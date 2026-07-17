Gyorshajtás, elektromos rollerek: elindult a kormány társadalmi egyeztetése

Társadalmi párbeszédet indított a kormány pénteken a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart.

A kormany.hu oldalon közölt tájékoztatás szerint a kezdeményezés célja az emberéletek védelme és a súlyos balesetek számának csökkentése. Mint írták, az elmúlt évben közúti közlekedési balesetek során többszázan haltak meg, és többezren szenvedtek sérüléseket.

A szigorúbb szabályozás a szabályosan közlekedők védelme mellett az elektromos rollerek káoszának fékezését is szolgálná - írták.

Az egyeztetes.kormany.hu oldalon mindenki kifejezheti véleményét a gyorshajtás büntetőjogi következményeiről és az ellenőrzési rendszerekről. A tájékoztatás szerint az európai gyakorlatban megjelenik a többszörös szabálysértők fokozott szankcionálása annak érdekében, hogy az egyszeri szabálysértőket megkülönböztessék a visszaeső szabálytalankodóktól és a szankció visszatartó erejű legyen. Ennek a magyar szabályozásba ültetése mellett azzal kapcsolatban is kifejezhetik a véleményüket az emberek, hogy a gyorshajtási bírság mértéke az elkövető jövedelmi helyzetével, és/vagy a jármű értékével arányosan legyen-e megállapítva.

A társadalmi párbeszédben szó esik arról is, hogy a közúti közlekedési szabályok megsértésével kapcsolatban kiszabott bírságok közvetlenül olyan fejlesztésekre lennének fordíthatóak, amelyek javíthatják a közlekedők biztonságát és mindennapi életét - közölték.

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