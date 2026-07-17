FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Rendkívüli rendőri akció az este: bombariadó miatt zárták le a szolnoki buszpályaudvart és a környékét
Gazdaság

Rendkívüli rendőri akció az este: bombariadó miatt zárták le a szolnoki buszpályaudvart és a környékét

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Péntek este bombariadó miatt kiürítették és lezárták a szolnoki autóbusz-állomást, valamint a város több más pontját. A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínekre, az érintett buszjáratok pedig ideiglenes megállókból közlekednek.

A Voláninform tájékoztatása szerint a lezárás miatt az autóbuszok a pályaudvar területén kívül eső 12-es, 13-as, 14-es és 15-ös kocsiállásokról indulnak. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a rendőri intézkedés és a bombariadó tényét, ám bővebb tájékoztatást csak későbbre ígértek.

Helyi beszámolók szerint a hatóságok este nyolc óra körül érkeztek meg a buszpályaudvarhoz, ahonnan a kiürítés során mindenkit, így az ott dolgozókat is kiterelték

– írta az Index. Közveszéllyel fenyegetés miatt az intézkedés a Sörárium sörmúzeumra és egy Kossuth téren található szórakozóhelyre is kiterjedt, ráadásul a nyomozók további két helyszínre is kiszálltak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiderült: Ukrajnába kerültek a lopott MiG vadászgép alkatrészek, börtönbe kerül a tettes
Az egész feltörekvő piac fekete báránya lett a forint - Megint sorra kapja az ütéseket
Kiadták a narancs riasztást: felhőszakadás és jégeső közeledik, mutatjuk, hol kell készülni a legdurvább viharra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility