Hivatalossá vált: a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke reformálhatja meg a hazai ellátórendszert

A Hivatalos Értesítőben közzétett határozat értelmében az új miniszteri biztos feladata a mentális egészségügyi ellátás valamennyi területének – így a felnőtt- és gyermekpszichiátriának, az addiktológiának, a pszichoterápiának, valamint a krízisellátásnak – az átfogó felülvizsgálata. Az ellátás- és betegbiztonság növelése érdekében elemzi a jelenlegi betegutakat, a területi egyenlőtlenségeket, az intézményi kapacitásokat és a várakozási időket. Mindezek alapján javaslatokat tesz a rendszer megerősítésére, valamint az alap-, a járó- és a fekvőbeteg-ellátás, illetve a rehabilitáció közötti együttműködés szorosabbra fűzésére.
A szakember kiemelten fókuszál az ágazat humánerőforrás-helyzetére, a dolgozók képzésére és a pályán tartás feltételeinek javítására.
Áttekinti és egységesíti a szakmai irányelveket, valamint olyan finanszírozási ösztönzők kidolgozását készíti elő, amelyek a korai intervenciót, a közösségi ellátást és az utógondozást támogatják. Emellett kulcsfontosságú feladata a digitális fejlesztések felgyorsítása is, ami kiterjed a telemedicina, a biztonságos egészségügyi alkalmazások és a betegutakat nyomon követő rendszerek széles körű elterjesztésére.
A működés javítását célzó javaslatait a betegektől, a hozzátartozóktól és a dolgozóktól érkező visszajelzések mellett az egyetemekkel, a szakmai kamarákkal, valamint az egészségügyi és civil szervezetekkel folytatott egyeztetésekre alapozza.
A miniszteri biztosi tisztséget betöltő Szekeres György Tibor egyetemi docens, igazságügyi pszichiáter szakértő, aki egyúttal a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöki tisztségét is ellátja.
Súlyos gondok az ágazatban
A magyar pszichiátriai ellátás kapcsán a szakmai szervezetek hosszú ideje strukturális alulfinanszírozásról, elöregedett kórházi infrastruktúráról és hiányos közösségi ellátásról beszélnek. A Magyar Orvosi Kamara elemzése szerint Magyarországon a mentális egészségügy a teljes egészségügyi közkiadások mintegy 4–5 százalékából részesül, szemben a 6–7 százalékos OECD-átlaggal, a pszichiátriai fekvőbeteg-ellátás finanszírozása pedig a 2025-ös korrekció után is aránytalanul alacsony maradt más kórházi szakmákéhoz képest. A rossz épületállomány helyenként már a betegellátás méltóságát és biztonságát is érinti: a Szent János Kórház pszichiátriai osztályáról 2026 júniusában készült riport szennyvízzel elöntött alagsort, penészes mosdót és hulló vakolatot mutatott be. Bár az egyes intézmények állapota eltérő, ezek a példák jól érzékeltetik, milyen környezetben kell sok helyen a legsérülékenyebb betegek kezelését megszervezni.
Legalább ilyen súlyos probléma a pszichiáterek, pszichológusok, szakápolók és más terápiás szakemberek hiánya, valamint az ebből fakadó túlterheltség. Szakmai beszámolók szerint akad olyan vidéki kórház, ahol száz pszichiátriai ágyra egyetlen orvos jut, másutt pedig pszichiáter helyett belgyógyászoknak vagy neurológusoknak kell részt venniük az ügyeleti ellátásban. A kevés szakember miatt a járóbeteg-rendelések egyre inkább a sürgős esetek kezelésére kényszerülnek, miközben a rendszeres kontrollra, pszichoterápiára, rehabilitációra és utánkövetésre kevesebb idő és kapacitás marad. Mindez jelentős területi egyenlőtlenségeket és hosszú várakozást eredményezhet: hogy valaki időben hozzájut-e a megfelelő segítséghez, sokszor attól is függ, hol él, illetve képes-e megfizetni a magánellátást.
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