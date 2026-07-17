Az amerikai nagybank már látja, mikor lehet vége a forintnak - Ítéletet mondott az euróbevezetési tervekről

Magyarország meg tudja csinálni
Az áprilisi parlamenti választások óta bekerült a közbeszédbe a magyar euróbevezetés kérdése, mivel a Tisza-kormány nyíltan a zászlójára tűzte a kérdést. Kármán András pénzügyminiszter az elmúlt hónapokban azt mondta, hogy céljuk az, hogy 2030-ra Magyarország teljesítse a bevezetés feltételeként meghatározott úgynevezett maastrichti kritériumokat. Nézzük elsőként, mik ezek a feltételek!
|
Az euróbevezetés makrogazdasági konvergenciakritériumai (maastrichti kritériumok)
|
Kritérium
|
Definíció
|
Referenciaérték
|
Vizsgált időszak
|
Árstabilitás
|
A döntést megelőző időszakban a tagjelölt ország átlagos inflációs rátája nem haladhatja meg a referenciaértéket.
|
A vizsgálati időszakban a 3 legkisebb áremelkedést produkáló euróövezeti ország átlagos inflációja + 1,5 százalékpont.
|
A döntést megelőző 1 év.
|
Költségvetési politika stabilitása
|
A döntés pillanatában a tagjelölt nem áll az Európai Bizottság túlzottdeficit-eljárása alatt, azaz a GDP-arányos költségvetési hiánya nem haladja meg a referenciaértéket.
|
A GDP 3 százaléka.
|
Praktikusan a döntést megelőző 2-3 év.
|
Árfolyamstabilitás
|
A döntést megelőző vizsgálati időszakban a tagjelölt devizaárfolyamának volatilitása mérsékelt marad.
|
A devizaárfolyam deklaráltan a tervezett átváltási értéktől bármely irányban maximum 15 százalékkal térhet el.
|
A döntést megelőző 2 év (ezen időszak alatt a tagjelölt ország az ERM II. rendszer tagja).
|
Fenntartható államadósság
|
A döntés pillanatában a tagjelölt nem áll az Európai Bizottság túlzottdeficit-eljárása alatt, azaz a GDP-arányos bruttó államadóssága nem haladja meg a referenciaértéket.
|
A GDP 60 százaléka. (Soft kritériumként több esetben elegendő volt a fenntarthatóan csökkenő pálya)
|
Praktikusan a döntést megelőző 2-3 év.
|
Kamatkonvergencia
|
A döntést megelőző időszakban a tagjelölt ország átlagos hosszú lejáratú hozamszintje nem haladhatja meg a referenciaértéket.
|
A vizsgálati időszakban a 3 legalacsonyabb inflációval rendelkező euróövezeti ország átlagos hosszú lejáratú hozama + 2 százalékpont.
|
A döntést megelőző 1 év.
|
Pénzügyi jogi feltételek
|
A tagjelölt ország jogrendszere illeszkedjen az eurózónában használt gyakorlattal.
|
A jogi feltételek kiterjednek a jegybanki függetlenség biztosítására, a monetáris finanszírozás tilalmára, a privilegizált finanszírozáshoz való hozzáférés tilalmára, a nemzeti jegybank EKB rendszerével kompatibilis működésére és az euró technikai bevezetésének jogi környezetére.
|
A megfelelő jogi keretrendszer a döntés pillantában álljon rendelkezésre.
|
Forrás: EKB, Portfolio
Jelenleg egyik feltételt sem teljesíti Magyarország, ahogy arra az Európai Központi Bank (EKB) konvergenciajelentése is rávilágított júniusban. Ezen szeretne változtatni a jelenlegi kormány.
Azt gondoljuk, hogy Magyarország eddig ismert euróbevezetési tervei reálisak
- szögezik le a Goldman szakemberei a pár nappal ezelőtt megjelent, a magyarországi euróbevezetés esélyeit vizsgáló részletes elemzésükben..
Az elemzők hozzáteszik, hogy szerintük a feltételek teljesítése ugyan kihívást jelent, de elérhetőnek tűnik. Hangsúlyozzák, hogy a költségvetési hiány 3% alá csökkentését nagyban segítheti a kamatkiadások mérséklődése és a GDP-növekedés beindulása az uniós források eredményeként. Arról többször írtunk korábban, hogy a magyar állam Európában az egyik legtöbbet költi kamatra, ami megváltozhat a következő években.
A Goldman szerint az euróbevezetés egyik első kézzelfogható feltétele, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jelenlegi 3%-ról 2%-ra csökkentse inflációs célját. A jegybank az utóbbi hónapokban már jelezte, hogy az eurózóna-csatlakozástól függetlenül vizsgálja ennek lehetőségét, de ennek a belső munkának a részleteit még nem akarják publikálni. Az elemzés szerint az ezzel kapcsolatos bejelentés és a cél csökkentése akár már idén ősszel megtörténhet a kormány euróbevezetési programjával egyidőben. A bank elemzői szerint, ha ez megtörténik, akkor az eddig 4%-ra tett magyar semleges kamatszint 3%-ra csökkenhet, ami a következő másfél évben erőteljesebb kamatcsökkentéseket jelenthet.
Ezzel lehet megnyerni a 2030-as választást
Az amerikai elemzők arra számítanak, hogy a kormány október-november körül publikálja majd hivatalos euróbevezetési programját. A cél pedig az lehet, hogy a jelenlegi parlamenti ciklus végére, 2030-ra teljesüljenek a belépés feltételei, így ezzel tudnának kampányolni a következő választás előtt.
Az amerikai befektetési bank szakemberei kiemelik, hogy az eurózónán kívüli tagállamok közül jelenleg Magyarországon a legmagasabb az euróbevezetés társadalmi támogatottsága. Ezt támasztotta alá a néhány hete bemutatott friss Eurobarométer felmérés, mely szerint a magyarok 80 százaléka támogatja a forint lecserélését euróra, ami új történelmi csúcsot jelent.
Ha minden a tervek szerint alakul, akkor Magyarország 2031 január 1-jén beléphet az eurózónába
- szögezik le az elemzésben.
Az euróbevezetés előnyei felülmúlják annak költségeit Magyarország szempontjából, előbbiek között említik a könnyebb kereskedelmet és az alacsonyabb kamatkiadásokat, míg az esetleges hátrányok kimerülnek az árfolyamrugalmasság csökkenésében. Mivel a magyar állam kiemelkedően sokat költ kamatkiadásra, a forint volatilitása pedig a múltban inkább a makrogazdasági stabilitás ellenében hatott, ezért
a kívül maradás költségei jelentősek.
Éppen ezért a Goldman elemzői szerint az euró bevezetése egy „win-win szituáció” lehet a legtöbb magyar számára, ami a kormány számára gazdaságilag és politikailag vonzóvá teheti.
A konvergenciafolyamatnak piaci hatásai is lehetnek a következő években, alapvetően a forint erősödését és a kötvényhozamok csökkenését hozhatja az euró felé vezető út.
A szubjektív véleményünk szerint jelenleg mintegy 70 százalék annak esélye, hogy Magyarország 2031-ben vagy egy ahhoz közeli időpontban bevezeti az eurót
- emelik ki a Goldman elemzői.
Az elmúlt hónapokban a piacon már elindult az euróbevezetéssel kapcsolatos konvergencia-sztori, ami a forint erősödésén és a kötvényhozamok meredek esésén mérhető le. A forint a választásokat követően jelentősen erősödött az euróval és a dollárral szemben, miközben a tízéves magyar kötvényhozam már hetek óta a hasonló futamidejű lengyel szint alatt van, ami azért számottevő, mert Lengyelország adósbesorolása lényegesen magasabb a magyarnál.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Súlyos légszennyezettség veszélyezteti a foci-vb döntőjét, a kanadai erdőtüzek füstje gomolyog New York felé
A hőség sem segít a helyzeten.
Megszületett a döntés: újabb legendás magyar gyár zár be
Honnan lesz csokimikulás?
Mikor indulhat be végre a magyar gazdaság?
A Kopint-Tárki elemzése.
Kiadta Irán a hadparancsot: minden eddiginél durvább háború jöhet
Üzent a szövetségeseinek Teherán: ideje elővenni a fegyvereket.
Felülvizsgálja a kormány a Papp László Budapest Sportaréna tízéves bérleti szerződését
Az államtitkár jelentette be.
Megkérdeztük a szakértőket, hogy érdemes utasbiztosítást kötni 2026-ban
Bár a fiatalok többet utaznak, kevésbé tudatosan kötnek biztosítást.
Itt a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Megszólalt Vitézy Dávid a gyanús autópályakoncesszióról: azonnali vizsgálatot rendelt el
Reagált a miniszter a reggeli hírre.
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot?
Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világnézeti kérdésekről szóltak. Atom vagy megújuló? Állami nagyberuház
Nem spórolsz eleget - és észre sem veszed!
A pénzügyekkel foglalkozók egyik első leckéje, hogy a készpénzforgalom és a költség sokszor elválik egymástól. Ezért van az, hogy csődbe mehet olyan vállalat, ami minden évben rekorderedm
Forint vs. euró: rövid távon nyerő, hosszú távon kérdéses
Az első félév forinterősödése nagyon érzékenyen érintette azokat, akik a korábbi árfolyamgyengítő jegybanki politika ellen védekezve euróban takarítottak meg. A forint vs. euró kérdésben
A talán legfontosabb gazdasági mutató nem is gazdasági - várható élettartam a régiónkban
Harminc év alatt majdnem egy évtizeddel hosszabb lett az élet a BB tengely országaiban - de nem mindenhol ugyanúgy. Miközben Észtország történelmi felzárkózást hajtott végre,... The post A ta
Hiába drágultak tovább a lakások, öt nagyvárosban mégis könnyebb lett a vásárlás
A lakások 2026-ban sem lettek olcsóbbak, az országos nettó átlagkereset azonban olyan ütemben emelkedett, hogy a vizsgált hat nagyvárosból ötben kevesebbet kell dolgozni, hogy lehessen megvásár
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.
Döntött a dán kormány: drasztikusan átírják a termelés szabályait
Komolyan veszik a zöldítést.