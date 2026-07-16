Új bejelentésekkel érkezik Magyar Péter

Műholdfejlesztési programba csatlakozunk
Csatlakozunk az IRIS2 uniós programhoz is, amelynek a célja egy olyan műhold infrastruktúra kialakítása, amellyel biztosítható a kontinens technológiai szuverenitása.
Ez Európának a Starlinkje
– fogalmazott Tanács. Szerinte nincsen rendben, hogy Elon Musknak ennyire kitett jelenleg a világ.
Szerinte a programba Magyarország igenis be tud szállni, hiszen kiváló kiberbiztonsági szakembereink vannak. A csatlakozással mi is sok forráshoz hozzá tudunk férni majd.
Tanács Zoltán: csatlakozunk az AI Gigafactory programhoz
Jelentős összegeket fog az EU befektetni az AI infrastruktúra fejlesztésébe, Magyarország ehhez csatlakozik. 500 millió eurót fogunk ebbe fektetni egy nagyon kedvező hitelkonstrukcióval. Be tudunk ezzel szállni a szuperszámítógépek építésébe, és hozzá tudnak majd férni a kormányzati és akadémiai szereplők a kapacitásokhoz. Hazánk a lengyel konzorciumhoz csatlakozik.
Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál
Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvivő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül.
A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első félévében a Filmiroda csak korlátozottan vehetett igénybe új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót.
A korlátozás megszűnt június elsejétől, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál.
Átültetik a javításhoz való jogot
Mostantól a fogyasztókat részletesen tájékoztatni kell majd a termékek tartósságáról, javíthatóságáról, és a pótalkatrészek elérhetőségéről. Ezek az információk egy QR-kódon keresztül kell, hogy elérhetőek legyenek.
A javításhoz való jog uniós irányelvét átülteti a magyar gyakorlatba a kormány, ezt március 27-ig meg kellett volna tenni. Az előző kormány ezt elmulasztotta, ami miatt Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított.
Segítőkutyák
Jelenleg a segítőkutyák esetén is kötelező a belterületeken az állatok pórázon tartása, ők azonban különleges bánásmódot érdemelnek. A segítők így belterületen, közterületen is vezethetőek póráz nélkül a kormány döntése szerint.
Átalakul a szakképzési rendszer
Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntléshozatali rendszerre van szükség, melyben a kommunikáció is hatékonyabb, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján
megszűnik a kettős vezetés, egy integrált rendszer jön létre 2027 január elsejével - jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő.
Vagyis megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbizatása, szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak.
Tanács Zoltán is a tájékoztatón
A technológiai és tudományos miniszter is részt vesz a sajtótájékoztatón.
Döntött a kormány azbesztügyben
A szennyezéssel leginkább érintett helyszíneken, így Szombathelyen elrendeli a kormány a zúzott kő eltávolítását.
A kormányhivatalok által készített mérések más helyen nem indokolják a beavatkozást, Szombathely polgármesterével még tárgyalni fog a kabinet.
Úgy tűnik, Magyar Péter is itt lesz
A Magyarország Kormánya YouTube csatornáján már megjelent, hogy nemsokára kezdődik a "miniszterelnöki tájékoztató". Ezek szerint nem csak a kormányszóvivők, hanem Magyar Péter is itt lesz.
Hamarosan új bejelentésekkel érkezik a Tisza-kormány
Magyar Péter miniszterelnök arról posztolt, hogy a kabinet megkezdte a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását, így várhatóan erről szó esik majd a tájékoztatón.
A konstrukció a Tisza választási programjában is szerepel, lényege, hogy 10 településenként 1 milliárd forintnyi forrást biztosít az önkormányzatoknak, amiről az ígéretek szerint saját maguk dönthetik el, milyen fejlesztésre fordítják.
A Baross Gábor Programról korábban Vitézy Dávid közlekedési miniszter azt írta:
Az uniós források hazahozatalával el kell indítani a Baross Gábor nevét méltán viselő átfogó vasút- és hév-fejlesztési programot: pályafelújítások és átfogó járműcsere nélkül nincs fordulat. Amíg ez elérhető, addig is életben kell tartani a beteget, hiszen a magyar vasút állapota szó szerint válságos.
Ezen kívül valószínűleg szó esik majd a hétfőn Parlament által elfogadott 17. alkotmánymódosításról, aminek elfogadására Magyar Péter 5 napot adott Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, és téma lehet az újabb fővárosi inkasszó is: ezúttal 7,5 milliárd forintot emeltek le Budapest számlájáról a szolidaritási hozzájárulás miatt Kiss Ambrus lapunknak adott tájékoztatója szerint.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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