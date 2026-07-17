Rekordszintű légszennyezés fojtogatja az Egyesült Államokat: a mérések kezdete óta nem láttak hasonlót a nagyvárosokban

A kanadai erdőtüzek füstje miatt tovább terjedt a szmogriadó az Egyesült Államokban, így a riasztás pénteken már mintegy 100 millió ember lakóhelyét érintette, miközben a legrosszabb levegőminőséget a középnyugati nagyvárosokban mérték.

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A Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal adatai szerint az egészségre veszélyes levegő az ország szinte teljes északkeleti részét beborítja.

A légszennyezés különösen Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, New Jersey és Maryland államokat, valamint a fővárost, Washingtont érinti súlyosan.

A washingtoni levegőminőségért felelős hivatal pénteki riasztása szerint a helyzet már

mindenki számára fokozott egészségi kockázatot

jelent. A középnyugati nagyvárosokban, köztük Detroitban és Chicagóban a mérések kezdete óta a legrosszabb levegőminőséget regisztrálták.

A sűrű füstöt a tartós északnyugati szél szállítja a térségbe. Az előrejelzések szerint szombaton egy hidegfront éri el a területet, az ennek nyomán megforduló szél és a várható csapadék pedig megtisztíthatja a levegőt.

Kanada Ontario tartományának nyugati részén

pénteken mintegy nyolcvan aktív erdőtüzet tartottak nyilván.

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