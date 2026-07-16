Tisza-kormány: jön az új választási törvény, Orbán Viktort a magyarok kétharmada nem akarja a politikában látni

Ugyan Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes alelnöke szerdán az Inforádiónak arról beszélt, hogy úgy tudja, a volt miniszterelnök találkozik majd Donald Trump amerikai elnökkel, most ezt Havasi Bertalan, Orbán Viktor sajtófőnöke cáfolta.

A Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-vel azt közölte: a Fidesz elnöke magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball-vb néhány mérkőzését tekinti meg,

nem igazak azok a "híresztelések, hogy találkozna Donald Trumppal, nincs ilyen terv".

Havasi Bertalan jelezte: Orbán Viktor következő hivatalos programja július 21-én a Fidesz elnökségi és frakcióülése, majd július 25-én a tusnádfürdői beszéd.