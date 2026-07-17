Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz, a Tisza egy sor intézkedését támadják

A lépést Tuzson Bence fideszes országgyűlési képviselő, volt igazságügyi miniszter jelentette be. A párt egy több mint százoldalas beadványban kezdeményezi az érintett jogszabályok utólagos normakontrollját.
Kezdeményezik:
- az uniós források zárolásának feloldását lehetővé tevő törvény,
- az Alaptörvény tizenhatodik módosítása, vagyis a 8 éves miniszterelnöki mandátumkorlátot is tartalmazó módosítás,
- a vizsgálóbizottságok működését és jogköreit átalakító törvény,
- a közmédia átalakításáról szóló törvény és
- a politikai reklámokkal és hirdetésekkel összefüggő törvény
alkotmányossági vizsgálatát.
Az Alkotmánybíróság mozgástere nem azonos az öt kifogásolt jogszabály esetében. A négy törvénynél a testület megvizsgálhatja, hogy azok tartalma összhangban áll-e az Alaptörvénnyel, valamint azt is, történt-e olyan súlyos eljárási szabálysértés az elfogadásuk során, amely alaptörvény-ellenességet okoz. Magát az Alaptörvényt és annak módosításait azonban az Alkotmánybíróság tartalmi szempontból nem bírálhatja felül.
A benyújtó szerint a beadvány részletesen levezeti, hogy a törvények tartalma és elfogadásuk módja miért ütközik az alaptörvénybe, valamint miként veszélyezteti az állampolgári jogokat. Tuzson Bence úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter miniszterelnök a saját hatalmi önkényének kiépítésén dolgozik, és intézkedéseivel súlyosan sérti a jogállamiság elveit.
Hogy mit kifogásolnak? Tuzson elmondása szerint,
nincs az rendben, hogy társasházakat csak úgy eltiltsanak a jogszerű bevételüktől. Nincs az rendben, hogy kötelező egyeztetéseket csak úgy mellőzzenek, nincs az rendben, hogy civil szervezeteket utólag eltiltsanak attól, hogy pályázatokon induljanak. És nincs az se rendben, hogy bárkit bármikor rá lehet arra kényszeríteni, hogy politikai színjátékban vegyen részt és mondjuk oda lehet rángatni akár erővel is egy vizsgálóbizottság elé.
Nem minden esetben egyértelmű, hogy az előbbi felsorolás egyes elemeivel mire gondol a képviselő.
A "kötelező egyeztetések" mellőzésével kapcsolatos mondat leginkább a közmédia gyors átalakítására utalhat. A törvény elfogadása előtt a Fidesz és médiaszakmai szereplők is azt kifogásolták, hogy egy ilyen horderejű szervezeti, személyi és munkajogi átalakítást nem előzött meg széles körű szakmai és társadalmi konzultáció.
A "kötelező" megfogalmazást ugyanakkor érdemes óvatosan kezelni. A társadalmi egyeztetésről szóló törvény elsősorban a miniszterek által előkészített jogszabálytervezetekre vonatkozik, miközben a közmédiáról szóló javaslatot országgyűlési képviselők nyújtották be. Ezért a nyilvános adatokból önmagában nem állapítható meg, hogy egy konkrét, jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettséget sértettek-e meg, vagy Tuzson politikai értelemben beszélt az előzetes konzultáció szükségességéről.
A civil szervezetekre vonatkozó kifogás az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében elfogadott törvény egyik rendelkezésére utalhat. Az új szabály szerint nem indulhat pályázaton, és nem részesülhet közpénzből nyújtott támogatásban az a civil szervezet – illetve gazdasági társaság, alapítvány, kamara vagy egyházi jogi személy –, amelynek felelős vezetője vagy döntéshozója a támogatási döntést megelőző két évben meghatározott politikai vagy közjogi tisztséget töltött be.
Az "utólag" szó megítélése véleményes. A törvény kifejezetten kimondja, hogy az új kizárási szabályokat csak a hatálybalépése után induló támogatásokra és pályázatokra kell alkalmazni, tehát a már folyamatban lévő eljárásokat nem érinti. Ugyanakkor a pályázó szervezet vezetőjének előző két évben betöltött tisztségét is figyelembe veszik, vagyis a szabály valóban korábbi tényhez kapcsol jövőbeli hátrányt. Az alkotmányossági vita várhatóan arról szólhat, hogy ez sérti-e a visszaható hatály tilalmát, az egyenlő bánásmódot vagy a jogbiztonságot.
Az utolsó kifogás egyértelműen a parlamenti vizsgálóbizottságok új jogosítványaira vonatkozik. A törvény alapján a bizottság elnöke adatszolgáltatásra, nyilatkozattételre vagy személyes megjelenésre kötelezhet embereket és szervezeteket. Ha valaki szabályszerű idézés ellenére két egymást követő alkalommal nem jelenik meg, és távolmaradását előzetesen nem menti ki alapos okkal, a bizottság elnöke elrendelheti a rendőrségi elővezetését. Mentelmi joggal rendelkező személlyel szemben erre nincs lehetőség.
Tuzson "bárkit bármikor" megfogalmazása ezért túlzó, noha tényleg nagyot szigorodnak a szabályok: elővezetést nem lehet azonnal vagy feltételek nélkül elrendelni. A törvény két igazolatlan távolmaradást követel meg, részletesen indokolt határozatot ír elő, és lehetőséget biztosít a bírósági felülvizsgálatra. Az érintett megtagadhatja az önmagára vagy hozzátartozójára nézve terhelő vallomást, titoktartási kötelezettségre hivatkozhat, valamint jogi képviselőt is igénybe vehet.
Az Alkotmánybíróságnak így az Alaptörvény-módosítás esetében kizárólag az elfogadás eljárását, a négy törvénynél viszont a szabályok tartalmát is értékelnie kell majd.
Utóbbiaknál többek között a tulajdonhoz való jog, a jogbiztonság, a visszaható hatály tilalma, a tisztességes eljáráshoz való jog, valamint a hatalmi ágak elválasztása kerülhet a vizsgálat középpontjába.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Miniszteri biztost neveztek ki a közel harmincezres protézisműtéti várólisták csökkentésére
2027 végére a Tisza az állami fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat hónapra akarja csökkenteni a várakozási időt.
Veszélyesebb szakaszba lépett az iráni-amerikai háború, azonnal reagáltak az olajárak
Feszült a helyzet a piacokon is.
Rendkívüli rendőri akció az este: bombariadó miatt zárták le a szolnoki buszpályaudvart és a környékét
Szórakozóhelyekre is kivonultak a hatóságok.
Tarr Zoltán: jelentős változások jönnek a külhoni magyarok támogatásában
10 évre visszamenőleg világítják át az ügyeket, politikai pártoknak a Tisza nem fog támogatást adni.
Nagy változást hoz a Tisza-kormány döntése: külön államtitkárt kap a hazai lakáspolitika és a vasút
Megjelent Vitézy Dávid utasítása.
Hatmilliárdért marad az M4 Sportnál a magyar foci közvetítése, negyven százalékot takarít meg a közmédia
A szerződések egy szezonra szólnak.
Elmarad a legrosszabb? Fordulatot vett az időjárás Magyarországon
Jelentett a HungaroMet.
Új életpályamodell és bérrendezés jön a rendőröknél, a leszerelteket is visszavárják
Nagy bejelentéseket tett Pósfai Gábor belügyminiszter.
"Majd eladom az ingatlanomat" - miért csapda ez a hozzáállás kockázati életbiztosítás helyett?
Zoltán ötvenes éveiben jár, két felnőtt gyermeke van, és büszke arra, hogy az évek alatt sikerült egy szép, tehermentes családi házat felépítenie Budapest környékén. Amikor a felesége eg
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot?
Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világnézeti kérdésekről szóltak. Atom vagy megújuló? Állami nagyberuház
Nem spórolsz eleget - és észre sem veszed!
A pénzügyekkel foglalkozók egyik első leckéje, hogy a készpénzforgalom és a költség sokszor elválik egymástól. Ezért van az, hogy csődbe mehet olyan vállalat, ami minden évben rekorderedm
Forint vs. euró: rövid távon nyerő, hosszú távon kérdéses
Az első félév forinterősödése nagyon érzékenyen érintette azokat, akik a korábbi árfolyamgyengítő jegybanki politika ellen védekezve euróban takarítottak meg. A forint vs. euró kérdésben
A talán legfontosabb gazdasági mutató nem is gazdasági - várható élettartam a régiónkban
Harminc év alatt majdnem egy évtizeddel hosszabb lett az élet a BB tengely országaiban - de nem mindenhol ugyanúgy. Miközben Észtország történelmi felzárkózást hajtott végre,... The post A ta
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.