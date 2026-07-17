Drasztikus számok jöttek: gyakorlatilag teljesen összeomlott a Hormuzi-szoros forgalma, megbénult a kulcsfontosságú útvonal

Az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus kiújulása ismét

szinte teljesen megbénította a forgalmat a világ legfontosabb olaj- és gázszállítási útvonalán, tegnap mindössze három hajó hatolt át a Hormuzi-szoroson.

Az egyik egy szankciókkal sújtott hajó volt, a fűtőolajat szállító Miraan, emellett áthajózott Hormuzon a cseppfolyósított földgázt szállító kisebb Norita tanker is, ám az amerikai blokád miatt mindkét hajó megállt az Ománi-öböl előtt. Az iraki fűtőolajjal megrakott Arolia tanker pedig órákkal az indulás után visszafordult az öbölbe.

Már a második egymást követő napon fordult elő, hogy egyetlen szupertanker (VLCC) vagy cseppfolyósítottföldgáz-szállító (LNG) hajó sem haladt át a szoroson.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images