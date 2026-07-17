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Akkora a baj a Dunán, hogy módosítani kell a hajók útvonalát Magyarországon
Gazdaság

Akkora a baj a Dunán, hogy módosítani kell a hajók útvonalát Magyarországon

MTI
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A Duna extrém alacsony vízállása miatt a Mahart-PassNave Kft. egyes hajójáratai módosított útvonalon közlekednek - közölte a társaság pénteken a honlapján.

Azt írták: július 22-ig a Budapest nappali hop-on járat nem köt ki a Margitsziget Sportuszoda megállóban. Emellett nem közlekedik a Budapest-Szentendre, a Budapest-Visegrád valamint a Visegrád-Esztergom járat, továbbá a visegrádi hop-on járat, az esztergomi sétahajó és a szárnyashajó. A budapesti járatok továbbra is várják a hajózni vágyókat.

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