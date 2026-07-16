Tisza-kormány: jön az új választási törvény, Orbán Viktor Trumppal tárgyalhat

Csütörtökön 15 órától sajtótájékoztatót tartanak a kormányszóvivők, így ma sem maradunk kormányzati hírek nélkül annak ellenére, hogy nem ülésezik a Parlament. A tájékoztató tartalmáról nem érkezett hír, tegnap azonban arról posztolt Magyar Péter miniszterelnök, hogy a kabinet megkezdte a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását, így várhatóan erről szó esik majd.

A konstrukció a Tisza választási programjában is szerepel, lényege, hogy 10 településenként 1 milliárd forintnyi forrást biztosít az önkormányzatoknak, amiről az ígéretek szerint saját maguk dönthetik el, milyen fejlesztésre fordítják.

Ezen kívül minden bizonnyal szó esik majd a hétfőn Parlament által elfogadott 17. alkotmánymódosításról, aminek elfogadására Magyar Péter 5 napot adott Sulyok Tamás köztársasági elnöknek,

és téma lehet az újabb fővárosi inkasszó is: ezúttal 7,5 milliárd forintot emeltek le Budapest számlájáról a szolidaritási hozzájárulás miatt Kiss Ambrus lapunknak adott tájékoztatója szerint.

A kérdések közt felmerülhet a Fidesz bomlásának ügye is, miután hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető, az előző Orbán-kormány minisztere lemondott frakcióvezetői posztjáról. Ezt a tegnapi napon Szijjártó Péter lemondása követte, aki a BYD kínai elektromos autógyártó egy vezetői posztjára cserélte az Országház padsorait. Magyar Péter miniszterelnök szerint ez korrupció, mivel a volt külügyminiszter a kormány tagjaként többször állami támogatást ítélt meg a vállalatnak. További fejlemény, hogy Ferencz Orsolya korábbi űrbiztos olyan posztot tett közzé, amely egy új politikai közösség meghirdetésének tűnik.

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