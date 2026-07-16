Washingtonban tárgyalt a Tisza küldöttje: "az Orbán-rezsim eljátszotta Magyarország hitelét a szövetségesek előtt"

A külügyi bizottság elnöke washingtoni programja során republikánus és demokrata képviselőkkel, valamint szenátorokkal is találkozott. A kétoldalú parlamenti diplomácia megerősítése mellett olyan elemzőműhelyeket keresett fel, mint a Hudson Intézet és a Nemzetközi Republikánus Intézet, valamint több üzleti szervezettel is egyeztetett. Ezeken a megbeszéléseken a tavaszi választások nyomán bekövetkezett politikai fordulat okairól, illetve a magyar politika új céljairól tájékoztatta a résztvevőket.
A tárgyalások kiemelt témái közé tartozott Kína, Oroszország és Ukrajna helyzete, a NATO-t érintő kérdések, valamint az európai gazdaság versenyképessége és az energiabiztonság. Hajdu Márton hangsúlyozta, hogy a magyar külpolitika célja a korábban jól működő elemek megtartása, valamint az előző vezetés által elkövetett hibák kijavítása.
Kijelentette, hogy a korábbi kormányzat eljátszotta az ország hitelét a szövetségesek előtt.
Az új vezetés azonban szakít a külföldi érdekek és az oligarchák kiszolgálásával, és kizárólag a nemzeti érdekeket képviselve kívánja Magyarországot újra megbízható és kiszámítható partnerré tenni.
Tulajdonképpen meghirdette, hogy Hungary First.
Ukrajnával kapcsolatban világossá tette, hogy a magyar politika vörös vonala a kárpátaljai kisebbség jogainak védelme, amelynek érvényesítéséhez az amerikai partnerek támogatását kérte.
A washingtoni találkozókat megelőzően a politikus New Yorkban egyeztetett az Interparlamentáris Unió vezetőivel a parlamenti diplomácia eszközeiről, valamint a nők és a fiatalok arányának növeléséről a törvényhozásban. Emlékeztetett arra a kormánypárti ígéretre, miszerint helyreállítják a parlament méltóságát és a kormányt ellenőrző funkcióját, amelynek szellemében a jövőben a parlamenti diplomácia is jóval nagyobb hangsúlyt kap majd. A New York-i út során az ENSZ fenntarthatósági céljai is napirendre kerültek, emellett Hajdu Márton Magyarország állandó ENSZ-képviseletének vezetőjével is áttekintette a világszervezetben zajló magyar tevékenységet.
Nem csak a tiszás politikus tartózkodik az USA-ban, hanem Orbán Viktor is. A volt miniszterelnök a híresztelések szerint akár Donald Trump amerikai elnökkel is találkozhat.
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