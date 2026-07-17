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Megszülettek a kormány újabb döntései, de a jövő hétre is maradtak fontos témák
Gazdaság

Megszülettek a kormány újabb döntései, de a jövő hétre is maradtak fontos témák

Portfolio
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Csütörtökön maga Magyar Péter miniszterelnök ismertette a kormány friss döntéseit, azonban a jövő hétre is bőven maradtak gazdaságilag lényeges témák. A parlamentben többek között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról és az idei költségvetés módosításáról is tárgyalnak majd a képviselők.

Várhatóan hétfőn és kedden is felszólal a parlamentben Magyar Péter, miközben a képviselők fontos témákról tárgyalnak, többek között terítékre kerülhet a 2026-os költségvetés módosítása. A kormány a nyár végére ígérte a „pótköltségvetést”, miközben a jelenlegi helyzetről már beszámoltak. További beavatkozások nélkül a GDP 8%-a felett lenne az eredetileg az előző kormány által 5%-ra célzott államháztartási hiány, ezt próbálhatják minél jobban lefaragni, hogy aztán a következő években fokozatosan érjük el az euró bevezetéséhez szükséges 3%-os szintet.

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