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Heves viharrendszer tart Magyarország felé: erős szélrohamokkal és jéggel csap le az ítéletidő
Gazdaság

Heves viharrendszer tart Magyarország felé: erős szélrohamokkal és jéggel csap le az ítéletidő

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Kettős időjárási veszéllyel indul a mai nap, mivel délután nyugat felől egy heves, viharos széllel és jégesővel kísért zivatarrendszer éri el az országot, miközben hazánk nagyobb részén, különösen a Dél-Alföldön tartós hőségre kell számítani. A viharzóna estére a középső területekre, éjszaka pedig a keleti tájakra is átterjed, miközben fokozatosan veszít az erejéből - írta meg a HungaroMet.

A nap első felében, késő délelőttől kezdve kezdetben még csak az Északi-középhegységben és a keleti országrészben alakulhatnak ki elszórtan záporok és zivatarok. Ezeket helyenként megerősödő szél, intenzív esőzés, kisebb eséllyel pedig apró szemű jég kísérheti. A délutáni és kora esti órákban azonban

egy kiterjedt, heves zivatarrendszer éri el az országot nyugat felől, amelynek előterében szintén képződhetnek újabb viharcellák.

A kelet felé haladó rendszer a Dunántúlon és az Alföld nyugati részén 60-90 kilométer per órás viharos széllökéseket, 10-25 milliméternyi csapadékot és kisebb méretű jégesőt okozhat. A leginkább veszélyeztetett területeknek a Dunántúl nyugati, délnyugati és középső részei számítanak, ahol kifejezetten heves időjárási jelenségek alakulhatnak ki. Itt akár a 90 kilométer per órát meghaladó, károkozó szélrohamok, 2-4 centiméteres jégdarabok és a 30 millimétert is meghaladó felhőszakadások is előfordulhatnak. A zivatarrendszer késő estére éri el a középső országrészt, majd szombatra virradó éjszaka, folyamatosan gyengülve, a keleti tájakon is áthalad.

A viharok mellett a magas hőmérséklet is meghatározó marad. A Dunántúl nyugati és középső területeit, valamint az Északi-középhegységet leszámítva az ország nagy részén 25 Celsius-fok körül vagy a felett alakul a napi középhőmérséklet. A legmelegebb a Dél-Alföldön várható, ahol a napi középhőmérséklet a 27 fokot is meghaladhatja.

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