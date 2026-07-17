Tarr Zoltán: jelentős változások jönnek a külhoni magyarok támogatásában

Jelentősen átalakítja a kormány a külhoni magyar közösségek támogatási rendszerét: átláthatóbbá és egyszerűbbé tennék a pályázatokat, miközben megszüntetnék a közpénzek pártpolitikai célú felhasználását – mondta Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter pénteken a felvidéki Gombaszögön.

Tarr Zoltán hangsúlyozta, hogy a magyarság ügye külön nemzetpolitikai államtitkárság nélkül is kiemelt jelentőségű a kormány számára. A külhoni magyar közösségeknek szánt támogatásokat nem akarják visszavágni, a rendszer működését azonban alapvetően átalakítják – derült ki az MTI tudósításából.

A miniszter szerint a változtatások egyik célja, hogy a magyar állam pénzét ne lehessen pártpolitikai befolyásolásra használni, a másik pedig a jelenlegi pályázati rendszer egyszerűsítése.

A támogatásokat célzottabbá is tennék, mert szerinte előfordult, hogy külhoni közösségek olyan segítséget kaptak, amelyet valójában nem kértek.

Tarr közölte, hogy az előző kormány által folyósított külhoni támogatásokat tíz évre visszamenőleg vizsgálják át. Azt akarják feltárni, hová kerültek a közpénzek, hogyan használták fel azokat, és valóban szolgálták-e a helyi magyar közösségek érdekeit. Az átvilágítás módszere országonként eltérhet, ennek részleteit még kidolgozzák.

A miniszter szerint szélesebb párbeszédre van szükség a külhoni magyar szervezetek és a kormány között.

Beszélgetni kell, és nem csak azokkal, akik ráültek a beszélgetőcsatornákra

– fogalmazott. Lehetséges fórumnak nevezte a Magyar Állandó Értekezletet is, amennyiben azt ismét sikerül valódi tartalommal megtölteni.

Tarr Zoltán azt mondta, a kormány nem kívánja megvonni a külhoni oktatási és kulturális intézmények támogatását. A sporttámogatások felülvizsgálata ugyanakkor már megkezdődött: ezeket hatékonyabbá tennék, de megszüntetni nem akarják.

Átvilágítják az állami támogatásban részesülő külhoni magyar sajtó működését is. A miniszter szerint továbbra is lesznek médiatámogatások, automatikusan járó pénzek azonban nem, és olyan rendszert alakítanának ki, amely kizárja a politikai befolyásolást.

A külhoni magyar közösségek politikai képviseletéről Tarr azt mondta, tiszteletben tartják az önrendelkezésüket, és nem kívánják befolyásolni, kit választanak képviselőjüknek. A magyar kormány külföldi politikai szervezeteket nem támogat majd anyagilag, a határon túli magyar közösségek iránti felelősségét azonban továbbra is fenntartja.

Címlapkép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (b) a Gombaszögi Nyári Táborban rendezett beszélgetésen a felvidéki Gombaszögön 2026. július 17-én. Mellette Czímer Gábor, a Paraméter újságírója. Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vajda János