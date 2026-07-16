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Tragédiák sorozata rázta meg a magyar vasutat: azonnali lépést jelentett be a vezérigazgató
Gazdaság

Tragédiák sorozata rázta meg a magyar vasutat: azonnali lépést jelentett be a vezérigazgató

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Az utóbbi időben több – köztük halálos – tragédia is történt abból, hogy illetéktelenek, főleg fiatalok, behatoltak a vasútállomások utasok elől elzárt területeire, és ott a vasúti kocsikra felmászva áramütést szenvedtek. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója bejelentette, az ilyen esetek elkerülése érdekében megerősítik a vasúti területek védelmét, és drónokat is bevetnek.

Hegyi Zsolt azt írta, az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az elzárt vasúti üzemi területekre történő illetéktelen belépések, valamint egyre több az olyan eset is, amikor a vasúti járművekre – különösen a vonatok tetejére – másznak fel.

Az ennek hatására bekövetkezett tragédiák, amelyekből idén már több is történt, ismét arra figyelmeztetnek bennünket: ezek a területek nem játszóterek és nem kihívások helyszínei, hanem veszélyes üzemi területek

– hangsúlyozta a vezérigazgató.

Kifejtette, a vasúti üzemi területeken folyamatos vonatmozgás zajlik, a felsővezeték-rendszerben pedig 25 kilovoltos feszültség van jelen. Ezek olyan veszélyforrások, amelyekkel szemben egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes következményekkel járhat.

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Hegyi Zsolt elmondta, a vasúttársaságnál jelenleg előkészítés alatt van az üzemi területek védelmének megerősítése.

Pilotprogramot indítunk: drónokkal figyeljük meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. Ez a technológia kulcsfontosságú a vasúti infrastruktúra és vagyon védelmében, hiszen a lopások, firkálások és rongálások súlyos károkat és késéseket okoznak. A drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelünk, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban, vagy – borzalmas még leírni is – saját magában

– írta, nyomatékosan kérve mindenkit, hogy ne lépjenek zárt vasúti területre.

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