Merkely Béla összeférhetetlenségi helyzetbe került

A 2023 nyarán alapított KinaviX Kft. fő tulajdonosa Merkely Gergő, a rektor fia, de tavaly októberig maga Merkely Béla is a tulajdonostársak közé tartozott - írja a Telex. A vállalkozás a sportolók állapotának nyomon követésével és a sérülések megelőzésével foglalkozó sportanalitikai projektjére

három év alatt összesen mintegy 600 millió forintot kapott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból.

A lap szerint a forrást nem hagyományos pályázati úton, hanem Hankó Balázs akkori miniszter egyedi döntései alapján ítélték meg. A támogatás kedvezményezettjei szokatlan módon cserélődtek, hiszen

2024-ben még a Semmelweis Egyetem,

2025-ben az egyetem és a magáncég konzorciuma,

2026-ban pedig már önállóan a KinaviX jutott a forrásokhoz.

Jelenleg Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter vizsgálja felül ezeket a választások előtt odaítélt egyedi támogatásokat. Merkely Béla az ügyben négyszeresen is érintett, hiszen egyszerre egyetemi rektor, a fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány (NEOA) kuratóriumi tagja, a fia cégének korábbi résztulajdonosa, valamint a KinaviX-ba időközben befektetőként beszálló egyetemi vállalkozás, a Semmelweis TTC Zrt. igazgatótanácsi elnöke.

Az alapítvány szabályzata szerint a kurátoroknak előzetesen be kell jelenteniük, ha saját vagy közeli hozzátartozójuk tulajdonrésze eléri a 25 százalékot egy olyan társaságban, amely szerződni kíván az egyetemmel. Merkely és fia együttes részesedése a cég alapításakor meghaladta a 46 százalékot, Merkely Gergőé pedig azóta is bőven a határérték felett van. A törzstőkét ráadásul a rektor épp egy nappal azután fizette be a saját és a fia nevében is, hogy megítélték számukra az állami támogatást. Nem sokkal később Merkely kiszállt a cégből, helyét pedig az általa vezetett Semmelweis TTC vette át -írják.

A Telex azt írta, a NEOA kuratóriuma sokáig nem intézkedett, és csak azután tettek közzé határozatot a rektor összeférhetetlenségéről, hogy a sajtó kérdésekkel fordult hozzájuk az ügyben. A dokumentum ráadásul csak a jövőre nézve tiltja el Merkelyt a céggel kapcsolatos döntéshozataltól, a korábbi helyzetet nem tisztázza.

A lap kedden írt az egyetemnek, majd csütörtök délután megjelent a NEOA oldalán egy határozat, éppen ebben az ügyben. Az oldalra kikerült hirdetmény július 16-i dátumozású, de maga a határozat június 30-i. Ebben azt írják, hogy a kuratórium

megállapította Dr. Merkely Béla kurátor összeférhetetlenségét a Semmelweis Egyetem és az általa alapított gazdasági társaságok KinaviX Kft.-t […] érintő döntéshozatali eljárásaiban. Az összeférhetetlenséggel érintett a KinaviX Kft.-t érintő döntéshozatalban, döntés előkészítésben nem vehet részt.

Emellett felkérték az egyetem kancellárját, hogy „a jogi és igazgatási főigazgató felhívásával intézkedjen a Semmelweis Egyetem Összeférhetetlenségi Bizottsága összehívásáról a tipikusan előforduló összeférhetetlenségi helyzetek vizsgálata, az alkalmazott megoldások áttekintése céljából”. Merkely Gergő neve a közelmúltig a Semmelweis legújabb innovációs központjának munkatársai között is szerepelt, bár az egyetem tájékoztatása szerint formális vezetői beosztást nem töltött be, és ősztől az Egyesült Államokban folytatja pályafutását.

A rektor bejelentési kötelezettsége és kuratóriumi tagsága ugyanakkor a jogszabályi környezet változása miatt hamarosan egyébként is megszűnik. Az uniós források felszabadítása érdekében a kormány átalakítja a jelenlegi egyetemi alapítványi modellt. Július elejétől Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter vette át az alapítói jogokat egy egyéves átmeneti időszakra. Az újonnan kiírt, nyílt pályázati rendszer szabályai egyértelműen kimondják, hogy a felsőoktatási intézmények rektorai a jövőben nem lehetnek kuratóriumi tagok. Ezzel az intézkedéssel a 2028-ig hivatalban lévő Merkely Béla is kikerül a Semmelweis Egyetemet fenntartó testületből.

A Telex megkérdezte a Semmelweis TTC-t, hogy a KinaviX tulajdonrészének megvásárlásakor felmerült-e az összeférhetetlenség amiatt, hogy Merkely Béla tulajdonrészét megvásárolva, fiának résztulajdonában álló cégbe száll be az a TTC, amelynek az igazgatótanácsát Merkely Béla vezeti, illetve hogy Merkely Béla részt vett-e ennek a döntésnek a meghozatalában a TTC részéről.

Mint írták, Merkely Béla nem vett részt a döntésben.

A tulajdonrész vásárlás nem került Igazgatótanács elé, ezt a döntést Vezérigazgató saját hatáskörben hozta meg a TTC általános gyakorlata és működése alapján. Eszerint a TTC egy meghatározott, nemzetközi gyakorlatnak megfelelően egy 3-5%-os tulajdonrészért cserébe a szellemi tulajdont megtartva, de ennek hasznosítását kizárólagosan biztosítva lép be a projektbe. [...] Ez a gyakorlat lehetővé teszi, hogy a szellemi tulajdon az egyetemnél maradjon, melyet a TTC-n keresztül érvényesít.

Azt írták, a 3,4 százalékos tulajdonrészért annak névértékét, tehát 102 ezer forintot fizettek Merkelynek. Bár maga a vásárlás nem járt az igazgatótanács előtt, a hasznosítási jog részleteit meghatározó hasznosítási szerződés igen, ennél a cég szerint Merkely „jelezte összeférhetetlenségét és tartózkodását a szavazástól”.

Mint a Telexnek írt válaszban szerepel: „A tulajdonrész vásárlás nem került Igazgatótanács elé, ezt a döntést Vezérigazgató saját hatáskörben hozta meg a TTC általános gyakorlata és működése alapján. Eszerint a TTC egy meghatározott, nemzetközi gyakorlatnak megfelelően egy 3-5%-os tulajdonrészért cserébe a szellemi tulajdont megtartva, de ennek hasznosítását kizárólagosan biztosítva lép be a projektbe. [...] Ez a gyakorlat lehetővé teszi, hogy a szellemi tulajdon az egyetemnél maradjon, melyet a TTC-n keresztül érvényesít.” Azt írták, a 3,4 százalékos tulajdonrészért annak névértékét, tehát 102 ezer forintot fizettek Merkelynek. Bár maga a vásárlás nem járt az igazgatótanács előtt, a hasznosítási jog részleteit meghatározó hasznosítási szerződés igen, ennél a cég szerint Merkely „jelezte összeférhetetlenségét és tartózkodását a szavazástól”.

Bár a Semmelweis Egyetemet más kérdésben (az egyetem stúdiója által a KinaviX projektjéről készített videó témájában) kereste a Telex, válaszukban kérdés nélkül is méltatták a projektet: szerintük a KinaviX projektje „jelenleg Magyarországon egyedülálló, hasonló ún. adatvezérelt sportanalitikai kezdeményezések vannak már Európában”. Az egyetem tulajdonában álló TTC máshogy látja, szerintük „a projekt világszinten egyedülálló, saját fejlesztésű technológiát és módszertant alkalmaz”. Válaszuk szerint a TTC-nek „a KinaviX kiváló pilot projekt lehet ami jól demonstrálja, hogy az egyetemi részvétellel elindított kutatás-fejlesztési projektek megfelelő iparági és üzleti partnerekkel való együttműködésben piacképes termékké és fenntartható vállalkozássá fejleszthetők”.

A fent részletezett kérdéseket a lap feltette Merkely Bélának is, ám a cikk megjelenéséig csak a TTC válaszolt a lapnak.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi