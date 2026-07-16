Tragédiák sorozata rázta meg a magyar vasutat: azonnali lépést jelentett be a vezérigazgató

Hegyi Zsolt azt írta, az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az elzárt vasúti üzemi területekre történő illetéktelen belépések, valamint egyre több az olyan eset is, amikor a vasúti járművekre – különösen a vonatok tetejére – másznak fel.
Az ennek hatására bekövetkezett tragédiák, amelyekből idén már több is történt, ismét arra figyelmeztetnek bennünket: ezek a területek nem játszóterek és nem kihívások helyszínei, hanem veszélyes üzemi területek
– hangsúlyozta a vezérigazgató.
Kifejtette, a vasúti üzemi területeken folyamatos vonatmozgás zajlik, a felsővezeték-rendszerben pedig 25 kilovoltos feszültség van jelen. Ezek olyan veszélyforrások, amelyekkel szemben egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes következményekkel járhat.
Hegyi Zsolt elmondta, a vasúttársaságnál jelenleg előkészítés alatt van az üzemi területek védelmének megerősítése.
Pilotprogramot indítunk: drónokkal figyeljük meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. Ez a technológia kulcsfontosságú a vasúti infrastruktúra és vagyon védelmében, hiszen a lopások, firkálások és rongálások súlyos károkat és késéseket okoznak. A drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelünk, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban, vagy – borzalmas még leírni is – saját magában
– írta, nyomatékosan kérve mindenkit, hogy ne lépjenek zárt vasúti területre.
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