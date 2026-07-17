Bevált a csere: Magyar Péter új vezetőket nevezett ki a titkosszolgálatok élére

Két polgári nemzetbiztonsági szolgálat élére nevezett ki főigazgatót a miniszterelnök – derül ki a Magyar Közlöny pénteki számából. A határozat alapján Annus Zsolt Antal veszi át az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetését, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére Tóth Szabolcs kapott kinevezést.
A mostani döntések lényegében véglegesítik a két szervezetnél június közepén kialakított vezetési rendet.
A Belügyminisztérium akkori közleménye szerint Annus Zsolt Antal a Nemzeti Információs Központ állományából került az Alkotmányvédelmi Hivatalhoz, és június 14-től megbízott főigazgatóként irányította a szervezetet. Tóth Szabolcsot ugyanekkor az Alkotmányvédelmi Hivataltól helyezték át a Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz, amelynek főigazgatói feladatait szintén megbízottként látta el. Annus nemzetbiztonsági ezredesi, Tóth nemzetbiztonsági dandártábornoki rendfokozatot visel.
Mit csinál egy főigazgató?
Az Alkotmányvédelmi Hivatal – rövidítve AH – Magyarország polgári elhárító, illetve kémelhárító szolgálata. Alapvető feladata, hogy feltárja és elhárítsa az ország függetlenségét, politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekeit veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket.
Az AH főigazgatója felel a polgári elhárítás egészének törvényes, szakszerű és rendeltetésszerű működéséért.
Irányítja a szervezetet, utasításokat adhat ki, gyakorolja a munkáltatói jogokat, felel a költségvetési gazdálkodásért, valamint meghatározza az adatkezelés és – miniszteri jóváhagyással – a titkos információgyűjtés belső eljárási szabályait. A szolgálat tevékenységéről legalább évente jelentést kell tennie a Kormánynak.
A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat – az NBSZ – más jellegű szervezet. Elsősorban technikai, műveleti és szakértői hátteret biztosít azoknak a nemzetbiztonsági, rendőrségi, ügyészségi és más szerveknek, amelyek jogszabály alapján titkos információgyűjtést vagy leplezett eszközöket alkalmazhatnak.
Az NBSZ írásbeli megkeresésre közreműködhet például a titkos megfigyelés technikai végrehajtásában, biztosíthatja az ehhez szükséges különleges eszközöket és anyagokat, valamint védett kommunikációs kapcsolatokat működtethet. Emellett szakértői és igazságügyi szakértői feladatokat lát el, felügyeli a biztonsági okmányok védelmét, továbbá elektronikus információbiztonsági, kiberbiztonsági és minősítettadat-védelmi hatósági tevékenységet is végez. Szervezetéhez tartozik többek között a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet.
Fontos különbség, hogy az NBSZ szolgáltatóként fő szabály szerint nem maga dönti el, kit és milyen ügyben figyeljenek meg. A szükséges engedély beszerzése és az alkalmazás jogszerűsége a megfigyelést megrendelő szerv felelőssége, míg az NBSZ a technikai végrehajtásért felel.
Az NBSZ főigazgatójának felelőssége ezért a titkos információgyűjtést támogató technikai rendszer mellett a kibervédelmi, szakértői és adatbiztonsági területekre is kiterjed.
A poszt betöltője ugyanazokkal az alapvető vezetői jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, mint a többi nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója: felel a működés törvényességéért, a belső szabályokért, a gazdálkodásért és a személyi állomány irányításáért.
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