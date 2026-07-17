Látványos videón mutatjuk, hol csaphat le a leghevesebb ítéletidő Magyarországra

Az időjárást a következő időszakban hidegfrontok, valamint meleg, nedves légtömegek határozzák meg, így több helyen is számíthatunk esőre. A csapadék nagy része várhatóan az éjszakai órákban hullik majd le, ugyanakkor napokon át tartó, csendes áztató esőre egyelőre nincs kilátás.

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint ma késő délután és este nyugat felől zivatarok érkeznek az országba,

amelyek akár nagyobb rendszerré is szerveződhetnek.

A leghevesebb viharokra a nyugati és a délnyugati területeken kell számítani, ahol kifejezetten nagy a valószínűsége a 90 km/órát meghaladó széllökésekkel, nagyméretű jéggel és hirtelen lezúduló felhőszakadással kísért zivatarok kialakulásának.

A csapadékzóna az este és az éjszaka folyamán folyamatosan kelet felé vonul, miközben fokozatosan veszít az erejéből és feloszlik, a viharrendszer pedig szombat reggelre várhatóan teljesen elhagyja az országot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images