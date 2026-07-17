Az amerikai nagybank már látja, mikor lehet vége a forintnak - Ítéletet mondott az euróbevezetési tervekről

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A magyar kormány euróbevezetési tervei reálisak, a költségvetési feltétel teljesítése ugyan kihívás, de megoldható – írja legfrissebb elemzésében a Goldman Sachs. Az amerikai befektetési bank szakemberei szerint jelenleg mintegy 70 százalék annak esélye, hogy a 2030-as évek elején be tud lépni az ország az eurózónába, ha minden a legjobban alakul, akkor 2031. január elsején búcsút mondhatunk a forintnak.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Magyarország meg tudja csinálni

Az áprilisi parlamenti választások óta bekerült a közbeszédbe a magyar euróbevezetés kérdése, mivel a Tisza-kormány nyíltan a zászlójára tűzte a kérdést. Kármán András pénzügyminiszter az elmúlt hónapokban azt mondta, hogy céljuk az, hogy 2030-ra Magyarország teljesítse a bevezetés feltételeként meghatározott úgynevezett maastrichti kritériumokat. Nézzük elsőként, mik ezek a feltételek!

Az euróbevezetés makrogazdasági konvergenciakritériumai (maastrichti kritériumok) Kritérium Definíció Még több Gazdaság Máris kijöttek a 100 ezres iskolakezdési támogatás részletei: automatikusan járhat a pénz a jogosultaknak Tisza-kormány: sorra esnek ki a csontvázak a szekrényből, brüsszeli bizonyítványra vár ma Magyarország Drámai a helyzet Magyarországon: kétmillió köbméter vízzel próbálják megmenteni a pusztuló természetet Referenciaérték Vizsgált időszak Árstabilitás A döntést megelőző időszakban a tagjelölt ország átlagos inflációs rátája nem haladhatja meg a referenciaértéket. A vizsgálati időszakban a 3 legkisebb áremelkedést produkáló euróövezeti ország átlagos inflációja + 1,5 százalékpont. A döntést megelőző 1 év. Költségvetési politika stabilitása A döntés pillanatában a tagjelölt nem áll az Európai Bizottság túlzottdeficit-eljárása alatt, azaz a GDP-arányos költségvetési hiánya nem haladja meg a referenciaértéket. A GDP 3 százaléka. Praktikusan a döntést megelőző 2-3 év. Árfolyamstabilitás A döntést megelőző vizsgálati időszakban a tagjelölt devizaárfolyamának volatilitása mérsékelt marad. A devizaárfolyam deklaráltan a tervezett átváltási értéktől bármely irányban maximum 15 százalékkal térhet el. A döntést megelőző 2 év (ezen időszak alatt a tagjelölt ország az ERM II. rendszer tagja). Fenntartható államadósság A döntés pillanatában a tagjelölt nem áll az Európai Bizottság túlzottdeficit-eljárása alatt, azaz a GDP-arányos bruttó államadóssága nem haladja meg a referenciaértéket. A GDP 60 százaléka. (Soft kritériumként több esetben elegendő volt a fenntarthatóan csökkenő pálya) Praktikusan a döntést megelőző 2-3 év. Kamatkonvergencia A döntést megelőző időszakban a tagjelölt ország átlagos hosszú lejáratú hozamszintje nem haladhatja meg a referenciaértéket. A vizsgálati időszakban a 3 legalacsonyabb inflációval rendelkező euróövezeti ország átlagos hosszú lejáratú hozama + 2 százalékpont. A döntést megelőző 1 év. Pénzügyi jogi feltételek A tagjelölt ország jogrendszere illeszkedjen az eurózónában használt gyakorlattal. A jogi feltételek kiterjednek a jegybanki függetlenség biztosítására, a monetáris finanszírozás tilalmára, a privilegizált finanszírozáshoz való hozzáférés tilalmára, a nemzeti jegybank EKB rendszerével kompatibilis működésére és az euró technikai bevezetésének jogi környezetére. A megfelelő jogi keretrendszer a döntés pillantában álljon rendelkezésre. Forrás: EKB, Portfolio

Jelenleg egyik feltételt sem teljesíti Magyarország, ahogy arra az Európai Központi Bank (EKB) konvergenciajelentése is rávilágított júniusban. Ezen szeretne változtatni a jelenlegi kormány.

Azt gondoljuk, hogy Magyarország eddig ismert euróbevezetési tervei reálisak

- szögezik le a Goldman szakemberei a pár nappal ezelőtt megjelent, a magyarországi euróbevezetés esélyeit vizsgáló részletes elemzésükben..

Az elemzők hozzáteszik, hogy szerintük a feltételek teljesítése ugyan kihívást jelent, de elérhetőnek tűnik. Hangsúlyozzák, hogy a költségvetési hiány 3% alá csökkentését nagyban segítheti a kamatkiadások mérséklődése és a GDP-növekedés beindulása az uniós források eredményeként. Arról többször írtunk korábban, hogy a magyar állam Európában az egyik legtöbbet költi kamatra, ami megváltozhat a következő években.

A Goldman szerint az euróbevezetés egyik első kézzelfogható feltétele, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jelenlegi 3%-ról 2%-ra csökkentse inflációs célját. A jegybank az utóbbi hónapokban már jelezte, hogy az eurózóna-csatlakozástól függetlenül vizsgálja ennek lehetőségét, de ennek a belső munkának a részleteit még nem akarják publikálni. Az elemzés szerint az ezzel kapcsolatos bejelentés és a cél csökkentése akár már idén ősszel megtörténhet a kormány euróbevezetési programjával egyidőben. A bank elemzői szerint, ha ez megtörténik, akkor az eddig 4%-ra tett magyar semleges kamatszint 3%-ra csökkenhet, ami a következő másfél évben erőteljesebb kamatcsökkentéseket jelenthet.

Ezzel lehet megnyerni a 2030-as választást

Az amerikai elemzők arra számítanak, hogy a kormány október-november körül publikálja majd hivatalos euróbevezetési programját. A cél pedig az lehet, hogy a jelenlegi parlamenti ciklus végére, 2030-ra teljesüljenek a belépés feltételei, így ezzel tudnának kampányolni a következő választás előtt.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája. Információ és jelentkezés

Az amerikai befektetési bank szakemberei kiemelik, hogy az eurózónán kívüli tagállamok közül jelenleg Magyarországon a legmagasabb az euróbevezetés társadalmi támogatottsága. Ezt támasztotta alá a néhány hete bemutatott friss Eurobarométer felmérés, mely szerint a magyarok 80 százaléka támogatja a forint lecserélését euróra, ami új történelmi csúcsot jelent.

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor Magyarország 2031 január 1-jén beléphet az eurózónába

- szögezik le az elemzésben.

Az euróbevezetés előnyei felülmúlják annak költségeit Magyarország szempontjából, előbbiek között említik a könnyebb kereskedelmet és az alacsonyabb kamatkiadásokat, míg az esetleges hátrányok kimerülnek az árfolyamrugalmasság csökkenésében. Mivel a magyar állam kiemelkedően sokat költ kamatkiadásra, a forint volatilitása pedig a múltban inkább a makrogazdasági stabilitás ellenében hatott, ezért

a kívül maradás költségei jelentősek.

Éppen ezért a Goldman elemzői szerint az euró bevezetése egy „win-win szituáció” lehet a legtöbb magyar számára, ami a kormány számára gazdaságilag és politikailag vonzóvá teheti.

A konvergenciafolyamatnak piaci hatásai is lehetnek a következő években, alapvetően a forint erősödését és a kötvényhozamok csökkenését hozhatja az euró felé vezető út.

A szubjektív véleményünk szerint jelenleg mintegy 70 százalék annak esélye, hogy Magyarország 2031-ben vagy egy ahhoz közeli időpontban bevezeti az eurót

- emelik ki a Goldman elemzői.

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Az elmúlt hónapokban a piacon már elindult az euróbevezetéssel kapcsolatos konvergencia-sztori, ami a forint erősödésén és a kötvényhozamok meredek esésén mérhető le. A forint a választásokat követően jelentősen erősödött az euróval és a dollárral szemben, miközben a tízéves magyar kötvényhozam már hetek óta a hasonló futamidejű lengyel szint alatt van, ami azért számottevő, mert Lengyelország adósbesorolása lényegesen magasabb a magyarnál.

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