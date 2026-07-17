Több idő lesz jelentkezni az egyetemi alapítványok vezetésére

Az eredeti határidő július 18. lett volna, ez most július 20, vagyis hétfő 12 órára módosul. A határidő meghosszabbításából akár arra is lehetne következtetni, hogy nem volt elég jelentkező a pozíciókra, amely lényegében azzal jár, hogy annak az alapítványnak a megszűnését kell menedzselni, amely élére jelentkezik a pályázó. A változás azonban annyira kicsi, hogy lehetséges, hogy csupán valamilyen technikai ok áll a háttérben.

Az egyetemi alapítványokat (kekvákat) a terv szerint jövő augusztus végén megszüntetik, az átmeneti időszakban pedig kidolgoznak egy új finanszírozási és működési keretrendszert az egyetemek számára.

A mostani pályázat kiírása szerint a várható elbírálás időpontja augusztus 17, tehát akkor fogjuk megtudni, kik lesznek az egyetemi alapítványok új vezetői és felügyelői.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 12. Ezermilliárdos vagyon szállhat vissza az államra, ha megszűnnek az egyetemi alapítványok

Címlapkép forrása: bce