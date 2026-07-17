Heves viharrendszer tart Magyarország felé: erős szélrohamokkal és jéggel csap le az ítéletidő

A nap első felében, késő délelőttől kezdve kezdetben még csak az Északi-középhegységben és a keleti országrészben alakulhatnak ki elszórtan záporok és zivatarok. Ezeket helyenként megerősödő szél, intenzív esőzés, kisebb eséllyel pedig apró szemű jég kísérheti. A délutáni és kora esti órákban azonban

egy kiterjedt, heves zivatarrendszer éri el az országot nyugat felől, amelynek előterében szintén képződhetnek újabb viharcellák.

A kelet felé haladó rendszer a Dunántúlon és az Alföld nyugati részén 60-90 kilométer per órás viharos széllökéseket, 10-25 milliméternyi csapadékot és kisebb méretű jégesőt okozhat. A leginkább veszélyeztetett területeknek a Dunántúl nyugati, délnyugati és középső részei számítanak, ahol kifejezetten heves időjárási jelenségek alakulhatnak ki. Itt akár a 90 kilométer per órát meghaladó, károkozó szélrohamok, 2-4 centiméteres jégdarabok és a 30 millimétert is meghaladó felhőszakadások is előfordulhatnak. A zivatarrendszer késő estére éri el a középső országrészt, majd szombatra virradó éjszaka, folyamatosan gyengülve, a keleti tájakon is áthalad.

A viharok mellett a magas hőmérséklet is meghatározó marad. A Dunántúl nyugati és középső területeit, valamint az Északi-középhegységet leszámítva az ország nagy részén 25 Celsius-fok körül vagy a felett alakul a napi középhőmérséklet. A legmelegebb a Dél-Alföldön várható, ahol a napi középhőmérséklet a 27 fokot is meghaladhatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images