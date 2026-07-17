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Tisza-kormány: sorra esnek ki a csontvázak a szekrényből, brüsszeli bizonyítványra vár ma Magyarország
Gazdaság

Tisza-kormány: sorra esnek ki a csontvázak a szekrényből, brüsszeli bizonyítványra vár ma Magyarország

Portfolio
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Újabb 200 milliárd forintos csontváz esett ki a szekrényből, a hírek szerint az előző kormányzat háromszoros áron szerződoött az M6-os és M8-as autópályák üzemeltetésére 35 évre. Várhatóan pénteken jelenik meg az Európai Bizottság jogállamisági jelentése, ami a magyar kormány erőfeszítéseit is értékelheti.
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Már nem kiemelt beruházás a szolnoki elektrolitgyár – Sikerült megfúrni a beruházást

Nemzetgazdasági szempontból már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár - közölte a térség tiszás országgyűlési képviselője a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videóban.

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Már nem kiemelt beruházás a szolnoki elektrolitgyár – Sikerült megfúrni a beruházást
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Egymilliárd forint kibervédelemre

Csaknem egymilliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) a Kiberfelderítési képességek fejlesztése című pályázati felhíváson. Az NVSZ azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a 999,87 millió forinttal támogatott projekt célja a kibertérben felmerülő bűncselekmények megelőzése érdekében fejlett technológián alapuló új komplex elemző megoldások kialakítása. (MTI)

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Megszólalt a pénzügyminiszter és a jegybankelnök: nagy változást akarnak a magyarok megtakarításainál

Rendhagyó eseménnyel indult pénteken a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, hiszen ünnepélyes tőzsdenyitó csengetésen keretében beszédet mondott Kármán András pénzügyminiszter, Varga Mihály jegybankelnök és Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója. Kármán András pénzügyminiszteri minőségban ugyan korábban már beszélt a tőkepiacok fejlesztésének fontosságáról, de kifejezetten a magyar részvénypiac helyzetéről most először szólalt meg. A pénzügyminiszter két kiemelt kormányzati célt jelölt meg: a hazai vállalatok számára a tőzsdét természetes finanszírozási forrássá tenni, valamint a lakossági megtakarításokat hatékonyabban a tőkepiacra terelni. Varga Mihály, az MNB elnöke a versenyképesség javítását és a tudásalapú fejlesztések erősítését sürgette; Tóth Tibor BÉT-vezér pedig hangsúlyozta, hogy erős tőkepiac nélkül nincs dinamikusan növekvő magyar gazdaság, és a strukturális reformok finanszírozásában a költségvetés önmagában nem elegendő.

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Megszólalt a pénzügyminiszter és a jegybankelnök: nagy változást akarnak a magyarok megtakarításainál
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Háromszoros áron szerződhetett autópályaüzemeltetésre Lázár János a választás előtt

Októbertől az MKIF Zrt. látja el az M6-os és M8-as autópálya 59 kilométeres szakaszának üzemeltetését – írja a g7.hu. A lap által megismert dokumentumok szerint 2025-ben a minisztérium versenyeztetés nélkül, háromszoros áron adta ki a koncessziót, ami a teljes futamidő alatt több mint 200 milliárd forintos többletköltséget jelent.

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Háromszoros áron szerződhetett autópályaüzemeltetésre Lázár János a választás előtt
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Újabb részletek derültek ki a Velencei-tó kormányzati megmentéséről, Gajdos László már felkérte a szakértői csapatot

Szigorítják a Natura 2000 területek beépíthetőségét, és felülvizsgálják a korábbi kormány által kiadott engedélyeket, közölte Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a Magyar Hangnak adott interjúban. A tárcavezető emellett átfogó állatvédelmi intézkedéseket, a beruházások zöld szempontjainak kötelező érvényesítését, valamint a Velencei-tó ökológiai helyreállítását is bejelentette - írta a Telex. A miniszter azt mondta, nem találják az előző kormány 40 milliárd forintos tómentő tervét.

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Újabb részletek derültek ki a Velencei-tó kormányzati megmentéséről, Gajdos László már felkérte a szakértői csapatot
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Majdnem 19 ezer titkos megfigyelést engedélyezett az Orbán-kormány

2010 és 2025 között összesen 18 906 esetben kaptak engedélyt a titkosszolgálatok titkos megfigyelésre az aktuális igazságügyi minisztertől, és mindössze ötvenszer tagadták meg ezt – derül ki azokból a dokumentumokból, amelyeket az Igazságügyi Minisztérium küldött meg a 24.hu adatigénylésére. Hozzáteszik: ezek azok a titkos megfigyelések, amelyeknél nem bűnüldözés céljából vetik be a titkosszolgálatokat – ott a nyomozási bíró hatáskörébe tartozik az engedélyezés –, hanem alkotmányvédelmi, nemzetbiztonsági célból kérnek megfigyelést.

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Friss jogállamisági értékelés érkezik Brüsszelből, amely kijelölheti a Tisza-kormány előtt álló utat is

A kormányváltás óta végrehajtott több intézkedést is kedvezően értékelheti az Európai Bizottság pénteken megjelenő jogállamisági jelentése, ugyanakkor további reformlépéseket javasolhat több területen. Bár a jelentés publikálásáig semmi sem vehető készpénznek, a sajtóértesülésekből már következtethetünk arra, hogy milyen további területeken várhatunk további intézkedéseket a Tisza-kormánytól, ha befejezték a saját kezdeményezésű korrupcióellenes lépéseiket.

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Friss jogállamisági értékelés érkezik Brüsszelből, amely kijelölheti a Tisza-kormány előtt álló utat is
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Megszülettek a kormány újabb döntései, de a jövő hétre is maradtak fontos témák

Várhatóan hétfőn és kedden is felszólal a parlamentben Magyar Péter, miközben a képviselők fontos témákról tárgyalnak, többek között terítékre kerülhet a 2026-os költségvetés módosítása. A kormány a nyár végére ígérte a „pótköltségvetést”, miközben a jelenlegi helyzetről már beszámoltak. További beavatkozások nélkül a GDP 8%-a felett lenne az eredetileg az előző kormány által 5%-ra célzott államháztartási hiány, ezt próbálhatják minél jobban lefaragni, hogy aztán a következő években fokozatosan érjük el az euró bevezetéséhez szükséges 3%-os szintet.

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