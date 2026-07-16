Tisza-kormány: jön az új választási törvény, Orbán Viktor Trumppal tárgyalhat

Vezércserét jelentettek be a Diákhitel Központnál
Új vezető lépett a Diákhitel Központ élére, Bugár Csaba korábbi elnök-vezérigazgató helyét Badics László veszi át - közölte a társaság.
Washingtonban tárgyalt a Tisza küldöttje: "az Orbán-rezsim eljátszotta Magyarország hitelét a szövetségesek előtt"
Hajdu Márton, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban tárgyalt az amerikai kongresszus kétpárti delegációjával a magyar–amerikai kapcsolatok jövőjéről. A Tisza Párt kormánypárti politikusa az új parlament megalakulása óta az első hivatalos egyeztetést folytatta le az amerikai fővárosban, ahol bemutatta partnereinek az új kabinet külpolitikai irányvonalát és a kárpátaljai magyarság helyzetét, továbbá hangsúlyozta az ország a szövetségi rendszer iránti elkötelezettségét.
Trumppal is találkozik Orbán Viktor?
Az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke, Németh Zsolt az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy szerinte fontos a magyar-amerikai kapcsolatok pozitív alakulása.
Ebben Orbán Viktor is tudna segíteni, hiszen a napokban találkozik Trump elnökkel
– hangzott el.
Mint ismert, a napokban a volt miniszterelnök az USA-ban tartózkodik, a foci világbajnokság meccseire látogatott ki. Arról eddig nem volt hivatalos közlés, hogy eközben Donald Trump amerikai elnökkel is találkozna, arról azonban korábban is keringtek pletykák, hogy két meccs közé esetleg beiktat valamilyen más jellegű programot. Amennyiben Németh Zsolt jól értesült az ügyben, akkor ez a program egy elnöki találkozó lesz.
A Financial Times címlapján vezető sztori Magyar Péter és az új kormány rendszerváltása
Magyarországon a tavaly áprilisi választási földcsuszamlás óta gyökeres átalakulás zajlik, miután Magyar Péter és a Tisza Párt Orbán Viktor tizenhat éves kormányzása után nemcsak győzelmet aratott, hanem a korábbi rendszer lebontásába is belefogott. A változások léptéke akkora, hogy még Orbán elszánt ellenfelei is felteszik a kérdést, vajon nem halad-e a kormány túl gyorsan és túl messzire - írja vezető címlapsztorijában a Financial Times, amely több ismert embert is megszólaltat a cikkben, de nyilatkozik benne Orbán Anita külügyminiszter is.
Gyors elfordulás: a lakosság kétharmada nem látná szívesen Orbán Viktort a politikában
A lakosság 72 százaléka támogatja Magyar Péter politikai szerepvállalását, miközben Orbán Viktor közéleti jelenlétét a magyarok több mint kétharmada elutasítja – derül ki a Medián júniusi, a HVG által közzétett felméréséből. A kutatás az új kormánytagok ismertségét és népszerűségét is vizsgálta a választásokat követő, továbbra is intenzív politikai érdeklődés közepette.
Melléthei-Barna Márton: jön az új választási törvény, nem lesz alkotmányos válsághelyzet
Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettes, a Tisza Párt jogi vezetője szerint az új alkotmány utáni egyik legfontosabb prioritás egy új választási rendszer kialakítása, amely 1,5-2 éven belül meg is történhet – derült ki a 24.hu-nak adott interjújából. Szerinte a köztársasági elnököt gyorsan le fogják váltani, a 12 éves képviselői mandátumkorlát pedig nem aggályos.
Tisza-kormány: rapid politikai átrendeződés után szólal meg a kormány
Csütörtökön 15 órától sajtótájékoztatót tartanak a kormányszóvivők, így ma sem maradunk kormányzati hírek nélkül annak ellenére, hogy nem ülésezik a Parlament. A tájékoztató tartalmáról nem érkezett hír, tegnap azonban arról posztolt Magyar Péter miniszterelnök, hogy a kabinet megkezdte a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását, így várhatóan erről szó esik majd.
A konstrukció a Tisza választási programjában is szerepel, lényege, hogy 10 településenként 1 milliárd forintnyi forrást biztosít az önkormányzatoknak, amiről az ígéretek szerint saját maguk dönthetik el, milyen fejlesztésre fordítják.
Ezen kívül minden bizonnyal szó esik majd a hétfőn Parlament által elfogadott 17. alkotmánymódosításról, aminek elfogadására Magyar Péter 5 napot adott Sulyok Tamás köztársasági elnöknek,
és téma lehet az újabb fővárosi inkasszó is: ezúttal 7,5 milliárd forintot emeltek le Budapest számlájáról a szolidaritási hozzájárulás miatt Kiss Ambrus lapunknak adott tájékoztatója szerint.
A kérdések közt felmerülhet a Fidesz bomlásának ügye is, miután hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető, az előző Orbán-kormány minisztere lemondott frakcióvezetői posztjáról. Ezt a tegnapi napon Szijjártó Péter lemondása követte, aki a BYD kínai elektromos autógyártó egy vezetői posztjára cserélte az Országház padsorait. Magyar Péter miniszterelnök szerint ez korrupció, mivel a volt külügyminiszter a kormány tagjaként többször állami támogatást ítélt meg a vállalatnak. További fejlemény, hogy Ferencz Orsolya korábbi űrbiztos olyan posztot tett közzé, amely egy új politikai közösség meghirdetésének tűnik.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Szerdán sincs megállás a választások óta teljes intenzitáson pörgő közéletben: Szijjártó Péter volt külügyminiszter mentelmi jogát is beáldozva lemondott parlamenti mandátumáról; a kormány már módosítja a költségvetést, valamint Ferencz Orsolya korábbi fideszes politikus arra utalgat, hogy új pártot alapít a Fidesz romjain. Kedden is intenzív volt a belpolitikai napirend: Magyar Péter miniszterelnök parlamenti felszólalásában bírálta az ellenzéket, amiért az alkotmánymódosítás elleni tiltakozás után a Fidesz és a Mi Hazánk távol maradt a szavazástól, és hangsúlyozta, hogy az ország nem lehet egyetlen párt tulajdona. Az Országgyűlésben lezárták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját, miközben felgyorsultak a személycserék az állami intézményeknél: teljesen megújul a MÁV igazgatósága, változások történtek a Szerencsejáték Zrt.-nél, és távozott a Creative Hungary vezetője is. Politikai vitát ígér a kormány az augusztus 20-i ünnepségek finanszírozása, miután a korábbi, 17,5 milliárd forintos szerződést felmondták, a kormány pedig a töredékéből tervezi megrendezni az eseményt. A kabinet több szakpolitikai irányt is kijelölt: év végére készülhet el az új energiastratégia, a honvédelmi miniszter az orosz befolyástól való távolodást hangsúlyozta, zajlik az uniós források gyors felhasználása. A legfontosabb döntésekről és fejleményekről szerdán is folyamatosan beszámolunk.
Manager Magazin: A Volkswagen átalakítása miatt veszélybe kerülhet a győri Audi-gyár jövője
Meglepő lenne a döntés.
A Financial Times címlapján vezető sztori Magyar Péter és az új kormány rendszerváltása
Egyes értelmezések szerint alkotmányos forradalom zajlik Magyarországon.
Trump: megtörténhet Iránban ugyanaz, ami az Iszlám Állammal történt
Az elnök szerint azonban Teherán egyelőre tárgyalni akar.
Gyors elfordulás: a lakosság kétharmada nem látná szívesen Orbán Viktort a politikában
Kátai-Németh Vilmos és Vitézy Dávid a legkedveltebbek közt.
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Növelné kitettségét a vagyonkezelő.
Melléthei-Barna Márton: jön az új választási törvény, nem lesz alkotmányos válsághelyzet
1,5-2 éven belül ennél arányosabb választási törvény jön, ami megnehezíti, hogy ezután valakinek kétharmada legyen.
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