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Javult az amerikai fogyasztói bizalom
Gazdaság

Javult az amerikai fogyasztói bizalom

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A Michigan-i Egyetem fogyasztói bizalmi indexe júliusban az elemzői várakozásokat meghaladva 54,4 pontra emelkedett az előző havi 49,5 pontról, míg az ötéves inflációs várakozások 4,6%-ról 4,2%-ra mérséklődtek. Az ipari termelés havi szinten stagnált, éves növekedése pedig 1,5%-ról 1,1%-ra lassult. A fogyasztói hangulat javulása az olajárak korábbi eséséhez köthető, amit azonban az iráni konfliktus eszkalálódása újra veszélyeztet. Összességében a legfrissebb makroadatok nem változtatnak érdemben a gazdasági kilátásokról alkotott képen.

A Michigan-i Egyetem fogyasztói bizalmi indexe az előző havi 49,5 pontról 54,4 pontra nőtt, miközben az elemzők csak 51 pontot vártak. A jelenlegi helyzet megítélése 47,7 pontról 54,9 pontra emelkedett, míg a jövőbeli helyzet megítélése 50,7 pontról 54 pontra nőtt. Az egy éves infláciüs várakozások maradtak 3,3%-on, az 5 éves inflációs várakozás pedig 4,6%-ról 4,2%-ra csökkent.

Az ipari termelés júniusban havi alapon stagnált, éves alapon pedig 1,5%-ról 1,1%-ra csökkent a növekedés.

Összességében a bejővő adatok nem adnak hozzá sokat a képhet.

A fogyasztói bizalom javulását az olajárak esése okozta, amit éppen most rúg fel az iráni háború újraeszkalálódásával emelkedő olajár.

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