelnök. Szerinte a széthullás egyre gyorsulóban van.

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Megszűnt a Szuverenitásvédelmi Hivatal

Ezt a szót átvevő miniszterelnök mondta. A július 15-i megszűnés korábbi döntés eredménye, tegnap lépett hatályba.

Ahogy a választások előtt megígértük, sóval hintettük be a helyét

– mondta Magyar Péter.

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Feljelentést tettek a Neptun, Kréta és Poszeidon szoftverek ügyében

Zajlanak az átvilágítások, számolt be erről Tanács, egy ügyben most érdemes átadni az eredményeket a hatóságoknak. Ez a monpolhelyzetbe hozott informatikai szoftverek ügye, utalt a KRÉTA, Neptun, Poszeidon rendszerekre. A versenytársaik fokozatosan eltűntek, és nem azért, mert ezek voltak a legkiválóbbak, hanem mert az állam helyzetbe hozta őket. Az ügyeket a minisztérium 2019-ig visszamenően vizsgálta, a mai napon feljelentést tettek. 300-400 milliárdos nagyságrendű ügyről van szó. A cégek például Palkovics Lászlóhoz köthetőek, tette hozzá Magyar Péter.

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Szeptember végéig lehet benyújtani a kkv weboldalakkal kapcsolatos elszámolást

A tudományos és technológiai minisztérium felülvizsgálta az előző kormány kkv-knak meghirdetett programját, amelynek célja az volt, hogy minden hazai vállalkozásnak legyen saját weboldala. Tanács Zoltán miniszter elmondása szerint beszélgettek vállalkozásokkal ahhoz, hogy megtudják, vol-e ennek értelme. Tanács szerint a fő cél nemes volt, mert valóban alacsony a vállalatok digitalizáltsága, még ha a megvalósítással voltak is problémák.

A szeptember 31-ig benyújtott elszámolásokat kifizetik, mivel azonban egy ennél hatékonyabb konstrukciót szeretnének bevezetni.

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Műholdfejlesztési programba csatlakozunk

Csatlakozunk az IRIS2 uniós programhoz is, amelynek a célja egy olyan műhold infrastruktúra kialakítása, amellyel biztosítható a kontinens technológiai szuverenitása.

Ez Európának a Starlinkje

– fogalmazott Tanács. Szerinte nincsen rendben, hogy Elon Musknak ennyire kitett jelenleg a világ.

Szerinte a programba Magyarország igenis be tud szállni, hiszen kiváló kiberbiztonsági szakembereink vannak. A csatlakozással mi is sok forráshoz hozzá tudunk férni majd.

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Tanács Zoltán: csatlakozunk az AI Gigafactory programhoz

Jelentős összegeket fog az EU befektetni az AI infrastruktúra fejlesztésébe, Magyarország ehhez csatlakozik. 500 millió eurót fogunk ebbe fektetni egy nagyon kedvező hitelkonstrukcióval. Be tudunk ezzel szállni a szuperszámítógépek építésébe, és hozzá tudnak majd férni a kormányzati és akadémiai szereplők a kapacitásokhoz. Hazánk a lengyel konzorciumhoz csatlakozik.

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Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál

Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvivő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül.

A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első félévében a Filmiroda csak korlátozottan vehetett igénybe új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót.

A korlátozás megszűnt június elsejétől, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál.

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Átültetik a javításhoz való jogot

Mostantól a fogyasztókat részletesen tájékoztatni kell majd a termékek tartósságáról, javíthatóságáról, és a pótalkatrészek elérhetőségéről. Ezek az információk egy QR-kódon keresztül kell, hogy elérhetőek legyenek.

A javításhoz való jog uniós irányelvét átülteti a magyar gyakorlatba a kormány, ezt március 27-ig meg kellett volna tenni. Az előző kormány ezt elmulasztotta, ami miatt Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított.

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Segítőkutyák

Jelenleg a segítőkutyák esetén is kötelező a belterületeken az állatok pórázon tartása, ők azonban különleges bánásmódot érdemelnek. A segítők így belterületen, közterületen is vezethetőek póráz nélkül a kormány döntése szerint.

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Átalakul a szakképzési rendszer

Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntléshozatali rendszerre van szükség, melyben a kommunikáció is hatékonyabb, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján

megszűnik a kettős vezetés, egy integrált rendszer jön létre 2027 január elsejével - jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő.

Vagyis megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbizatása, szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak.

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Tanács Zoltán is a tájékoztatón

A technológiai és tudományos miniszter is részt vesz a sajtótájékoztatón.

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Döntött a kormány azbesztügyben

A szennyezéssel leginkább érintett helyszíneken, így Szombathelyen elrendeli a kormány a zúzott kő eltávolítását.

A kormányhivatalok által készített mérések más helyen nem indokolják a beavatkozást, Szombathely polgármesterével még tárgyalni fog a kabinet.

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Úgy tűnik, Magyar Péter is itt lesz

A Magyarország Kormánya YouTube csatornáján már megjelent, hogy nemsokára kezdődik a "miniszterelnöki tájékoztató". Ezek szerint nem csak a kormányszóvivők, hanem Magyar Péter is itt lesz.

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Hamarosan új bejelentésekkel érkezik a Tisza-kormány

Magyar Péter miniszterelnök arról posztolt, hogy a kabinet megkezdte a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását, így várhatóan erről szó esik majd a tájékoztatón.

A konstrukció a Tisza választási programjában is szerepel, lényege, hogy 10 településenként 1 milliárd forintnyi forrást biztosít az önkormányzatoknak, amiről az ígéretek szerint saját maguk dönthetik el, milyen fejlesztésre fordítják.

A Baross Gábor Programról korábban Vitézy Dávid közlekedési miniszter azt írta:

Az uniós források hazahozatalával el kell indítani a Baross Gábor nevét méltán viselő átfogó vasút- és hév-fejlesztési programot: pályafelújítások és átfogó járműcsere nélkül nincs fordulat. Amíg ez elérhető, addig is életben kell tartani a beteget, hiszen a magyar vasút állapota szó szerint válságos.

Ezen kívül valószínűleg szó esik majd a hétfőn Parlament által elfogadott 17. alkotmánymódosításról, aminek elfogadására Magyar Péter 5 napot adott Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, és téma lehet az újabb fővárosi inkasszó is: ezúttal 7,5 milliárd forintot emeltek le Budapest számlájáról a szolidaritási hozzájárulás miatt Kiss Ambrus lapunknak adott tájékoztatója szerint.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

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