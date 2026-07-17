Jó hírrel szolgált a vonatozóknak Vitézy Dávid: fontos vonalon szűnhetnek meg a késések

Újabb üteméhez érkezett a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen vasútvonal nyári nagykarbantartása – írta Facebook-oldalán Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter.

Július 19-től a Budapest–Záhony-vasútvonalon folyó munkálatok a fővárosi szakaszon, elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és annak környezetében folytatódnak. A MÁV komplex beavatkozásai révén összességében itt is

megszűnnek a jelenleg több perces késéseket okozó sebességkorlátozások, sok helyen visszaáll a 120 km/órás engedélyezett pályasebesség,

csökken a meghibásodások lehetősége, és megbízhatóbbá, kiszámíthatóbbá válik a közlekedés az ország egyik legsűrűbb menetrendű elővárosi és országos vonalán. A mostani munkálatok során a MÁV ágyazatot cserél több helyen, átépíti a vágányokat, emellett folytatja az elhasználódott váltók cseréjét, a Kőbánya-Kispest állomáson pedig utastájékoztatási és esztétikai fejlesztéseket is végez – emelte ki a miniszter.

A munkálatok a nyár folyamán több ütemben zajlanak, így ősztől már a felújított pályán járhatnak a vonatok, remélhetőleg kevesebb késéssel. Addig a jelentős menetrendi változások, rövidített útvonalak és terelések miatt (amelyek többek között a távolsági IC-ket, valamint a Z50, S50 és G43-as járatokat is érintik) türelmet és megértést kérnek mindenkitől.

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