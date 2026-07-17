Drámai a helyzet Magyarországon: kétmillió köbméter vízzel próbálják megmenteni a pusztuló természetet

A Fekete-rét a térség legnagyobb mocsara, amely egykor a Tisza árteréhez tartozott, mélyebben fekvő területeit pedig a folyó áradásai táplálták. Ez a rész először 2013-ban száradt ki teljesen, majd a 2022-es rendkívüli aszály során újból csontszárazzá vált, aminek következtében
több mint 800 hektáros terület égett le.
A nemzeti park szakemberei szerint a talajvízszint folyamatosan süllyed a térségben. Az idei év abban tér el a korábbiaktól, hogy a hőség rendkívül korán köszöntött be, az esztendő pedig már eleve súlyos vízhiánnyal indult. A csapadékszegény tavasz következtében a mocsármedrek nem tudtak feltöltődni, így a szakemberek a vízügyi hatóságoktól kértek segítséget ökológiai célú vízpótlásra.
A beszámolók alapján eddig mintegy kétmillió köbméternyi vizet juttattak a mocsarakba a Nyugati-főcsatornából, és az utánpótlás biztosítása jelenleg is tart.
E beavatkozás nélkül a terület mára teljesen kiszáradt volna.
A klímaváltozás és a csökkenő csapadékmennyiség a madarak vonulási szokásait is jelentősen átformálta. A tavaszi vándorlás egyre korábban kezdődik, és mivel a valódi, fagyos telek elmaradnak, a madarak nem egyszerre, hanem egy hosszabb időszakra elnyúlva érkeznek vissza.
Több olyan faj, amely korábban jellegzetes része volt a tájnak, mára gyakorlatilag eltűnt. Ugyanakkor új jövevények is megjelentek, mint például a kis kárókatona, amely régebben ritkaságnak számított errefelé, mára viszont már jelentős állománya él a Fekete-réten.
A szakemberek szerint a hosszú távú megoldást az országba érkező felszíni vizek minél nagyobb arányú visszatartása jelentené, hiszen a vizes élőhelyek kedvező mikroklímát teremtenek, és alapvetően befolyásolják a talajvíz egyensúlyát is.
Forrás: Reuters
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