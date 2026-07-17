Miniszteri biztost neveztek ki a közel harmincezres protézisműtéti várólisták csökkentésére

Zahár Ákos ortopéd szakorvost nevezte ki az egészségügyi miniszter az ortopédiai-traumatológiai várólisták csökkentéséért felelős miniszteri biztossá. A kinevezés július 1-jétől hatályos. Az új biztos egyik legfontosabb feladata a csípő- és térdprotézis-műtétek felgyorsítása lesz: a két beavatkozásra június elején összesen csaknem harmincezren vártak hatvan napnál régebben. A várakozási idők csökkentése a Tisza egyik kiemelt választási ígérete volt.

Hegedűs Zsolt Csaba egészségügyi miniszter július 1-jei hatállyal Zahár Ákost nevezte ki az ortopédiai-traumatológiai várólisták csökkentéséért felelős miniszteri biztossá – derül ki a Hivatalos Értesítő pénteken megjelent számából.

Zahár feladata lesz a teljes ortopédiai-traumatológiai várólista-rendszer áttekintése, különös tekintettel a csípő- és térdprotézis-műtétekre várók számára, a várakozási időkre és az elvégzett beavatkozások mennyiségére. Javaslatokat kell kidolgoznia a listák rövidítésére és az elektív protézisműtétek számának jelentős növelésére, a programokat pedig az Országos Kórházi Főigazgatósággal és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel együttműködve koordinálja.

A miniszteri biztos a gerincsebészeti, szemészeti, fül-orr-gégészeti és urológiai várólisták csökkentését is tanácsadóként segíti. Emellett közreműködik olyan regionális centrumok létrehozásában, amelyek a korábbi protézisek cseréjét vagy korrekcióját igénylő, összetettebb műtéteket végeznék, és részt vesz az ehhez szükséges eszközök, valamint a kiegészítő finanszírozás kidolgozásában.

A kinevezést már júniusban bejelentették

Az már a hivatalos utasítás megjelenése előtt csaknem egy hónappal tudható volt, hogy lesz várólista-csökkentésért felelős miniszteri biztos, és az is, hogy a posztot Zahár Ákos tölti be. Hegedűs Zsolt június 23-án, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság konferenciáján jelentette be, hogy a csípő- és térdprotézis-műtétekre szakosodott orvost bízza meg a feladattal. A pénteken megjelent utasítás tehát a korábban már nyilvánosságra hozott döntést rögzíti hivatalosan.

Zahár Ákos ortopéd szakorvos, csípő- és térdprotézis-specialista, a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Mozgásszervi Sebészeti Centrumának vezetője. Szakmai bemutatkozása szerint a protézisműtétek mellett a robotasszisztált ortopédiai beavatkozásokkal is foglalkozik.

A kinevezés egy szélesebb kormányzati program előkészítéséhez is kapcsolódik. Egy július elején megjelent kormányhatározat szerint az egészségügyi miniszternek augusztus 15-ig kell kidolgoznia az állami fekvő- és járóbeteg-ellátás várakozási idejének érdemi csökkentését szolgáló programot. Ennek tartalmaznia kell a kapacitásbővítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a költségvetési igényeket is.

Csaknem harmincezren várnak protézisműtétre

Zahár Ákosnak az egészségügy egyik legsúlyosabb kapacitásproblémáját kell kezelnie. A NEAK nyilvános adatai alapján június 8-án 19 892 beteg várt hatvan napnál régebben térdprotézis-műtétre, csípőprotézisre pedig 9796-an.

A két listán így összesen 29 688 hatvan napon túl várakozó beteg szerepelt.

A térd- és csípőprotézisek, valamint a szürkehályog-műtétek három legnagyobb várólistáján együttesen 35 623-an vártak legalább hatvan napja. Ez 6227-tel, vagyis mintegy 21 százalékkal több volt az egy évvel korábbi adatnál.

Nemcsak a betegek száma, hanem a várakozási idők intézményenkénti különbsége is jelentős. A júniusi adatok szerint a csípőprotézis-műtétek átlagos tényleges várakozási ideje országosan 143 nap, a térdprotéziseké 291 nap volt. Egyes kórházakban azonban ennél lényegesen hosszabb időt mértek: a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban a térdprotézisre operált betegek átlagosan 754 napot vártak, míg az Uzsoki Utcai Kórház listáján több mint 3600, hatvan napnál régebben várakozó beteg szerepelt.

A Tisza 2027 végére hat hónapos felső határt ígért

A várólisták rövidítése a Tisza egyik hangsúlyos választási vállalása volt. A párt programja szerint 2027 végére az állami fekvőbeteg-ellátásban legfeljebb hat hónapra, a járóbeteg-szakellátásban pedig legfeljebb két hónapra akarják csökkenteni a várakozási időt.

A csípő- és különösen a térdprotézis-műtétek jelenlegi adatai alapján ehhez nemcsak a listák adminisztratív felülvizsgálatára, hanem a tényleges műtéti kapacitások jelentős növelésére is szükség lesz. A Hivatalos Értesítőben megjelent utasítás ezért külön is előírja az elvégezhető beavatkozások számának emelését, a regionális centrumok fejlesztését és az ehhez szükséges többletfinanszírozás kidolgozását.

Az augusztus közepére ígért országos programból derülhet majd ki, hogy a kormány mekkora többletforrást, személyzetet és műtéti kapacitást rendel a vállalások mellé, illetve milyen ütemben akarja elérni a 2027 végére kitűzött várakozási célokat.

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