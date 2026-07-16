Új bejelentésekkel érkezik Magyar Péter

Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvivő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül.

A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első félévében a Filmiroda csak korlátozottan vehetett igénybe új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót.

A korlátozás megszűnt június elsejétől, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál.