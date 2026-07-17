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Látványos videón mutatjuk, hol csaphat le a leghevesebb ítéletidő Magyarországra
Gazdaság

Látványos videón mutatjuk, hol csaphat le a leghevesebb ítéletidő Magyarországra

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Bár a következő napokban több helyen is várható csapadék, tartós és országos esőzésre továbbra sem kell számítani. Az első, nyugati irányból érkező hullám ma késő délután éri el az országot, és a nyugati, valamint a délnyugati tájakon heves zivatarokat, viharos szelet, illetve jégesőt is hozhat - számolt be a HungaroMet a Facebook-oldalaán.

Az időjárást a következő időszakban hidegfrontok, valamint meleg, nedves légtömegek határozzák meg, így több helyen is számíthatunk esőre. A csapadék nagy része várhatóan az éjszakai órákban hullik majd le, ugyanakkor napokon át tartó, csendes áztató esőre egyelőre nincs kilátás.

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint ma késő délután és este nyugat felől zivatarok érkeznek az országba,

amelyek akár nagyobb rendszerré is szerveződhetnek.

A leghevesebb viharokra a nyugati és a délnyugati területeken kell számítani, ahol kifejezetten nagy a valószínűsége a 90 km/órát meghaladó széllökésekkel, nagyméretű jéggel és hirtelen lezúduló felhőszakadással kísért zivatarok kialakulásának.

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A csapadékzóna az este és az éjszaka folyamán folyamatosan kelet felé vonul, miközben fokozatosan veszít az erejéből és feloszlik, a viharrendszer pedig szombat reggelre várhatóan teljesen elhagyja az országot.

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