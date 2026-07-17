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Egészségesnek hitt étrend okozhat rákot? - Gyanús összefüggést találtak
Gazdaság

Egészségesnek hitt étrend okozhat rákot? - Gyanús összefüggést találtak

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A Dél-kaliforniai Egyetem kutatása meglepő összefüggésre mutatott rá, amely szerint a fiatal, nemdohányzó tüdőrákos betegek átlagosan egészségesebben táplálkoznak a lakosság többségénél. A szakemberek feltételezik, hogy a jelenség hátterében a gyümölcsökön, zöldségeken és teljes kiőrlésű gabonákon megtapadó növényvédőszer-maradványok is állhatnak, bár ez az elmélet egyelőre még bizonyítatlan - tudósított a Newsweek.

A kutatók a fiatalkori tüdőrák epidemiológiáját vizsgáló projekt keretében 187 olyan beteget kísértek figyelemmel, akiket 50 éves koruk előtt diagnosztizáltak a betegséggel. A vizsgálatban részt vevők többsége

soha nem dohányzott, és megbetegedésük biológiailag is eltért a jellemzően dohányzáshoz köthető tüdődaganatoktól.

A páciensek étrendjét az egészséges táplálkozási index alapján értékelték, amely egytől százig terjedő skálán mutatja meg a táplálkozás minőségét. A betegcsoport átlagosan 65 pontot ért el, ami jóval meghaladja az 57 pontos országos átlagot, a nők körében pedig még ennél is magasabb pontszámot mértek. A résztvevők beszámolói szerint

lényegesen több sötétzöld zöldséget, hüvelyest és teljes kiőrlésű gabonát fogyasztottak, mint egy átlagos amerikai felnőtt.

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Jorge Nieva onkológus, a kutatás vezetője rámutatott, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható, nem ökológiai gazdálkodásból származó zöldségek és gyümölcsök általában több növényvédőszer-maradványt tartalmaznak, mint a tejtermékek, a húsok vagy a különféle feldolgozott élelmiszerek. Ezt a feltevést támogatja egy korábbi vizsgálat is, amely szerint a növényvédő szereknek tartósan kitett mezőgazdasági dolgozók körében gyakoribb a tüdődaganat kialakulása.

A megfigyelés azért is különösen figyelemre méltó, mert a tüdőrákot hagyományosan az idősebb, dohányzó férfiak betegségeként tartják számon, hiszen a diagnózis felállításakor az átlagéletkor 71 év. Miközben az Egyesült Államokban a dohányzók aránya az 1980-as évek közepe óta folyamatosan csökken, az 50 év alatti nemdohányzók körében nem érvényesül ez a kedvező folyamat. Különösen a nőknél figyelhető meg ez a változás, náluk ugyanis ma már nagyobb valószínűséggel alakul ki a betegség, mint a hasonló korú férfiaknál. A tüdőrák globálisan a leggyakoribb daganatos megbetegedés és a rákos halálozások vezető oka, miközben a soha nem dohányzó betegek aránya az összes eset 10-20 százalékát teszi ki.

A szakemberek ugyanakkor óvatosságra intenek. Kristin Higgins, az atlantai City of Hope rákközpont vezető klinikai igazgatója szerint valószínűleg nem maguk a gyümölcsök vagy a zöldségek növelik a kockázatot, hanem a termesztésükhöz használt vegyszerek, ám a megfigyelt összefüggés még nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot. Semiya Aziz brit háziorvos hozzátette, hogy a fiatalkori daganatos megbetegedések ritkán vezethetők vissza egyetlen tényezőre, a háttérben az elhízás, a mozgásszegény életmód, az alkoholfogyasztás, a légszennyezettség és a genetikai hajlam is fontos szerepet játszhat.

Nieva hangsúlyozta, hogy a növényvédő szerekkel kapcsolatos elmélet egyelőre bizonyítatlan marad, mivel a kutatók nem mérték közvetlenül a betegek által elfogyasztott élelmiszerek szermaradvány-tartalmát, hanem korábban közzétett átlagértékek alapján becsülték meg a kitettséget. Az orvosok üzenete mindenesetre egybehangzó, vagyis

a növényi alapú, kiegyensúlyozott étrend jótékony hatásai továbbra is vitathatatlanok, ezért ezt érdemes fenntartani a dohányzás mellőzése, az egészséges testsúly megőrzése, a rendszeres testmozgás és a szűrővizsgálatokon való részvétel mellett.

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