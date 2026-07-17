Nagy dolgokra készül a Tisza-kormány a társasági adóval

Magyar Péter egy péntek esti videójában jelentette be, hogy milyen új adóváltozásokat tervez a kormány, és az erről szóló törvénytervezetet még ma beterjesztik a Parlamentnek, de a releváns kormánydöntések megjelennek a közlönyben is.
Feltehetően ezzel függ össze a pénteki közlönyben megjelent a "Kormány 1230/2026. (VII. 17.) Korm. határozata a társasági adó rendszerének felülvizsgálatáról" címet viselő döntés, amelyet Magyar Péter jegyez.
A feladatot Kármán András pénzügyminiszternek osztották ki, aki szeptember 30-ig kapott időt.
A határozat kimondja (kiemelés tőlünk - a szerk.): "a Kormány a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv kapcsán tett vállalásra tekintettel felhívja a pénzügyminisztert, hogy figyelemmel a társaságiadó-bevételek növelésének céljára és a vonatkozó európai uniós elvekre – a nagyvállalatokra vonatkozóan –
vizsgálja felül a társaságiadó-szabályozás hatékonyságát, valamint a társasági adó mértékét,
megőrizve a társasági adó versenyképességét is".
Ez arra utal, hogy az új kormány a 9%-os jelenlegi tao-kulcshoz is hozzá szeretne nyúlni, és mivel bevételnövelés a cél, ezért feltehetően az emelés irányába mozdulnának el a tervekkel. Az viszont érdekes kitétel, hogy "nagyvállalatokra vonatkozóan", vagyis elképzelhető, hogy nem feltétlenül egy minden cégre érvényes egységes változtatásban gondolkodik a kormány. Az is fontos kitétel, hogy a társasági adó versenyképességét a felülvizsgálat után is meg kell őrizni, vagyis a radikális emelés kizárható. Magyar Péter a délutáni videójában nem említette azt, hogy a tao-kulcs mértékét is vizsgálja a kormány, ebben arról beszélt, hogy "rendet tesznek a globális nagyvállalatok társasági adófizetése kapcsán, ami egyet jelent az adóalapok bővítésével és bizonyos adókedvezmények szűkítésével".
Magyar Péter a videójában arról beszélt, hogy Magyarországon minden befektetőre ugyanazok a világos szabályok vonatkoznak majd. "Rendet teszünk a nagyvállalatok által használt társasági adókedvezmények között is. Megszüntetjük azokat a kedvezményeket, amelyeket szinte kizárólag a globális nagyvállalatok és a kiváltságos gazdasági szereplők és politikai alapítványok előnyben részesítését szolgálták" - magyarázta. Az adó mérték vizsgálatát nem említette.
Miről is van szó?
A társasági adó - közismert nevén tao - a magyar vállalkozások nyereségadója. Alanyai elsősorban a belföldi gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek, egyes szervezetek, valamint bizonyos esetekben külföldi vállalkozások magyarországi telephelyei.
A tao mértéke 2026-ban 9%, amelyet a pozitív adóalapra kell alkalmazni.
Az adóalap főszabály szerint az adózás előtti eredmény, amelyet a törvényben meghatározott növelő és csökkentő tételekkel kell módosítani. Tipikus csökkentő tétel lehet például az elhatárolt veszteség felhasználása vagy a társasági adó szerinti értékcsökkenés, növelő tétel lehet például egyes nem elismert költségek, transzferár-korrekciók vagy más speciális tételek hatása.
Fontos megemlíteni, hogy a kormányhatározat hivatkozik a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervre, ez az uniós dokumentum pedig elsősorban:
- a társaságiadó-kedvezmények számának csökkentését,
- az agresszív adótervezés visszaszorítását,
- a transzferár-adatszolgáltatás erősítését,
- a postafiókcégekkel és alacsony adózású országokba irányuló kifizetésekkel kapcsolatos szabályok szigorítását
emeli ki.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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