FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Új bejelentésekkel érkezik Magyar Péter
Gazdaság

Új bejelentésekkel érkezik Magyar Péter

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szerdán ülésezett a kormány, a miniszterelnök szerint a Szent István Vidékfejlesztési Programról és "a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról", a Baross Gábor Programról határoztak. A döntésekről 3 órától tájékoztatást adnak a kormányszóvivők, amit élőben közvetítünk.
Megosztás

Műholdfejlesztési programba csatlakozunk

Csatlakozunk az IRIS2 uniós programhoz is, amelynek a célja egy olyan műhold infrastruktúra kialakítása, amellyel biztosítható a kontinens technológiai szuverenitása.

Ez Európának a Starlinkje

– fogalmazott Tanács. Szerinte nincsen rendben, hogy Elon Musknak ennyire kitett jelenleg a világ.

Szerinte a programba Magyarország igenis be tud szállni, hiszen kiváló kiberbiztonsági szakembereink vannak. A csatlakozással mi is sok forráshoz hozzá tudunk férni majd.

Megosztás

Tanács Zoltán: csatlakozunk az AI Gigafactory programhoz

Jelentős összegeket fog az EU befektetni az AI infrastruktúra fejlesztésébe, Magyarország ehhez csatlakozik. 500 millió eurót fogunk ebbe fektetni egy nagyon kedvező hitelkonstrukcióval. Be tudunk ezzel szállni a szuperszámítógépek építésébe, és hozzá tudnak majd férni a kormányzati és akadémiai szereplők a kapacitásokhoz. Hazánk a lengyel konzorciumhoz csatlakozik.

Megosztás

Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál

Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvivő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül.

A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első félévében a Filmiroda csak korlátozottan vehetett igénybe új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót.

A korlátozás megszűnt június elsejétől, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál.

Megosztás

Átültetik a javításhoz való jogot

Mostantól a fogyasztókat részletesen tájékoztatni kell majd a termékek tartósságáról, javíthatóságáról, és a pótalkatrészek elérhetőségéről. Ezek az információk egy QR-kódon keresztül kell, hogy elérhetőek legyenek.

A javításhoz való jog uniós irányelvét átülteti a magyar gyakorlatba a kormány, ezt március 27-ig meg kellett volna tenni. Az előző kormány ezt elmulasztotta, ami miatt Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított.

Megosztás

Segítőkutyák

Jelenleg a segítőkutyák esetén is kötelező a belterületeken az állatok pórázon tartása, ők azonban különleges bánásmódot érdemelnek. A segítők így belterületen, közterületen is vezethetőek póráz nélkül a kormány döntése szerint.

Megosztás

Átalakul a szakképzési rendszer

Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntléshozatali rendszerre van szükség, melyben a kommunikáció is hatékonyabb, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján

megszűnik a kettős vezetés, egy integrált rendszer jön létre 2027 január elsejével - jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő.

Vagyis megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbizatása, szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak.

Megosztás

Tanács Zoltán is a tájékoztatón

A technológiai és tudományos miniszter is részt vesz a sajtótájékoztatón.

Megosztás

Döntött a kormány azbesztügyben

A szennyezéssel leginkább érintett helyszíneken, így Szombathelyen elrendeli a kormány a zúzott kő eltávolítását.

A kormányhivatalok által készített mérések más helyen nem indokolják a beavatkozást, Szombathely polgármesterével még tárgyalni fog a kabinet.

Kapcsolódó cikkünk

Lép a kormány: megszületett a döntés a magyarokat veszélyeztető azbeszt ügyében

Megosztás

Úgy tűnik, Magyar Péter is itt lesz

A Magyarország Kormánya YouTube csatornáján már megjelent, hogy nemsokára kezdődik a "miniszterelnöki tájékoztató". Ezek szerint nem csak a kormányszóvivők, hanem Magyar Péter is itt lesz.

Megosztás

Hamarosan új bejelentésekkel érkezik a Tisza-kormány

Magyar Péter miniszterelnök arról posztolt, hogy a kabinet megkezdte a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását, így várhatóan erről szó esik majd a tájékoztatón.

A konstrukció a Tisza választási programjában is szerepel, lényege, hogy 10 településenként 1 milliárd forintnyi forrást biztosít az önkormányzatoknak, amiről az ígéretek szerint saját maguk dönthetik el, milyen fejlesztésre fordítják.

A Baross Gábor Programról korábban Vitézy Dávid közlekedési miniszter azt írta:

Az uniós források hazahozatalával el kell indítani a Baross Gábor nevét méltán viselő átfogó vasút- és hév-fejlesztési programot: pályafelújítások és átfogó járműcsere nélkül nincs fordulat. Amíg ez elérhető, addig is életben kell tartani a beteget, hiszen a magyar vasút állapota szó szerint válságos.

Ezen kívül valószínűleg szó esik majd a hétfőn Parlament által elfogadott 17. alkotmánymódosításról, aminek elfogadására Magyar Péter 5 napot adott Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, és téma lehet az újabb fővárosi inkasszó is: ezúttal 7,5 milliárd forintot emeltek le Budapest számlájáról a szolidaritási hozzájárulás miatt Kiss Ambrus lapunknak adott tájékoztatója szerint.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter: a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Különös időjárási jelenség csapott le Horvátországban: elmenekültek a partról a turisták
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility