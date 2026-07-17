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Több idő lesz jelentkezni az egyetemi alapítványok vezetésére
Gazdaság

Több idő lesz jelentkezni az egyetemi alapítványok vezetésére

Portfolio
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Az Oktatási Minisztérium kitolta az egyetemi alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági posztjaira való jelentkezés határidejét – adta hírül Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Az alapítványok jövő augusztusban szűnnek meg, azonban a kormány addig is lecserélné a vezetőket, ezért korábban pályázatot írt ki.

Az eredeti határidő július 18. lett volna, ez most július 20, vagyis hétfő 12 órára módosul. A határidő meghosszabbításából akár arra is lehetne következtetni, hogy nem volt elég jelentkező a pozíciókra, amely lényegében azzal jár, hogy annak az alapítványnak a megszűnését kell menedzselni, amely élére jelentkezik a pályázó. A változás azonban annyira kicsi, hogy lehetséges, hogy csupán valamilyen technikai ok áll a háttérben.

Az egyetemi alapítványokat (kekvákat) a terv szerint jövő augusztus végén megszüntetik, az átmeneti időszakban pedig kidolgoznak egy új finanszírozási és működési keretrendszert az egyetemek számára.

A mostani pályázat kiírása szerint a várható elbírálás időpontja augusztus 17, tehát akkor fogjuk megtudni, kik lesznek az egyetemi alapítványok új vezetői és felügyelői.

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Címlapkép forrása: bce

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