Rendkívüli rendőri akció az este: bombariadó miatt zárták le a szolnoki buszpályaudvart és a környékét

Péntek este bombariadó miatt kiürítették és lezárták a szolnoki autóbusz-állomást, valamint a város több más pontját. A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínekre, az érintett buszjáratok pedig ideiglenes megállókból közlekednek.

A Voláninform tájékoztatása szerint a lezárás miatt az autóbuszok a pályaudvar területén kívül eső 12-es, 13-as, 14-es és 15-ös kocsiállásokról indulnak. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a rendőri intézkedés és a bombariadó tényét, ám bővebb tájékoztatást csak későbbre ígértek.

Helyi beszámolók szerint a hatóságok este nyolc óra körül érkeztek meg a buszpályaudvarhoz, ahonnan a kiürítés során mindenkit, így az ott dolgozókat is kiterelték

– írta az Index. Közveszéllyel fenyegetés miatt az intézkedés a Sörárium sörmúzeumra és egy Kossuth téren található szórakozóhelyre is kiterjedt, ráadásul a nyomozók további két helyszínre is kiszálltak.

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