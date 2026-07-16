Vasútfejlesztés, közbiztonság és feljelentések: ezekről döntött a kormány

A miniszterelnök eheti bejelentése szerint az augusztus 20-i ünnepséggel egy időben tartják meg a kampányban kulcsfontosságú szerepet vállaló Tisza-szigetek országos találkozóját.

A kérdező szerint a szigetek közösségében egyre gyakrabban felbukkanó kritika, hogy úgy érzik, a sikeres rendszerváltás után elengedték a kezüket, és kevesebb figyelmet kapnak a Tiszától. Jelenleg arról sincs világos információ, hogy a pártnál ki fogja átvenni Radnai Márktól a szigetek koordinációját.

Magyar Péter azzal felelt a kérdésre, hogy bár sok részét meg tudná válaszolni, azt is mérlegelnie kell, hogy online fórumokon már azért is kritizálták, mert az említett bejelentésében a magyar címert is használta. Mivel

el szeretné kerülni, hogy összemosódjon a kormányzati kommunikáció a pártkommunikációval, ezért külön fog válaszolni a kérdésre a sajtótájékoztató után.