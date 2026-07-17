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Máris kijöttek a 100 ezres iskolakezdési támogatás részletei: automatikusan járhat a pénz a jogosultaknak
Gazdaság

Máris kijöttek a 100 ezres iskolakezdési támogatás részletei: automatikusan járhat a pénz a jogosultaknak

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Benyújtotta a kormány az iskolakezdési támogatás bevezetéséhez szükséges törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. A parlament honlapján megjelent iromány szerint a támogatás összege 100 ezer forint lesz gyermekenként, és többek között a rászoruló, sajátos nevelési igényű, tartósan beteg vagy egyedül nevelt gyermekeket érintheti. A javaslat alapján a pénz adómentes lesz, nem számít bele a jövedelembe, és végrehajtás alá sem vonható – ezek mind olyan részletek, amelyeket már egyértelműen kommunikált a Tisza-kormány.

Július 17-én benyújtották az Országgyűlésnek az „Egyes törvényeknek az iskolakezdési támogatás bevezetésével összefüggő módosításáról” című törvényjavaslatot. Az irományt a kormány nevében Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes jegyzi, előadóként Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter szerepel.

A javaslat célja a szöveg szerint az, hogy

"az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközök tekintetében".

Ez a törvényjavaslat önmagában még nem maga a teljes támogatási szabályozás: több ponton az iskolakezdési támogatásról szóló kormányrendeletre hivatkozik, amely várhatóan a jogosultsági és folyósítási részleteket rendezi majd. Vagyis a mostani csomag elsősorban azokat a törvényi módosításokat teremti meg, amelyek ahhoz kellenek, hogy a támogatás a gyakorlatban bevezethető és folyósítható legyen.

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Kik kaphatják meg a 100 ezer forintot?

Az általános indokolás szerint a támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A jogosulti kör a dokumentum alapján több célzott csoportot fed le.

A támogatásra jogosultak lesznek:

  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,
  • azok a gyermekek, akik után tartós betegségük vagy súlyos fogyatékosságuk miatt magasabb összegű családi pótlék jár,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekek,
  • a Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben részt vevő tanulók,
  • a gyermeküket egyedül nevelő szülők gyermekei,
  • a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermekek,
  • valamint az árvaellátásban részesülő tanulók.

A javaslatból az is kiderül, hogy a támogatás megállapítása alapvetően hivatalból történik majd. A családok támogatásáról szóló törvénybe bekerülő új szabály szerint az iskolakezdési támogatás megállapításáról a központi családtámogatási szerv, illetve pénzbeli kifizetés esetén a családtámogatási kifizetőhely külön határozat meghozatala nélkül, hivatalból dönt.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jogosultság elbírálása az állami nyilvántartásokból rendelkezésre álló adatok alapján automatikusan történhet.

A 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás a Tisza egyik választási ígérete volt, amelyet a kormány most célzott támogatásként vezetne be a rászoruló és speciális élethelyzetű gyermekek számára. A korábbi bejelentések alapján gyermekenként 100 ezer forint jár majd, két részletben: 50 ezer forint augusztusban pénzben, majd novemberben újabb 50 ezer forint iskolakezdési utalvány formájában.

Adómentes lesz a juttatás, és nem viheti el a végrehajtó

A javaslat több garanciális elemet is beépít. A szociális törvény módosítása alapján az iskolakezdési támogatás nem minősül jövedelemnek a szociális ellátásokra való jogosultság megállapításánál. Ez azért fontos, mert így a támogatás nem ronthatja más ellátásokra való jogosultság esélyét.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása alapján a támogatás szja-mentes lesz, vagyis a 100 ezer forintos összegből nem kell személyi jövedelemadót fizetni.

A bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítása pedig kimondaná, hogy az iskolakezdési támogatás teljes összege mentes a végrehajtás alól. Ez azt jelenti, hogy tartozás esetén sem lehetne végrehajtással levonni vagy elvonni ezt a pénzt.

Több adatot kezelhet majd a Magyar Államkincstár

A törvényjavaslat emellett adatkezelési szabályokat is tartalmaz. A központi családtámogatási szerv és a családtámogatási kifizetőhely a jogosultság megállapítása és a folyósítás érdekében kezelheti többek között a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményére, sajátos nevelési igényére, árvaellátására, illetve tanulói jogviszonyára vonatkozó adatokat. Az oktatási és szakképzési nyilvántartásokból adatot szolgáltathatnak a tanulói jogviszonyról, az évfolyamról, a sajátos nevelési igény fennállásáról, valamint arról is, hogy a tanuló Dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben vesz-e részt. Az adatokat a támogatás folyósítását követően öt évig kezelheti a központi családtámogatási szerv és a kifizetőhely.

A javaslat a kihirdetését követő napon lépne hatályba. A további gyakorlati részletek – például a pontos folyósítási rend, a kifizetés időpontja és technikai lebonyolítása – várhatóan a kapcsolódó kormányrendeletből derülnek majd ki.

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