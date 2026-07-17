Megjött Magyar Péter bejelentése a legújabb adóváltozásokról

Rendet teszünk továbbá a globális nagyvállalatok társasági adófizetése kapcsán, ami egyet jelent az adóalapok bővítésével és bizonyos adókedvezmények szűkítésével.
Emellett duplájára emeljük a szennyező vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat
és olyan környezetvédelmi szabályok és adóváltoztatások bevezetését készítjük elő, amelyek arra kényszerítik a nagy vízfelhasználókat és a szennyező vállalatokat, hogy betartsák a környezetvédelmi és egészségügyi előírásokat és egyben óvják a természeti kincseinket - ismertette.
Emellett a kormány eltöröl több kisebb adófajtát, és megszünteti az előző kormány, egyes vállalatokat szelektíven büntető adóztatási gyakorlatát, ami az EU-s jogba ütközött.
Egyszerűbbé, átláthatóbbá és igazságosabbá tesszük a magyar adórendszert
- üzente a videójában a kormányfő, aki folytatta: 5 teljesen felesleges adónemet szüntetnek meg, csökkentik az adminisztrációt.
Adókivezetések
Lezárjuk az adózási kiskapukat, amiket az előző rendszer a leggazdagabbaknak dolgozott ki - tette hozzá. Ezzel elmondása szerint újabb akadályok hárulnak el az uniós források hazahozatala elől.
Eltörlik az önkormányzatok által külön kivethető települési adót. Ezt az adót a több mint 3000 település közül 25 önkormányzat alkalmazza.
Eltörlik az ebrendészeti hozzájárulást, amit eddig 16 településen vetettek ki.
Eltörli az új kormány a bevándorlási különadót is. Eddig ebből az államnak nem származott bevétele.
Kivezetik a széndioxid kvóta adót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ezek ellentétesek az uniós joggal, és ezt szerinte az előző kormány pontosan tudta. Ezt az adót az előző kormány szándékosan vezette be néhány konkért vállalat büntetésére. Ezzel a döntésével az előző kormány 100 milliárd forintos visszafizetési kötelezettséget hagyott az országra - ismertette.
Ezen a ponton a miniszterelnök azt hangoztatta, hogy a Tisza-kormány nem egyes vállalatok érdekeit nézi, és konkrétan megemlítette a BYD kínai autógyárat,valamint az akkumulátorgyárakat.
Szennyezők fizetnek
A CO2-kvóta adó megszüntetése nem mentesíti a nagy szennyezők kötelezettséget, ezért a kormány megduplázza a levegőterhelési díjat. Magyar Péter azt ígéri: ezzel párhuzamosan felmérik, hogy kik Magyarországon a legnagyobb szennyezők, milyen mértékben terhelik a felszíni, felszín alatti vízeket. Olyan adószabályokat vezetünk be, amelyek arra kényszerítik a nagy szennyezőket, hogy vigyázzanak a nemzeti kincseinkre. Akik ennek ellenére nem csökkentik a vízfelhasználásukat vagy a szennyezés mértékét, azokat a vállalatokat a jelenlegieknél sokkal magasabb díj- és adótételek fogják sújtani - magyarázta.
Azt is nyomatékosította ezután Magyar Péter, hogy a Tisza-kormány nem iparellenes, Magyarországnak szüksége van beruházásokra, korszerű technológiára, tisztességes munkahelyekre és erős magyar vállalkozásokra.
Tiszteletben kell tartaniuk a magyar törvényeket, a helyi közösségeket, a munkavállalókat, valamint a környezetvédelmi és vízvédelmi előírásokat - üzente a cégeknek.
Magyarországon minden befektetőre ugyanazok a világos szabályok vonatkoznak majd. Rendet teszünk a nagyvállalatok által használt társasági adókedvezmények között is. Megszüntetjük azokat a kedvezményeket, amelyeket szinte kizárólag a globális nagyvállalatok és a kiváltságos gazdasági szereplők és politikai alapítványok előnyben részesítését szolgálták - magyarázta.
Kivezeti a kormány a közérdekű vagyonkezelő alapítványokhoz kapcsolódó indokolatlan adókedvezményeket - jelentette be. Megszüntetik azt a rendszert, amelyben az ilyen alapítványoknak adott támogatás háromszorosát lehetett levonni az adóalapból.
BVK
Az előző hatalom által létrehozott jogszabályi környezetet és adómentességet kihasználva a leggazdagabbak több ezer milliárd forintot helyeztek el bizalmi vagyonkezelőknél. A Tisza-kormány javasolja bezárni a kiskapukat, és
visszamenőleg is megvizsgálni az adóelkerülési praktikákat - jelentette be Magyar Péter.
Úgy alakítják át a BVK szabályozását, hogy az ne a NER-es körök ügyeskedését, hanem az eredeti gazdasági célt szolgálja, a magyar családi cégek generációváltását.
Ez az átalakítás a mininszterelnök elmondása szerint több tíz milliárd forint adóbevételt fog generálni a költségvetésnek.
Megismételte: a NAV elnöki pozíciót nyílt pályázat során fogják betölteni és az elnök nem lesz a Pénzügyminisztérium államtitkára.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
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