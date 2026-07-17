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Elképesztő látvány: olyan alacsony a vízállás a Dráván, hogy lazán átsétálhatsz rajta
Gazdaság

Elképesztő látvány: olyan alacsony a vízállás a Dráván, hogy lazán átsétálhatsz rajta

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Történelmi mélypont közelébe apadt a Dráva vízszintje a magyarországi és a horvátországi szakaszon egyaránt. Barcsnál olyannyira eltűnt a víz, hogy gyalog is át lehet kelni a híd alatt, a kialakult helyzet miatt pedig a szakemberek másodfokú vízhiány elleni készültséget rendeltek el, és folyamatosan dolgoznak a víz visszatartásán - tudósított a Sonline.

A folyó vízszintje a kelet-horvátországi Eszéknél a múlt hétvégén

174 centiméterrel süllyedt a vízmérce nullpontja alá.

A helyzet a magyarországi, barcsi szakaszon is drámai, hiszen 2026. július 15-én még mínusz 137 centimétert mutattak a műszerek, ami a másnap reggeli mérések alapján már mínusz 164 centiméterre esett vissza. A Dél-dunántúli Vízügyi Igatgatóság tájékoztatása szerint ez az érték mindössze kilenc centiméterre van a valaha mért legalacsonyabb vízállástól, a másodpercenkénti vízhozam pedig jelenleg csupán 191 köbméter. Az extrém apadás következtében olyan fák is a felszínre kerültek, amelyeket évek óta rejtett a folyómeder.

A szakemberek rámutattak, hogy a drasztikus vízszintcsökkenés mögött több kedvezőtlen tényező együttes hatása áll. Az elmúlt években egyértelműen megfigyelhetővé vált a kisvizes időszakok sűrűsödése és meghosszabbodása, ami az évszakra jellemző átlagnál jóval alacsonyabb vízállást eredményez.

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A probléma kezelésére a Dráva mentén másodfokú vízhiány elleni védelmi készültség lépett életbe. A vízügyi igazgatóság folyamatosan dolgozik a vízvisszatartáson, aminek részeként szünet nélkül üzemeltetik az Ős-Dráva ökológiai vízpótló rendszert. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a súlyos aszály ellenére a hálózat csatornái, valamint a Körcsönye-tározó is sikeresen megteltek vízzel.

Címlapkép forrása: Ibrahim Erikan/Anadolu Agency via Getty Images

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