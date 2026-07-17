Így alakul át a NAV vezetése

Társadalmi egyeztetés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetési modelljéről címmel jelent meg a Pénzügyminisztérium által közzétett kormányrendelet tervezete.

A jogszabálytervezet társadalmi egyeztetési célú oldalán a kormány azt írja: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetési modellje átalakul. A NAV elnöke a feladat- és hatáskörét a továbbiakban már nem államtitkárként, azaz politikai felsővezetőként, hanem a NAV személyi állományához kapcsolódó szakmai-hivatali vezetőként gyakorolja.

A tervezet ennek keretében hatályon kívül helyezi a rendeletnek azt a rendelkezését, amelyben a kormány a NAV vezetője feladat- és hatáskörének gyakorlójaként a Pénzügyminisztérium Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetéséért felelős államtitkárát jelöli ki.

Az ügy előzménye, hogy két héttel ezelőtt a kormány bejelentette: nyílt pályázaton választják ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új elnökét. Korábban még úgy tűnt, hogy tartósan eldőlt az adóhatóság következő vezetőjének személye, ugyanis a tárcavezető előtte pár nappal még azt közölte, hogy "alapos szakmai egyeztetések után megszületett a döntés az új NAV-vezetéssel kapcsolatban", és akkor meg is nevezte Tamásné Czinege Csillát, ami hosszabb távú megbízásra utalt. A választást sokan kritizálták és Magyar Péter miniszterelnök az akkori kormányszóvivői tájékoztatón bejelentette, hogy nincs még NAV-elnök.

A pénzügyminiszter már akkor jelezte, hogy

gyakorlati megvalósításaként átalakítják a szervezet jelenlegi struktúráját:

a korábbi gyakorlattól eltérően a NAV mindenkori elnöke a jövőben nem töltheti be a Pénzügyminisztérium államtitkári posztját,

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