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Elmarad a legrosszabb? Fordulatot vett az időjárás Magyarországon
Gazdaság

Elmarad a legrosszabb? Fordulatot vett az időjárás Magyarországon

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Jelentősen csökkent a heves zivatarok kialakulásának valószínűsége, így a korábban vártnál jóval kisebb területen kell csapadékra számítani - írta a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A HungaroMet tájékoztatása szerint a legfrissebb meteorológiai modellek, valamint az aktuális műhold- és radarképek alapján

a kedvezőbb forgatókönyv valósul meg.

Az előzményekről itt írtunk:

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