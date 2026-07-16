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Több mint tízszeres (!) túlárazás is előfordult a Balásy-cégek kormánynak végzett munkája során
Gazdaság

Több mint tízszeres (!) túlárazás is előfordult a Balásy-cégek kormánynak végzett munkája során

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A Transparency International által peres úton kikért dokumentumok szerint a Miniszterelnöki Kabinetiroda a piaci árak többszörösét fizette ki Balásy Gyula cégeinek különféle kommunikációs és grafikai feladatokért. Az irreálisan túlárazott tételek között többmilliós logóterv, animációs videó és webes visszaszámláló is szerepel, miközben a vállalkozó érdekeltségeivel szemben már hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoznak – írta meg a 444. Érdemes végigolvasni a tételeket.

A dokumentumok alapján a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2025 áprilisa és decembere között adott megbízásokat a Balásy Gyulához köthető Lounge Design és New Land Media nevű cégeknek. Az iparági szakértők egybehangzó véleménye szerint a kiszámlázott összegek messze meghaladják a reális piaci szintet.

  • Kőnig Róbert miniszteri biztos közösségi médiás megjelenéseihez például 6,4 millió forintért terveztek egy logót. A hivatalos iratok szerint hét szakember összesen 246 munkaórát töltött a feladattal, miközben a piacon egy prémium kategóriás logótervezés ára mindössze 300 és 600 ezer forint között mozog.
  • Hasonlóan túlárazottnak bizonyult a Vidéki Otthonfelújítási Program nyugdíjasoknak szóló animációs videója is, amelyért 7,49 millió forintot fizettek ki. Ennél a tételnél önmagában az animátor óradíját nettó 215 ezer forintban határozták meg, holott a teljes munka szakmai becslések szerint legfeljebb egymillió forintból is kivitelezhető lett volna.
  • A Voks 2025 kampány weboldalára szánt egyszerű visszaszámlálóért 1,8 millió forintot kértek el, a számlázás alapján ugyanis nyolc ember 66 órát dolgozott a programozáson, amit az informatikusok valójában csupán néhány órás rutinfeladatnak tartanak.

A kiugró költségek a véleményvezérek és a közösségi média területén is megmutatkoztak. A Digitális Állampolgárság Program népszerűsítésére két olimpiai bajnokkal kötöttek nagyjából hét és fél hónapos szerződést, így Gulyás Michelle szerepléséért 8,5 millió, míg Siklósi Gergely közreműködéséért 7,5 millió forintot számoltak el az ügynökségi díjakkal együtt. Az Egészségablak alkalmazáshoz kapcsolódó TikTok-videók elkészítése további 4,4 millió forintba került, amelyből az operatőr napi díja meghaladta a nettó félmillió forintot.

Balásy Gyula cégeinek gazdálkodásával kapcsolatban a hatóságok már 2024 óta nyomoznak hűtlen kezelés gyanúja miatt.

Nem ez az első eset, hogy jelentősen túlárazott állami beszerzésekre derül fény, hiszen korábban Hankó Balázs minisztériuma a piaci ár háromszorosáért vásárolt műanyag kismotorokat a vállalkozó érdekeltségeinek közreműködésével. Abban az ügyben Kátai-Németh Vilmos családügyi miniszter tett feljelentést.

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