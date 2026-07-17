Tisza-kormány: sorra esnek ki a csontvázak a szekrényből, brüsszeli bizonyítványra vár ma Magyarország

Rendhagyó eseménnyel indult pénteken a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, hiszen ünnepélyes tőzsdenyitó csengetésen keretében beszédet mondott Kármán András pénzügyminiszter, Varga Mihály jegybankelnök és Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója. Kármán András pénzügyminiszteri minőségban ugyan korábban már beszélt a tőkepiacok fejlesztésének fontosságáról, de kifejezetten a magyar részvénypiac helyzetéről most először szólalt meg. A pénzügyminiszter két kiemelt kormányzati célt jelölt meg: a hazai vállalatok számára a tőzsdét természetes finanszírozási forrássá tenni, valamint a lakossági megtakarításokat hatékonyabban a tőkepiacra terelni. Varga Mihály, az MNB elnöke a versenyképesség javítását és a tudásalapú fejlesztések erősítését sürgette; Tóth Tibor BÉT-vezér pedig hangsúlyozta, hogy erős tőkepiac nélkül nincs dinamikusan növekvő magyar gazdaság, és a strukturális reformok finanszírozásában a költségvetés önmagában nem elegendő.