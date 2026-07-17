FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Ma 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Hivatalossá vált: a Magyar Pszichiátriai Társaság alelnöke reformálhatja meg a hazai ellátórendszert
Gazdaság

Hivatalossá vált: a Magyar Pszichiátriai Társaság alelnöke reformálhatja meg a hazai ellátórendszert

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Szekeres György Tibor pszichiátert nevezte ki a mentális egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá az egészségügyi miniszter. A július elsejével hatályba lépett megbízás célja a teljes hazai hálózat áttekintése, a betegellátás színvonalának és hozzáférhetőségének javítása, valamint az ágazat átfogó modernizációja.

A Hivatalos Értesítőben közzétett határozat értelmében az új miniszteri biztos feladata a mentális egészségügyi ellátás valamennyi területének – így a felnőtt- és gyermekpszichiátriának, az addiktológiának, a pszichoterápiának, valamint a krízisellátásnak – az átfogó felülvizsgálata. Az ellátás- és betegbiztonság növelése érdekében elemzi a jelenlegi betegutakat, a területi egyenlőtlenségeket, az intézményi kapacitásokat és a várakozási időket. Mindezek alapján javaslatokat tesz a rendszer megerősítésére, valamint az alap-, a járó- és a fekvőbeteg-ellátás, illetve a rehabilitáció közötti együttműködés szorosabbra fűzésére.

A szakember kiemelten fókuszál az ágazat humánerőforrás-helyzetére, a dolgozók képzésére és a pályán tartás feltételeinek javítására.

Áttekinti és egységesíti a szakmai irányelveket, valamint olyan finanszírozási ösztönzők kidolgozását készíti elő, amelyek a korai intervenciót, a közösségi ellátást és az utógondozást támogatják. Emellett kulcsfontosságú feladata a digitális fejlesztések felgyorsítása is, ami kiterjed a telemedicina, a biztonságos egészségügyi alkalmazások és a betegutakat nyomon követő rendszerek széles körű elterjesztésére.

A működés javítását célzó javaslatait a betegektől, a hozzátartozóktól és a dolgozóktól érkező visszajelzések mellett az egyetemekkel, a szakmai kamarákkal, valamint az egészségügyi és civil szervezetekkel folytatott egyeztetésekre alapozza.

Még több Gazdaság

Mostantól lehet pályázni a NAV elnöki tisztségére

Tisza-kormány: nagy változások jöhetnek a választási rendszerben, ma jár le a Sulyok Tamásnak adott határidő

Magyar Péter jelezte: szólnak érvek a választói korhatár 16 évre csökkentése mellett

A miniszteri biztosi tisztséget betöltő Szekeres György Tibor egyetemi docens, igazságügyi pszichiáter szakértő, aki egyúttal a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöki tisztségét is ellátja.

Dr. Szekeres György PhD
Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, egyetemi docens
A Szegedi Tudományegyetemen szerzett diplomát és pszichiátriából, igazságügyi elmeorvos szakértésből szakvizsgát. Jelenleg a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika egyetemi docens
Tovább

Súlyos gondok az ágazatban

A magyar pszichiátriai ellátás kapcsán a szakmai szervezetek hosszú ideje strukturális alulfinanszírozásról, elöregedett kórházi infrastruktúráról és hiányos közösségi ellátásról beszélnek. A Magyar Orvosi Kamara elemzése szerint Magyarországon a mentális egészségügy a teljes egészségügyi közkiadások mintegy 4–5 százalékából részesül, szemben a 6–7 százalékos OECD-átlaggal, a pszichiátriai fekvőbeteg-ellátás finanszírozása pedig a 2025-ös korrekció után is aránytalanul alacsony maradt más kórházi szakmákéhoz képest. A rossz épületállomány helyenként már a betegellátás méltóságát és biztonságát is érinti: a Szent János Kórház pszichiátriai osztályáról 2026 júniusában készült riport szennyvízzel elöntött alagsort, penészes mosdót és hulló vakolatot mutatott be. Bár az egyes intézmények állapota eltérő, ezek a példák jól érzékeltetik, milyen környezetben kell sok helyen a legsérülékenyebb betegek kezelését megszervezni.

Legalább ilyen súlyos probléma a pszichiáterek, pszichológusok, szakápolók és más terápiás szakemberek hiánya, valamint az ebből fakadó túlterheltség. Szakmai beszámolók szerint akad olyan vidéki kórház, ahol száz pszichiátriai ágyra egyetlen orvos jut, másutt pedig pszichiáter helyett belgyógyászoknak vagy neurológusoknak kell részt venniük az ügyeleti ellátásban. A kevés szakember miatt a járóbeteg-rendelések egyre inkább a sürgős esetek kezelésére kényszerülnek, miközben a rendszeres kontrollra, pszichoterápiára, rehabilitációra és utánkövetésre kevesebb idő és kapacitás marad. Mindez jelentős területi egyenlőtlenségeket és hosszú várakozást eredményezhet: hogy valaki időben hozzájut-e a megfelelő segítséghez, sokszor attól is függ, hol él, illetve képes-e megfizetni a magánellátást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Háromoldalú csapdába sétált be Magyarország, Európa még megmentheti magát
Egy méter választja el Paksot a kritikus ponttól – Erre készül az atomerőmű
Megjött Magyar Péter bejelentése a legújabb adóváltozásokról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility