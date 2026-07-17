Mikor indulhat be végre a magyar gazdaság?

A választásokat megelőző kormányzati adó- és jövedelempolitikai intézkedések nyomán a nettó reálkeresetek átmenetileg drámai mértékben, 17%-kal nőttek az első negyedévben – ehhez képest a vásárolt fogyasztás 5%-ot meghaladó növekedési üteme visszafogottnak mondható.
A készletváltozás az első negyedévben 2,5 százalékponttal járult hozzá a 1,7%-os GDP növekedéshez, azaz jócskán meghaladta azt. Ennek hatását ma még nehéz értékelni. Lehet úgy is értelmezni, hogy az beruházási előkészületekhez kapcsolódik, de úgy is, hogy eladatlan készletek halmozódtak fel. Mindenesetre, 2025 harmadik negyedévében már történt hasonló eset: akkor a GDP 0,8%-os év/éves növekedéséhez a készletváltozás 2 százalékponttal(!) járult hozzá. Ennek ellenére 2025 utolsó és 2026 első negyedévében nem tapasztaltuk a beruházások fellendülését. A második negyedévi beruházási adat majd választ ad erre a kérdésre.
A beruházások, ha csak minimális mértékben is (0,5%-kal), de tovább zsugorodtak 2026 első negyedévében. A magánberuházások zsugorodása a 12. negyedévébe lépett (2026 első negyedévében 5,6%-kos volt a csökkenés). Az állami beruházások ugyan kiugró mértékben bővültek (69%-kal), ezt azonban a 2025. évi rendkívül alacsony bázis okozta. 2025 első negyedévében az állami beruházások folyó áron olyan mértékben süllyedtek, ami utoljára a 2018. első negyedévi folyóáras beruházási szinthez volt hasonló. Ez a mostani jelentős növekedés tehát nem utal megalapozott bővülésre.
A nettó export negatív hozzájárulása is kivételesen nagy volt. A külkereskedelmi egyenleg az áruexport folytatódó csökkenése mellett gyorsuló importbővülés miatt tovább romlott (a 2025. első negyedévi 3,47 milliárd euróról 2,57 milliárdra).
Az első negyedévi GDP-adat tehát nem mutat egyértelmű trendfordulót, és a tavaszi hónapok havi szakstatisztikai adatai is felemásak:
- mind az ipari, mind az építőipari termelési adatok nulla körül ingadoztak április-májusban,
- és a kiskereskedelem adatai sem tükrözik azt az óriási reálbér-emelkedést, amely a béremelések és az infláció csökkenése miatt bekövetkezett.
Feltehetőleg tehát a második negyedév sem hozott áttörést a gazdasági növekedésben. A kérdés, hogy az új gazdaságpolitika milyen változásokat tud hozni ebben a folyamatban.
Külső környezet
Ami a nemzetközi feltételeket illeti, a világgazdasági folyamatokat az elmúlt hónapokban a közel-keleti helyzet alakulása és az ezzel kapcsolatos bizonytalanság határozta meg. A világgazgazdaság eddig ellenállóbbnak bizonyult, mint ahogyan azt korábban feltételezték, de a globális növekedés az idén lassúbb lesz a tavalyinál. A Hormuzi-szoros lezárása, majd újranyitása, illetve mostani újbóli lezárása nagy áringadozásokat indított el az olajpiacon, amit a spekulánsok tömeges shortolása is fokozott.
A külső környezet rosszabbodása, az amerikai-iráni konfliktus elhúzódása következtében az euróövezet idei évre várható növekedése legfeljebb 0,5% lesz.
Az EU növekedését a továbbra is gyenge német teljesítmény is visszahúzza. Jelentős impulzus tehát a magyar gazdaság külső környezetéből nem várható idén.
Az idei növekedés 2% körül lehet
Az év fennmaradó részében a fegyverpénz hatásának halványulásával a háztartások fogyasztása az első negyedévi 4,9%-hoz képest mérsékeltebb ütemben nőhet, bár a reálbérek erőteljes emelkedése ezt részben ellensúlyozhatja. Ugyanakkor a kormányváltást követő hangulatváltás, illetve EU-pénzek visszaszerzése következtében remélhető, hogy az év vége felé a beruházások is lendületet vesznek. A Kopint-Tárki áprilisi, választások utáni konjunktúratesztje határozott vállalati optimizmust jelzett, bár ez a pozitív várakozás még nem öltött testek konkrét üzleti mutatókban.
Összességében fenntartjuk az idei évre vonatkozó, 2% körüli növekedési előrejelzésünket.
A prognózis azon a feltételezésen alapul, hogy az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó beruházások már az év utolsó harmadában megindulnak, ami a több éven keresztüli folyamatos beruházási lejtmenetet megfordíthatja. Ugyanakkor ez a feltételezés az előrejelzés kockázata.
Költségvetési helyzet
A költségvetés eredményszemléletű hiánya 2026 első negyedévében a GDP 9%-át elérő óriáshiányt halmozott fel. A második negyedévre még csak pénzforgalmi adatok állnak rendelkezésre, ezek számottevő javulásról tanúskodnak. Ezek alapján az első félévre 6-7%-os GDP-arányos eredményszemléletű hiány becsülhető. A második félévi fiskális fejlemények a nyár végén közzéteendő új költségvetésből derülnek ki.
Jelenleg 6,5%-os eredményszemléletű költségvetési hiányt várunk 2026-ra.
A pénzforgalmi hiányt ellentétes tényezők befolyásolják, amelyek nem előrejelezhetők. Amennyiben nagyösszegű EU-támogatások érkeznek be a költségvetésbe, az csökkentheti a pénzforgalmi hiányt, ugyanakkor a most kiderült fedezetlen állami kiadási kötelezettségek ronthatják a mérleget.
Infláció
2026 első félévét a várakozásoktól jóval elmaradó, 1,8%-os átlagos fogyasztói árindex jellemezte. Az erős forintárfolyam, valamint a mezőgazdasági termelői árak kedvező alakulása alapján továbbra is visszafogott, évi 2%-os éves árindexet jelzünk előre, amelyet az amerikai-iráni háború bizonytalanságai negatívan befolyásolhatnak.
Kamatok
2026 júniusában újraindult a jegybank kamatvágási ciklusa, az alapkamat 25 bázisponttal, 6%-ra csökkent. Minden feltétel arra mutat, hogy a ciklus folytatódni fog: az infláció alacsony, a forint erős (az euróárfolyam az elmúlt 2 hónapban 350-360 forint között ingadozik) és a 10 éves állampapírpiaci hozamok is számottevően csökkentek a választások óta: 7%-ról 5% körüli szintre.
A következő hónapokban a kamatcsökkentések következtében az árfolyam némi gyengülése tűnik megalapozottnak, és 10 éves állampapírpiaci hozamok is túlfutottak kissé a választások utáni eufóriában, mivel májusban alacsonyabbak lettek, mint a sokkal jobb hitelminősítői besorolással rendelkező cseh hozamok.
2026 elején a hitelkamatok csak mérsékelten csökkentek, miközben a vállalati és különösen a lakossági hitelállomány dinamikusan bővült. A lakáshitelezést továbbra is az Otthon Start Program határozta meg, amely növelte a támogatott hitelek súlyát és az átlagos hitelösszeget, miközben a kihelyezések döntően a használtlakás-piacot finanszírozták.
A Kopint-Tárki részletes negyedéves jelentése itt érhető el. A jelentés és e cikk megírásában Palócz Éván kívül az alábbi kutatók vettek részt:
- Bogóné Jehoda Rozália
- Matheika Zoltán
- Nagy Katalin
- Oblath Gábor
- Pénzes Petra
- Vakhal Péter
|
Makrogazdasági mutatók és a Kopint-Tárki prognózisa
(éves változás, százalék)
|Előrejelzés
|2024
|2025
|2026
|2026
|2027
|I. né.
|II. né.
|2026 ápr.
|2026 júl.
|2026 júl.
|GDP-aggregátumok reálnövekedése
|GDP összesen
|0,7
|0,5
|1,7
|2
|2
|2,5
|Belföldi felhasználás
|0
|2,3
|6,6
|3,7
|4,3
|3,2
|Magánfogyasztás
|6,4
|2,9
|4,9
|3,5
|4
|2,8
|Közösségi fogyasztás
|-6
|3,2
|5,4
|0,5
|1,6
|0,5
|Bruttó állóeszköz-felhalmozás
|-8,6
|-2,8
|-0,1
|4,7
|3,7
|5,5
|Bruttó felhalmozás összesen
|-11,4
|0,5
|12,2
|4,7
|5,7
|5,5
|Export
|-0,5
|-1,1
|-1,8
|0,6
|0,3
|2,1
|Import
|-1,4
|1,2
|4,1
|2,6
|3,2
|3
|Ipari termelés
|-4,1
|-3,2
|1
|0,3 (e)
|1,3
|2,3
|3,5
|Fogyasztói árindex
|3,7
|4,4
|1,8
|1,9
|3
|2
|2,4
|Foglalkoztatás, jövedelmek
|Foglalkoztatottak számának növekedése (a)
|0
|-0,7
|-1,4
|-0,7 (f)
|-0,7
|-0,7
|0,1
|Foglalkoztatási ráta (a)
|65,1
|65,2
|65
|65,2 (f)
|65,3
|65,3
|66
|Munkanélküliségi ráta (a)
|4,5
|4,4
|4,7
|4,3 (f)
|4,8
|4,6
|4,4
|Termékegységre jutó bérköltség (b)
|9,3
|9,7
|9,2
|4,3
|13,6
|Bruttó nominális keresetek (c)
|13,2
|9
|14,9
|9,0 (g)
|9,2
|9,4
|6
|Nettó reálkeresetek (c)
|9
|4,8
|17
|11,2 (g)
|6
|8,7
|3,5
|Megtakarítási ráta a GDP %-ában (d)
|6,8
|4,7
|6
|4,4
|5,2
|4,8
|Folyó fizetési és tőkemérleg
|2,1
|2,2
|0,9 (h)
|1,5
|1,5
|1
|a GDP %-ában
|Államháztartás
|-5,1
|-4,7
|-9
|-6,5
|-6,5
|-5
|Államháztartási egyenleg, a GDP %-ában
|Bruttó államadósság, a GDP %-ában
|73,5
|74,6
|77,7
|75,5
|75,5
|75
|Rövidtávú hozam (3 hó), időszak vége
|5,1
|6,04
|6,39
|5,31
|6,5
|5,2
|4,8
|Hosszút. hozam (10 év), időszak vége
|6,55
|6,79
|7,17
|5,03
|7,3
|5
|4,5
|Nemzetközi feltételek
|Nemzetközi kereskedelem volumene
|3,7
|5,1
|2,8
|2,8
|3,8
|Brent olajár ($/hordó, időszaki átlag)
|80,5
|69,1
|80,2
|103,3
|85
|85
|GDP-változás az eurózónában, %
|0,9
|1,4
|0,3
|0,9
|0,5
|1,2
|GDP-vált. az új EU-tagországokban, %
|2,1
|2,4
|2,2
|2,6
|2,3
|2,7
|Forint/euró, időszaki átlag
|395
|398
|384
|360
|370
|360
|370
|Dollár/euró, időszaki átlag
|1,08
|1,13
|1,17
|1,16
|1,16
|1,14
|1,14
|(a) Munkaerő-felmérés alapján, időszaki átlag, 15-74 éves népesség. A közfoglalkoztatottak a foglalkoztatottakhoz sorolódnak. (b) Feldolgozóipar, bruttó hozzáadott érték és (a természetbeni juttatásokat is tartalmazó) havi átlagos munkajövedelem alapján euróban mért egységbérköltség százalékos változása, évkezdettől kumulált adat (c) Az összes munkáltató adatai alapján (d) Háztartások négy negyedéves halmozott nettó finanszírozási képessége a GDP %-ában (e) IV. negyedév (f) szeptember-november (g) október (h) MNB által közölt szezonálisan kiigazított adat (i) december (j) tényadat
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