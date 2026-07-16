Vasútfejlesztés, közbiztonság és feljelentések: ezekről döntött a kormány

Vége a tájékoztatónak
Ezek voltak a legfontosabb témák:
- Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. A kormány új törvényjavaslata alapján megszűnik a kettős vezetés, egy integrált rendszer jön létre 2027 január elsejével.
- Magyarország csatlakozik az uniós AI Gigafactory programhoz és a műholdrendszerekhez kapcsolódó IRIS2 programhoz is.
- Feljelentést tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium a KRÉTA, Neptun, Poszeidon szoftverek kapcsán, mivel szerintük felmerül a gyanú, hogy az állam segítségével kerültek monopolhelyzetbe.
- A kormány széleskörű egyeztetést indít a településekkel és a lakossággal a Szent István Programról, amelynek keretében 10 településenként plusz 1 milliárd forrást adnak fejlesztésre. Ezzel párhuzamosan pilot projektek is indulnak, amelyek tapasztalatait bevonják a programba.
- "Azt tudom mondani, hogy amennyiben ennél jelentősebb kilengések lennének, és jelentősen nagyobb terhet róna a lakosságra vagy a vállalatokra, akár ideiglenesen, a benzin vagy a gázolaj ára, akkor Kapitány István miniszter be fog avatkozni" – mondta Magyar Péter az üzemanyagárak kapcsán.
- Előzetes döntést hozott a kormány a Baross Gábor Vasútfejlesztési Programról, több ezer milliárdos fejlesztésről van szó, amely uniós pénzekből valósul meg. Pályarekonstrukció, villamosítás, gördülőállomány-beszerzés, elővárosi vonatrendszer fejlesztés is van ebben, ezek a következő 2-4-6 évre szólnak.
- Azonnali lépésként a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával is növelni fogják a jelenlétet Budapest egyes területein, ahol romlott a közbiztonság, de hosszabb távú lépések is kellenek.
- A vendégmunkás-szabályzat kapcsán a miniszterelnök elmondta, hogy az nem egy végleges szabályozás, ennél sokkal átfogóbb reformon dolgoznak, amit társadalmi egyeztetésre is bocsátanak majd.
- Vizsgálatok folynak abban az ügyben, amiben Szabó Bence korábbi százados nyilvánosság elé állt, hogy kiderüljön, ki dolgozott a Tisza Pártra.
Vizsgálat zajlik a Tisza Párt ellen kampány során felmerült titkosszolgálati beavatkozás ügyében
A Gundalf-ügyben folyik-e vizsgálat, hiszen valamilyen titkosszolgálati szerv, vagy valaki dolgozott a Tiszára, hangzott el a kérdés.
A kormányváltástól függetlenül is folyt ezekben az ügyekben vizsgálat, ezek most új vizsgálatokkal egészültek ki – árulta el a miniszterelnök.
Átfogó vendégmunkásreform készül
Szinte minden érintett szervezettel egyeztettek a vendégmunkás szabályzat kapcsán. Ez nem egy végleges szabályozás, ennél sokkal átfogóbb reformon dolgoznak, amit társadalmi egyeztetésre is bocsátanak – mondta a miniszterelnök. Az eddig bevezetett szabályozás szinte semmilyen hatással nincs az agrárszektorra.
Keresik a megoldást az 1 millió eurós bírságra
Már 19 ország tagja az illegális migráció elleni szigorú fellépést sürgető uniós csoportnak, Magyar Péter szerint teljesen méltánytalan, hogy a megváltozott helyzetben és jogszabályi környezetben is naponta vonják el az országtól a napi 1 millió eurót a migrációs jogszabályok megszegése miatt.
Dolgoznak azon, hogy találjanak egy megoldást az Európai Bíróság "kissé idejétmúlt és túlpolitizált" döntésének valamilyen teljesítésére, úgy, hogy az illegális migránsok továbbra is kint maradjanak, de a bírság is megszűnjön.
Külön válaszol Magyar Péter a szigettagság helyzetére
A miniszterelnök eheti bejelentése szerint az augusztus 20-i ünnepséggel egy időben tartják meg a kampányban kulcsfontosságú szerepet vállaló Tisza-szigetek országos találkozóját.
A kérdező szerint a szigetek közösségében egyre gyakrabban felbukkanó kritika, hogy úgy érzik, a sikeres rendszerváltás után elengedték a kezüket, és kevesebb figyelmet kapnak a Tiszától. Jelenleg arról sincs világos információ, hogy a pártnál ki fogja átvenni Radnai Márktól a szigetek koordinációját.
Magyar Péter azzal felelt a kérdésre, hogy bár sok részét meg tudná válaszolni, azt is mérlegelnie kell, hogy online fórumokon már azért is kritizálták, mert az említett bejelentésében a magyar címert is használta. Mivel
el szeretné kerülni, hogy összemosódjon a kormányzati kommunikáció a pártkommunikációval, ezért külön fog válaszolni a kérdésre a sajtótájékoztató után.
Nincs döntés az árrésstopról
Nem határoztak az árrésstop kivezetéséről, árulta el szűkszavúan Magyar Péter.
Magyarországnak emlékei szerint vannak lekötött kapacitásai a román gázmezőn, válaszolt egy másik kérdésre.
Megszólalt a benzinárról Magyar Péter!
Magyar Péter miniszterelnök szerint szükség esetén az állam beavatkozhat az üzemanyagárak alakulásába. A védett árat június végén vezette ki a kormány, az elmúlt hetek geopolitikai eseményeinek hatására azonban jelentősen emelkedett az olaj világpiaci ára, valamint a forint is érdemben gyengült, ebből adódóan pedig az árnövekedés kockázata is jelentősen nőtt a hazai kutakon.
Nem politikai alapon választják ki a Szent István program résztvevőit, ígérte a miniszterelnök
Hogyan választják ki a Szent István Programban pilot projektjében résztvevő településeket?
"Semmiképpen sem pártpolitikai alapon" – vágta rá a miniszterelnök. Megvalósulhatnak például olyan projektek is, amelyek egy 10 településen koordinált tömegközlekedési opciót vezetnének be, hogy a kisebb települések, ahol problémát jelent a ritkás tömegközlekedés, jobban be tudnak kapcsolódni a munkaerőpacra.
Magyar Péter beszámolt a parlamenti videózással kapcsolatos meghallgatásról
A héten nagy visszhangot kapott a Tisza-frakció kivonulása a Parlament ülésterméből miután sokadik alkalommal merült fel az ellenzéki képviselők, és kifejezetten a fideszes Pócs János videózási gyakorlata.
Az eset után rendkívüli házbizottsági ülést hívott össze Forsthoffer Ágnes házelnök, amelyen Magyar Pétert is meghallgatták. A miniszterelnök elmondta, hogy először vett rész ilyen eseményen és hogy mivel az elmúlt két évben valószínűleg ő volt a legtöbbet a kamerák kereszttüzében, nem emiatt zavarják a folyamatos felvételek.
Elmondása szerint elsősorban a ház méltóságát rombolja ez a szokás, ezért tiltják ki a telefonokat az ülésekről. Főleg az ellenzéki képviselők "értetlenkedése" zavarja miután valaki rajta kapja őket a szabály megszegésén.
Azt is kiemelte, hogy szerinte rendkívül visszás, ahogy a korábbi kormány kitiltotta az iskolákból a telefonok használatát, és eközben nem képesek betartani ezt az egyszerű szabályt a parlamenti munka közben.
Mekkora lesz az NVVH költségvetése?
A Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal költségvetéséről érkezett kérdés, Magyar Péter szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak 6 milliárdos költségvetése volt, az megszűnt, ezt a költségvetési sort átírják az NVVH-nak.
A terveik szerint ez egy áramvonalas szervezet lesz, aminek munkatársait pályázatokon választják ki. Az Európai Ügyészség lehet egy minta, ami egy nagyon áramvonalas szervezet, sokszor a nyomozói munka nem ott folyik, hanem társszervezeteket kérnek fel. Ez is lehetséges működési mód, de szeretnének türelmet kérni.
Vizsgálat indult Szijjártó Péter ellen
A magyar érdekek elárulásáról, az orosz érdekek szolgálatáról posztolt korábban a miniszterelnök Szijjártó Péter kapcsán, a kérdésre, hogy van-e ilyen ügyben folyamatban valamilyen eljárás, Magyar Péter úgy válaszolt, "tudomása szerint indult" vizsgálat, erről azonban további tájékoztatást nem adott, mivel nem szeretne "prejudikálni".
Az ellenzéki frakciókkal is egyeztetne Magyar Péter a köztársasági elnök kapcsán
Megvárjuk türelmesen Sulyok Tamás döntését, szombaton valamikor este lejár az alaptörvényben rögzített határideje. Dönthet úgy is, hogy lemond előtte – mondta a miniszterelnök. Mivel Sulyok Tamás az Alkotmánybíróság elnöke volt, szerinte nem fog az Alkotmánybírósághoz fordulni – vélekedett azt sejtetve, hogy ott úgysem lenne esélye.
Ha ez mégis megtörténik, akkor el fogunk járni a szükséges időben és a szükséges módon.
A Tisza frakciója még nem tárgyalt a következő államfő személyéről. Amint megjelenik az alkotmánymódosítás, vagy ha Sulyok Tamás lemond, akkor összehívják az elnökséget és a frakciót. Magyar Péter azt tervezi, hogy egyeztet a többi frakcióval arról, hogy számukra elfogadható-e a Tisza jelöltje.
Magyar Péter cáfolta párttársa választási törvénnyel kapcsolatos kijelentéseit
Melléthei-Barna Márton korábbi igazságügyi miniszterjelölt nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy miután a Tisza-kormány nagyjából 1,5–2 év múlva elkészül a komoly társadalmi egyeztetést igénylő új alkotmánnyal, akkor térnének rá a választási rendszer megreformálására.
A politikus azt is hozzátette, hogy olyan új rendszert szeretnének létrehozni, amelyben nincs esély arra, hogy egy párt kétharmados fölénnyel nyerjen, és így az együttműködés kényszere nélkül tudjon kormányozni.
A kijelentést azonban cáfolta Magyar Péter, aki elmondta, hogy egyelőre nem született semmilyen konszenzus ebben a kérdésben.
A kérdésfelvetés kapcsán felmerült az is, hogy egy túlzottan arányos rendszerben effektív kormány nélkül maradhat az ország. Bár itt a miniszterelnök megjegyezte, hogy a másfél évig kormány nélkül működő Belgiumban ez idő alatt volt a legnagyobb a gazdasági növekedés, szerinte is elkerülendő egy ilyen helyzet.
Az alkotmányozási folyamat időtartamát mindenesetre megerősítette Magyar Péter, és azt is mondta, hogy majd ezt követően foglalkozhatnak a választási törvénnyel.
Visszajöhet a védett ár
Látom a sok hazugságot, amit a Fidesz bunkerekből előbújó partizánjai folytatnak – mondta egyedi stílusában a miniszterelnök az üzemanyagok árának alakulása kapcsán.
Óriási hazugság, amit terjesztenek, hogy a magyar benzinkutak nagy részében meghaladná a védett árszintet az üzemanyag ára. Valóban van egy-két ilyen hely, de ez nem általános. Azt is elkezdték terjeszteni, hogy az üzemanyag-tartalékunk nem megfelelő, miközben Kapitány István nemrég jelentette be, hogy visszatöltötték a vészhelyzeti tartalékokat – fejtegette a miniszterelnök.
Azt tudom mondani, hogy amennyiben ennél jelentősebb kilengések lennének, és jelentősen nagyobb terhet róna a lakosságra vagy a vállalatokra, akár ideiglenesen, a benzin vagy a gázolaj ára, akkor Kapitány István miniszter be fog avatkozni
– árulta el. "Előbb be fog avatkozni, mint azt a Fidesz-kormány tette, amikor hagyta, hogy 720 legyen a dízel" – tette hozzá.
Megtorpedózhatja a kormány Szijjártó elhelyezkedését a BYD-nál!
Mintegy 300 milliárd forint állami támogatást kapott a BYD az államtól – mondta Magyar Péter a támogatás mértékét firtató kérdésre.
A haszongépjárművekért felelős üzletág élére került Szijjártó Péter, árulták el.
Magyar Péter azt mondta, hogy kiterjesztik az összeférhetetlenségi szabályokat, "nem is biztos, hogy ez a munkakör megvalósul", mondta a volt külügyminiszterre utalva. Szerint Szijjártó pozíciója egy "kissé túl nyilvános" meghálálása a volt miniszter segítségének.
Kórházi klímák
A kórházi klímákra több mint 3 milliárd forrást allokált a kormány.
11 helyszínen befejeződtek a munkálatok, 11 helyszínen ez folyamatban van, 8 helyszínen műszaki tartalom bővülése miatt zajlanak még a munkálatok, 25 új helyszínt és rendszert pedig be kellett emelni a projektbe.
Budapest közbiztonsága azonnali beavatkozást igényel, mielőtt hosszabb távon kezelhetővé tennék
A miniszterelnök arról beszélt, hogy a lakosság úgy érzékeli Budapest egyes részein (pl.: rákosrendező, belső kerületek) a közbiztonság jelentősen megromlott, ezért rövid, közép és hosszú távú intézkedések szükségesek lesznek.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a közterületi jelenlét biztosításának elsődleges bázisát jelentő közrendvédelmi szolgálati ágazatban a rendőrségnél 20,2%-os a létszámhiány, a Budapesti Rendőrkapitányságnál pedig
a Tisza-kormány 38,3%-os létszámhiánnyal vette át a 16 éven keresztül kormányzó Orbán-kormány hagyatékát.
Hosszabb távon a rendőri munkakörülmények javításán, a túlterheltség csökkentésével szeretnék javítani a helyzetet, azonban azonnali lépésként a készenléti rendőrség és a polgárőrség bevonásával is növelni fogják a jelenlétet az érintett területeken.
Megelőlegezi az azbesztkárok megtérítését a magyar kormány
Magyar Péter elmondta, hogy az állam megelőlegezi a kármentesítés költségeit azbesztügyben, de itt is „a szennyező fizet” elve fog érvényesülni.
Egyértelmű bizonyítékaik vannak, hogy az osztrák fél felel a hibáért, ezekről tájékoztatni fogják őket.
Korábban szó volt arról, hogy egy közös munkacsoportot fognak létrehozni a károk feltárására, de ebben nem volt még érdemibb előrelépés, ezen fognak dolgozni.
Konzultációt indít a kormány a közlekedésbiztonságról
Elindított a kormány egy közlekedésbiztonsági konzultációt, a társadalmi egyeztetés már megtalálható a kormány honlapján – adta hírül Magyar Péter. A cél a halálos balesetek számának csökkentése. Erről Vitézy Dávid sajtótájékoztatót is tart 16.30-tól.
Több ezer milliárdos vasútfejlesztési program indul
180 éves a magyar vasút, rég volt ilyen nehéz helyzetben – mondta el a miniszterelnök. Előzetes döntést hozott a Baross Gábor Vasútfejlesztési Programról a kormány, több ezer milliárdos fejlesztésről van szó, amely uniós pénzekből valósul meg. Pályarekonstrukció, villamosítás, gördülőállomány-beszerzés, elővárosi vonatrendszer fejlesztés is van ebben, ezek a következő 2-4-6 évre szólnak.
A pontos részletekről jövő héten adnak részletes, "ismerjük Vitézy Dávidot, nagyon részletes" tájékoztatást a közlekedési miniszterrel együtt. Mivel a vasúti beruházások nem mennek olyan gyorsan, először valószínűleg 2-3 év múlva válhatnak érezhetővé a hatások. Ez nem egy kőbe vésett projektlista lesz még.
Széleskörű egyeztetést indít a kormány a Szent István Programról
A mi vállalásunk az volt, hogy plusz 1 milliárdot adunk 10 településenként az önkormányzatoknak fejlesztésekre. Ezt tegnap tárgyalta első olvasatban a kormány, arról határoztak, hogy bevonják az önkormányzatokat, és a lakosságot is. Ezzel párhuzamosan kísérleti projektet indítanak, kiválasztanak 10-10 települést az ország különböző részeiről, és a tanulságokat majd beépítik a programba. Reményei szerint Szent István napja előtt tájékoztatást fognak tudni adni.
Magyar Péter: a Fidesz nem fog tudni fennmaradni
2024 februárjában első partizános interjúmban mondtam, hogy a NER sokkal gyorsabban szét tud esni, mint azt sokan gondolnák. Nem vagyok vátesz vagy jós, de az ezen a héten történtek ezt úgy látszik, igazolják – vélekedett a miniszterelnök. Szerinte a széthullás egyre gyorsulóban van.
Megszűnt a Szuverenitásvédelmi Hivatal
Ezt a szót átvevő miniszterelnök mondta. A július 15-i megszűnés korábbi döntés eredménye, tegnap lépett hatályba.
Ahogy a választások előtt megígértük, sóval hintettük be a helyét
– mondta Magyar Péter.
Feljelentést tettek a Neptun, Kréta és Poszeidon szoftverek ügyében
Zajlanak az átvilágítások, számolt be erről Tanács, egy ügyben most érdemes átadni az eredményeket a hatóságoknak. Ez a monpolhelyzetbe hozott informatikai szoftverek ügye, utalt a KRÉTA, Neptun, Poszeidon rendszerekre. A versenytársaik fokozatosan eltűntek, és nem azért, mert ezek voltak a legkiválóbbak, hanem mert az állam helyzetbe hozta őket. Az ügyeket a minisztérium 2019-ig visszamenően vizsgálta, a mai napon feljelentést tettek. 300-400 milliárdos nagyságrendű ügyről van szó. A cégek például Palkovics Lászlóhoz köthetőek, tette hozzá Magyar Péter.
Szeptember végéig lehet benyújtani a kkv weboldalakkal kapcsolatos elszámolást
A tudományos és technológiai minisztérium felülvizsgálta az előző kormány kkv-knak meghirdetett programját, amelynek célja az volt, hogy minden hazai vállalkozásnak legyen saját weboldala. Tanács Zoltán miniszter elmondása szerint beszélgettek vállalkozásokkal ahhoz, hogy megtudják, vol-e ennek értelme. Tanács szerint a fő cél nemes volt, mert valóban alacsony a vállalatok digitalizáltsága, még ha a megvalósítással voltak is problémák.
A szeptember 30-ig benyújtott elszámolásokat kifizetik, mivel azonban egy ennél hatékonyabb konstrukciót szeretnének bevezetni.
Műholdfejlesztési programba csatlakozunk
Csatlakozunk az IRIS2 uniós programhoz is, amelynek a célja egy olyan műhold infrastruktúra kialakítása, amellyel biztosítható a kontinens technológiai szuverenitása.
Ez Európának a Starlinkje
– fogalmazott Tanács. Szerinte nincsen rendben, hogy Elon Musknak ennyire kitett jelenleg a világ.
Szerinte a programba Magyarország igenis be tud szállni, hiszen kiváló kiberbiztonsági szakembereink vannak. A csatlakozással mi is sok forráshoz hozzá tudunk férni majd.
Tanács Zoltán: csatlakozunk az AI Gigafactory programhoz
Jelentős összegeket fog az EU befektetni az AI infrastruktúra fejlesztésébe, Magyarország ehhez csatlakozik. 500 millió eurót fogunk ebbe fektetni egy nagyon kedvező hitelkonstrukcióval. Be tudunk ezzel szállni a szuperszámítógépek építésébe, és hozzá tudnak majd férni a kormányzati és akadémiai szereplők a kapacitásokhoz. Hazánk a lengyel konzorciumhoz csatlakozik.
Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál
Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvivő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül.
A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első félévében a Filmiroda csak korlátozottan vehetett igénybe új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót.
A korlátozás megszűnt június elsejétől, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál.
Átültetik a javításhoz való jogot
Mostantól a fogyasztókat részletesen tájékoztatni kell majd a termékek tartósságáról, javíthatóságáról, és a pótalkatrészek elérhetőségéről. Ezek az információk egy QR-kódon keresztül kell, hogy elérhetőek legyenek.
A javításhoz való jog uniós irányelvét átülteti a magyar gyakorlatba a kormány, ezt március 27-ig meg kellett volna tenni. Az előző kormány ezt elmulasztotta, ami miatt Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indított.
Segítőkutyák
Jelenleg a segítőkutyák esetén is kötelező a belterületeken az állatok pórázon tartása, ők azonban különleges bánásmódot érdemelnek. A segítők így belterületen, közterületen is vezethetőek póráz nélkül a kormány döntése szerint.
Átalakul a szakképzési rendszer
Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntléshozatali rendszerre van szükség, melyben a kommunikáció is hatékonyabb, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján
megszűnik a kettős vezetés, egy integrált rendszer jön létre 2027 január elsejével - jelentette be Szondi Vanda kormányszóvivő.
Vagyis megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbizatása, szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak.
Tanács Zoltán is a tájékoztatón
A technológiai és tudományos miniszter is részt vesz a sajtótájékoztatón.
Döntött a kormány azbesztügyben
A szennyezéssel leginkább érintett helyszíneken, így Szombathelyen elrendeli a kormány a zúzott kő eltávolítását.
A kormányhivatalok által készített mérések más helyen nem indokolják a beavatkozást, Szombathely polgármesterével még tárgyalni fog a kabinet.
Úgy tűnik, Magyar Péter is itt lesz
A Magyarország Kormánya YouTube csatornáján már megjelent, hogy nemsokára kezdődik a "miniszterelnöki tájékoztató". Ezek szerint nem csak a kormányszóvivők, hanem Magyar Péter is itt lesz.
Hamarosan új bejelentésekkel érkezik a Tisza-kormány
Magyar Péter miniszterelnök arról posztolt, hogy a kabinet megkezdte a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását, így várhatóan erről szó esik majd a tájékoztatón.
A konstrukció a Tisza választási programjában is szerepel, lényege, hogy 10 településenként 1 milliárd forintnyi forrást biztosít az önkormányzatoknak, amiről az ígéretek szerint saját maguk dönthetik el, milyen fejlesztésre fordítják.
A Baross Gábor Programról korábban Vitézy Dávid közlekedési miniszter azt írta:
Az uniós források hazahozatalával el kell indítani a Baross Gábor nevét méltán viselő átfogó vasút- és hév-fejlesztési programot: pályafelújítások és átfogó járműcsere nélkül nincs fordulat. Amíg ez elérhető, addig is életben kell tartani a beteget, hiszen a magyar vasút állapota szó szerint válságos.
Ezen kívül valószínűleg szó esik majd a hétfőn Parlament által elfogadott 17. alkotmánymódosításról, aminek elfogadására Magyar Péter 5 napot adott Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, és téma lehet az újabb fővárosi inkasszó is: ezúttal 7,5 milliárd forintot emeltek le Budapest számlájáról a szolidaritási hozzájárulás miatt Kiss Ambrus lapunknak adott tájékoztatója szerint.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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Megszólalt a benzinárról Magyar Péter!
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