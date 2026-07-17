Tisza-kormány: sorra esnek ki a csontvázak a szekrényből, Magyar Péter új döntések részleteit ígérte

Újabb részleteket árult el Vitézy Dávid Budapest teljesen új villamosvonaláról
Októberben kezdődik a budai fonódó villamoshálózat következő ütemének építése a Szent Gellért tér és a Budafoki út között - jelentette be pénteken Facebook-oldalán Vitézy Dávid közelekedési és beruházási miniszter. A szakember hozzátette: már megvannak a tervek a villamosvonal folytatására is.
Veszélyben az üzemanyagellátás Magyarországon? Megkongatták a vészharangot
Sajnálattal tapasztaljuk a Magyarországon kialakult piaci viszonyokat az üzemanyag-ellátás területén. A mai napon az elérhető import üzemanyagok beszerzési ára meghaladja a hazai kiskereskedelmi árakat, ami rendkívül kedvezőtlen piaci helyzetet teremt – olvasható a Független Benzinkutak Szövetségének pénteki közleményében.
Gyorshajtás, elektromos rollerek: elindult a kormány társadalmi egyeztetése
Társadalmi párbeszédet indított a kormány pénteken a gyorshajtásról, az illegális versenyzésről és az elektromos rollerekről, hogy az emberek véleményét kikérve olyan szabályokat alkosson, amelyeket mindenki elfogad és betart.
Brüsszel szigorú feltételrendszert csomagolt a várva várt lazításokhoz – jelentős „ingyenpénzektől” eshetnek el a cégek
Az Európai Bizottság átfogóan átalakítaná az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert, hogy az ETS a 2040-es klímacél teljesítése mellett az európai ipar versenyképességét és energiafüggetlenségét is támogassa. A tervezet lassabb kibocsátáscsökkentési pályát, feltételekhez kötött ingyenes kvótákat és több százmilliárd eurós beruházási eszköztárat irányoz elő, miközben a légiközlekedésre, a hajózásra és a hulladékégetésre vonatkozó szabályokat is átírná.
Komoly dicséretet kapott Brüsszelből a magyar kormány a jogállamiság kapcsán
Az új kormány intenzív reformokat indított a jogállamiság helyreállítása érdekében - hangsúlyozta a brüsszeli testület pénteken közzétett, az idei évre vonatkozó jogállamisági jelentésében.
Magyar Péter: fontos döntéseket hozott a kormány
Fontos döntéseket hoztunk a nagy cégek és a szennyező vállalatok adóztatásáról és a bizalmi vagyonkezelők adómemtességének eltörléséről - írta Facebook-oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök későbbre ígért részleteket.
Már októberben létrejöhet az egységes magyar kutatóhálózat az MTA alatt
Az egységes magyar kutatóintézeti rendszer kialakításáról és ennek tervezett menetrendjéről egyeztettek a Tudományos Technológiai Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia vezetői július 14-én az MTA székházában – olvasható a két szervezet közös közleményében. A korábbi és a mostani tárgyalások alapján a minisztérium elkészíti az átalakítás jogszabálytervezetét, és szeptember elején társadalmi vitára bocsátja. A hatályba lépést október végére tervezik, így még idén újraegyesülhet az Akadémiától 2019-ben elszakított kutatóhálózat, ismét az MTA alatt.
Az amerikai nagybank már látja, mikor lehet vége a forintnak - Ítéletet mondott az euróbevezetési tervekről
A magyar kormány euróbevezetési tervei reálisak, a költségvetési feltétel teljesítése ugyan kihívás, de megoldható – írja legfrissebb elemzésében a Goldman Sachs. Az amerikai befektetési bank szakemberei szerint jelenleg mintegy 70 százalék annak esélye, hogy a 2030-as évek elején be tud lépni az ország az eurózónába, ha minden a legjobban alakul, akkor 2031. január elsején búcsút mondhatunk a forintnak.
Jó hírrel szolgált a vonatozóknak Vitézy Dávid: fontos vonalon szűnhetnek meg a késések
Újabb üteméhez érkezett a Budapest–Cegléd–Szolnok–Debrecen vasútvonal nyári nagykarbantartása – írta Facebook-oldalán Vitézy Dávid építési és beruházási miniszter.
Felülvizsgálja a kormány a Papp László Budapest Sportaréna tízéves bérleti szerződését
Vizsgálat indult a Nemzeti Sportügynökség Zrt. (NSÜ) kötelezettségvállalásai, az állami tulajdonban lévő sportingatlanok teljes szerződésállománya, benne a Papp László Budapest Sportaréna hosszú távú hasznosítására vonatkozó bérleti szerződésével kapcsolatban – jelentette be Facebook-oldalán Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár.
Megszólalt Vitézy Dávid a gyanús autópályakoncesszióról: azonnali vizsgálatot rendelt el
Újabb, felelőtlen és szabálytalan döntésre derült fény Lázár János miniszterségének időszakából a Mészáros-Szíjj autópálya-koncesszor javára, a minisztériumi átvilágítás során nemcsak az derült ki, hogy egy közel 250 milliárd forintos autópálya-koncessziós díjtételt kihagytak az idei költségvetésből, hanem az is, hogy egy másik ügyben is súlyos, az adófizetők számára rendkívül hátrányos döntés született - írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook oldalán.
Már nem kiemelt beruházás a szolnoki elektrolitgyár – Sikerült megfúrni a beruházást
Nemzetgazdasági szempontból már nem minősül kiemelt beruházásnak a Szolnok és Abony közé tervezett elektrolitgyár - közölte a térség tiszás országgyűlési képviselője a Facebook-oldalára pénteken feltöltött videóban.
Egymilliárd forint kibervédelemre
Csaknem egymilliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) a Kiberfelderítési képességek fejlesztése című pályázati felhíváson. Az NVSZ azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a 999,87 millió forinttal támogatott projekt célja a kibertérben felmerülő bűncselekmények megelőzése érdekében fejlett technológián alapuló új komplex elemző megoldások kialakítása. (MTI)
Megszólalt a pénzügyminiszter és a jegybankelnök: nagy változást akarnak a magyarok megtakarításainál
Rendhagyó eseménnyel indult pénteken a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, hiszen ünnepélyes tőzsdenyitó csengetésen keretében beszédet mondott Kármán András pénzügyminiszter, Varga Mihály jegybankelnök és Tóth Tibor, a BÉT vezérigazgatója. Kármán András pénzügyminiszteri minőségban ugyan korábban már beszélt a tőkepiacok fejlesztésének fontosságáról, de kifejezetten a magyar részvénypiac helyzetéről most először szólalt meg. A pénzügyminiszter két kiemelt kormányzati célt jelölt meg: a hazai vállalatok számára a tőzsdét természetes finanszírozási forrássá tenni, valamint a lakossági megtakarításokat hatékonyabban a tőkepiacra terelni. Varga Mihály, az MNB elnöke a versenyképesség javítását és a tudásalapú fejlesztések erősítését sürgette; Tóth Tibor BÉT-vezér pedig hangsúlyozta, hogy erős tőkepiac nélkül nincs dinamikusan növekvő magyar gazdaság, és a strukturális reformok finanszírozásában a költségvetés önmagában nem elegendő.
Háromszoros áron szerződhetett autópályaüzemeltetésre Lázár János a választás előtt
Októbertől az MKIF Zrt. látja el az M6-os és M8-as autópálya 59 kilométeres szakaszának üzemeltetését – írja a g7.hu. A lap által megismert dokumentumok szerint 2025-ben a minisztérium versenyeztetés nélkül, háromszoros áron adta ki a koncessziót, ami a teljes futamidő alatt több mint 200 milliárd forintos többletköltséget jelent.
Újabb részletek derültek ki a Velencei-tó kormányzati megmentéséről, Gajdos László már felkérte a szakértői csapatot
Szigorítják a Natura 2000 területek beépíthetőségét, és felülvizsgálják a korábbi kormány által kiadott engedélyeket, közölte Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter a Magyar Hangnak adott interjúban. A tárcavezető emellett átfogó állatvédelmi intézkedéseket, a beruházások zöld szempontjainak kötelező érvényesítését, valamint a Velencei-tó ökológiai helyreállítását is bejelentette - írta a Telex. A miniszter azt mondta, nem találják az előző kormány 40 milliárd forintos tómentő tervét.
Majdnem 19 ezer titkos megfigyelést engedélyezett az Orbán-kormány
2010 és 2025 között összesen 18 906 esetben kaptak engedélyt a titkosszolgálatok titkos megfigyelésre az aktuális igazságügyi minisztertől, és mindössze ötvenszer tagadták meg ezt – derül ki azokból a dokumentumokból, amelyeket az Igazságügyi Minisztérium küldött meg a 24.hu adatigénylésére. Hozzáteszik: ezek azok a titkos megfigyelések, amelyeknél nem bűnüldözés céljából vetik be a titkosszolgálatokat – ott a nyomozási bíró hatáskörébe tartozik az engedélyezés –, hanem alkotmányvédelmi, nemzetbiztonsági célból kérnek megfigyelést.
Friss jogállamisági értékelés érkezik Brüsszelből, amely kijelölheti a Tisza-kormány előtt álló utat is
A kormányváltás óta végrehajtott több intézkedést is kedvezően értékelheti az Európai Bizottság pénteken megjelenő jogállamisági jelentése, ugyanakkor további reformlépéseket javasolhat több területen. Bár a jelentés publikálásáig semmi sem vehető készpénznek, a sajtóértesülésekből már következtethetünk arra, hogy milyen további területeken várhatunk további intézkedéseket a Tisza-kormánytól, ha befejezték a saját kezdeményezésű korrupcióellenes lépéseiket.
Megszülettek a kormány újabb döntései, de a jövő hétre is maradtak fontos témák
Várhatóan hétfőn és kedden is felszólal a parlamentben Magyar Péter, miközben a képviselők fontos témákról tárgyalnak, többek között terítékre kerülhet a 2026-os költségvetés módosítása. A kormány a nyár végére ígérte a „pótköltségvetést”, miközben a jelenlegi helyzetről már beszámoltak. További beavatkozások nélkül a GDP 8%-a felett lenne az eredetileg az előző kormány által 5%-ra célzott államháztartási hiány, ezt próbálhatják minél jobban lefaragni, hogy aztán a következő években fokozatosan érjük el az euró bevezetéséhez szükséges 3%-os szintet.
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Több száz milliárdnyi beruházásra számítanak az uniós „röghöz kötéstől”.
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