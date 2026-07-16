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Teljesen megbolondul az időjárás: hőség, zivatarok és felhőszakadás miatt is figyelmeztetést adtak ki
Gazdaság

Teljesen megbolondul az időjárás: hőség, zivatarok és felhőszakadás miatt is figyelmeztetést adtak ki

MTI
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Portfolio
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Pénteken 27 Celsius-fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Alföldön, emiatt másodfokú figyelmeztetést adtak ki több megyére – derül ki a HungaroMet Zrt. csütörtöki veszélyjelzéséből.

A meteorológiai szolgálat

másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyére

– ezeken a helyeken a napi középhőmérséklet pénteken 27 Celsius-fok felett alakulhat.

Vas, Zala, Veszprém, valamint Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyék kivételével az ország többi részén a napi középhőmérséklet 25 fok felett lehet pénteken, ezért a HungaroMet Zrt. elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adott ki magas középhőmérséklet miatt ezekre a megyékre.

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Emellett zivatarok kialakulásának veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki péntekre Csongrád-Csanád, Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék kivételével az ország többi megyéjére.

Az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat pénteken az ország nagy részén.

Vas és Zala megyékben felhőszakadásra is figyelmeztetést adtak ki: itt intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat.

Az előrejelzés szerint pénteken a déli óráktól éjfélig szórványosan várhatóak zivatarok, a délután, este folyamán nyugat, északnyugat felől a Dunántúlon egyre nagyobb számban, majd a középső, részben az északkeleti részeken is számítani lehet zivatarokra estig, késő estig. A zivatarokat viharos, óránkénti 60-80 kilométeres szél, két centiméternél nagyobb jég és intenzív csapadék kísérheti. A délnyugati részeken délután, este időszakosan hevesebb zivatar sem zárható ki.

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