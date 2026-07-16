Tisza-kormány: rapid politikai átrendeződés után szólal meg a kormány
Csütörtökön 15 órától sajtótájékoztatót tartanak a kormányszóvivők, így ma sem maradunk kormányzati hírek nélkül annak ellenére, hogy nem ülésezik a Parlament. A tájékoztató tartalmáról nem érkezett hír, tegnap azonban arról posztolt Magyar Péter miniszterelnök, hogy a kabinet megkezdte a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását, így várhatóan erről szó esik majd.
A konstrukció a Tisza választási programjában is szerepel, lényege, hogy 10 településenként 1 milliárd forintnyi forrást biztosít az önkormányzatoknak, amiről az ígéretek szerint saját maguk dönthetik el, milyen fejlesztésre fordítják.
Ezen kívül minden bizonnyal szó esik majd a hétfőn Parlament által elfogadott 17. alkotmánymódosításról, aminek elfogadására Magyar Péter 5 napot adott Sulyok Tamás köztársasági elnöknek,
és téma lehet az újabb fővárosi inkasszó is: ezúttal 7,5 milliárd forintot emeltek le Budapest számlájáról a szolidaritási hozzájárulás miatt Kiss Ambrus lapunknak adott tájékoztatója szerint.
A kérdések közt felmerülhet a Fidesz bomlásának ügye is, miután hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető, az előző Orbán-kormány minisztere lemondott frakcióvezetői posztjáról. Ezt a tegnapi napon Szijjártó Péter lemondása követte, aki a BYD kínai elektromos autógyártó egy vezetői posztjára cserélte az Országház padsorait. Magyar Péter miniszterelnök szerint ez korrupció, mivel a volt külügyminiszter a kormány tagjaként többször állami támogatást ítélt meg a vállalatnak. További fejlemény, hogy Ferencz Orsolya korábbi űrbiztos olyan posztot tett közzé, amely egy új politikai közösség meghirdetésének tűnik.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Szerdán sincs megállás a választások óta teljes intenzitáson pörgő közéletben: Szijjártó Péter volt külügyminiszter mentelmi jogát is beáldozva lemondott parlamenti mandátumáról; a kormány már módosítja a költségvetést, valamint Ferencz Orsolya korábbi fideszes politikus arra utalgat, hogy új pártot alapít a Fidesz romjain. Kedden is intenzív volt a belpolitikai napirend: Magyar Péter miniszterelnök parlamenti felszólalásában bírálta az ellenzéket, amiért az alkotmánymódosítás elleni tiltakozás után a Fidesz és a Mi Hazánk távol maradt a szavazástól, és hangsúlyozta, hogy az ország nem lehet egyetlen párt tulajdona. Az Országgyűlésben lezárták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját, miközben felgyorsultak a személycserék az állami intézményeknél: teljesen megújul a MÁV igazgatósága, változások történtek a Szerencsejáték Zrt.-nél, és távozott a Creative Hungary vezetője is. Politikai vitát ígér a kormány az augusztus 20-i ünnepségek finanszírozása, miután a korábbi, 17,5 milliárd forintos szerződést felmondták, a kormány pedig a töredékéből tervezi megrendezni az eseményt. A kabinet több szakpolitikai irányt is kijelölt: év végére készülhet el az új energiastratégia, a honvédelmi miniszter az orosz befolyástól való távolodást hangsúlyozta, zajlik az uniós források gyors felhasználása. A legfontosabb döntésekről és fejleményekről szerdán is folyamatosan beszámolunk.
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