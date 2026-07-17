Kapitány bejelentette, hogy a vártnál nagyobb érdeklődés miatt több szélerőmű jöhet

A miniszter bejelentése szerint az előzetes piaci felmérés azt mutatta, hogy a beruházói érdeklődés jelentősen meghaladja az előzetesen betervezett 700 MW-os csatlakozási lehetőséget, ezért – a környezetvédelmi és honvédelmi szempontok figyelembevételével – felülvizsgálták a lehetséges fejlesztési helyszíneket.

Ennek eredményeként

NEM 700, HANEM KÖZEL 1000 MEGAWATTNYI ÚJ SZÉLERŐMŰVI KAPACITÁS SZÁMÁRA NYÍLHAT HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG AZ ELSŐ KÖRBEN



- jelentette be.

Kapitány a videóban hozzátette, hogy felkérte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnökét, hogy készítsen részletes hálózati és műszaki elemzést a fejlesztésekről, ami augusztus közepére készül el.

Ezzel párhuzamosan

jövő héten társadalmi egyeztetésre bocsátják a pályázati rendszer részletszabályait,



hogy a beruházók, az önkormányzatok, a szakmai szervezetek és a környezetvédelmi szereplők is véleményezhessék azokat. Fontos részlet az is, hogy Kapitány kiemelte: ahol indokolt, ott lehetővé teszik, hogy energiatárolók is kapcsolódjanak a fejlesztésekhez.

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Papíron már eddig is túljelentkezés volt

A hatalmas érdeklődés kapcsán a Portfolio is úgy értesült, hogy már a rajt előtt jelentős túljelentkezés körvonalazódott.

A kapacitástender kereteit megalapozó rendelettervezet részleteit szerdán írtuk meg: eszerint a MEKH-nek a jövőben évente legalább egyszer kifejezetten szélerőműveket célzó csatlakozási pályázatot kell kiírnia, 2030 végéig összesen 4000 MW mennyiségben.

A helyszínek köre is bővült az elmúlt hetekben: a kormány július elején jelentette be, hogy új, könnyített térségeket jelöl ki, ahol a szélerőművekre 199 méteres magassági korlát vonatkozik.

A magyar szélenergia-program kilátásairól a Portfolio Checklist mai adásában is szó lesz.