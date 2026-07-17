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Kiadták a narancs riasztást: felhőszakadás és jégeső közeledik, mutatjuk, hol kell készülni a legdurvább viharra
Gazdaság

Kiadták a narancs riasztást: felhőszakadás és jégeső közeledik, mutatjuk, hol kell készülni a legdurvább viharra

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Négy megyére narancs riasztást adott ki a HUngaroMet. A délutáni órákban ugyanis nyugat felől heves zivatarrendszer éri el az országot, amely viharos széllel, jégesővel és intenzív csapadékkal vonul majd kelet felé. A viharveszély mellett ráadásul az ország jelentős részén a kánikula is folytatódik, így a Dél-Alföldön a napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot is meghaladhatja - jelentette a HungaroMet.

A déli óráktól kezdve az Északi-középhegységben és a keleti országrészben még csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, amelyeket szélerősödés és apró szemű jég kísérhet.

A komolyabb időjárás-változást a délután és kora este nyugat felől érkező heves zivatarrendszer hozza el.

Ez a viharzóna az esti órákban kelet felé haladva átszeli a Dunántúlt, késő este eléri a középső országrészt, majd éjszaka – folyamatosan gyengülve – a keleti tájakra is átterjed.

A zivatarokat a Dunántúlon és az Alföld nyugati részén általában

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60–90 km/órás szél, kisebb méretű jégeső, valamint 10–25 milliméternyi eső kíséri.

Kiemelten a Dunántúl nyugati, délnyugati és középső területein kell felkészülni a leghevesebb jelenségekre, mivel ezeken a részeken akár 90 km/órát meghaladó, károkozó szélrohamok, 2–4 centiméteres jégszemek, illetve 30 millimétert is meghaladó felhőszakadás is előfordulhat.

A csapadékos idő ellenére a hőség több helyen továbbra is megmarad. A Dunántúl nyugati és középső területeit, valamint az Északi-középhegységet leszámítva országszerte 25 fok körül vagy a felett alakul a napi középhőmérséklet, a legmelegebb időre pedig a Dél-Alföldön kell számítani.

Forrás: HungaroMet

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