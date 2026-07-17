Tisza-kormány: sorra esnek ki a csontvázak a szekrényből, adóváltozásokat jelentett be Magyar Péter

Már az első 24 órában több mint 55 ezren töltötték ki a közlekedésbiztonsági társadalmi párbeszédünk kérdőívét

– adta hírül Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az egyeztetés célja új szabályok kidolgozása az elektromos rollerek használatára és a közúti ellenőrzésekre, valamint a gyorshajtás és az illegális utcai versenyzések elleni fellépés.