Elmarad a legrosszabb? Fordulatot vett az időjárás Magyarországon

A HungaroMet tájékoztatása szerint a legfrissebb meteorológiai modellek, valamint az aktuális műhold- és radarképek alapján

a kedvezőbb forgatókönyv valósul meg.

Az előzményekről itt írtunk:

Ennek köszönhetően a szélsőséges viharok veszélye mérséklődött, a csapadékzóna kiterjedése pedig lényegesen kisebb lesz a korábban jelzettnél.

Címlapképünk illusztráció, viharban letört faágakat kerül ki egy autó a 7-es főúton Galambok közelében 2026. július 1-jén. Forrása: MTI Fotó/Varga György