Hivatalos: megszületett a döntés Szoboszlai Dominik jövőjéről, élete egyik legfontosabb bejelentését tette a magyar sztár

Szoboszlai Dominik meghosszabbította szerződését az angol labdarúgó-bajnokságban legutóbb ötödik helyezett Liverpool FC-vel.

A klub pénteken délután közölte, hogy a 25 éves középpályás hosszú távú megállapodást írt alá, és bár azt nem árulta el, hogy új szerződése pontosan meddig szól, angol médiaértesülések szerint 2031-ben jár majd le. Az eredeti kontraktusa még egy évig volt érvényes.

A magyar válogatott csapatkapitánya három éve a német RB Leipzigtől igazolt a Liverpoolhoz, amellyel tavaly megnyerte a Premier League-et, az elmúlt három évben pedig az egyik legmeghatározóbb játékos és a szurkolók nagy kedvence lett a csapatnál. A későbbi bajnok Arsenalnak szabadrúgásból lőtt gólját az előző idény legszebbjének választották a klub drukkerei, sőt, Szoboszlai lett a 2025/26-os szezon legjobb futballistája a klub szavazásán. A középpályán és többször jobbhátvédként szerepelve 13 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott. Ötször volt a hónap játékosa, a mérkőzés legjobbja elismerést pedig nyolc alkalommal érdemelte ki.

Szoboszlai - akinek két magyar válogatott csapattársa is van Kerkez Milos és a kapus Pécsi Ármin személyében - az egyesület honlapja alapján eddig 147 mérkőzésen 28 gólt szerzett a Liverpoolban.

Az edzőváltáson átesett Pool a spanyol Andoni Iraola irányításával augusztus 23-án, a Newcastle United vendégeként kezdi a bajnokság következő idényét, a Bajnokok Ligájában pedig főtáblás lesz.

Talán életem legnagyobb napja a mai, de az biztos, hogy eddigi pályafutásom során a három legfontosabb közé tartozik

- nyilatkozta a klub honlapján a futballista. Hozzátette: ehhez hasonló volt az is, amikor három évvel ezelőtt aláírt a Liverpoolhoz, és az is, amikor megszületett a gyermeke.

"Nagyon boldog vagyok. Alig várom, hogy újra és újra pályára lépjek. Ahogy már sokszor mondtam, örülök, hogy itt lehetek" - jegyezte meg. Hangsúlyozta, hogy elégedett a teljesítményével, de úgy gondolja, hogy képes még jobban futballozni, mert mindig van hova fejlődnie. "Szerintem azért ülök itt, mert ez hajtott gyerekkorom óta: soha nem volt elég, amit elértem, és most is így gondolom" - közölte.

Szoboszlai elmondta, példát akar mutatni és példakép szeretne lenni mindenki számára.

"Amikor aláírtam a szerződést, azt mondtam, hogy mindent meg akarok nyerni. Ez egy pillanatra sem változott. Mindent meg akarok nyerni, ami ebben az országban lehetséges és a Bajnokok Ligáját is. Készen állok rá, hogy megpróbáljam" - nyilatkozta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert