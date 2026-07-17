Új életpályamodell és bérrendezés jön a rendőröknél, a leszerelteket is visszavárják

Új rendőri életpályamodellt és bérrendezést készít elő a Belügyminisztérium, emellett javítanák a munkakörülményeket, és ismét lehetővé teszik a korábban leszerelt rendőrök visszatérését az állományba – mondta Pósfai Gábor belügyminiszter az RTL Híradónak. A tárca közben a rendőrök sokat bírált szolgálati egyenruházatának teljes megújítását is bejelentette. A változtatásokkal az országosan csaknem kilencezer fős létszámhiányt próbálnák enyhíteni.

Pósfai Gábor szerint a rendőri állomány megtartásához és bővítéséhez egyaránt szükség van a fizetések rendezésére, a munkakörülmények javítására és egy olyan életpályamodellre, amely hosszabb távon is vonzóvá teszi a szolgálatot. A belügyminiszter az RTL-nek arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben már csaknem ezer korábban leszerelt rendőr jelezte visszatérési szándékát.

A bérrendezés mértékéről, ütemezéséről és az új életpályamodell pontos elemeiről egyelőre nem közöltek részleteket. Az intézkedések iránya ugyanakkor nem előzmény nélküli: Pósfai már májusban, a Belügyminisztérium állománygyűlésén is a rendvédelmi bérrendszer rendezését, egy kiszámítható életpályamodell kidolgozását és az eszközpark modernizálását nevezte a következő időszak legfontosabb feladatai közé. Akkor azt is jelezte, hogy támogatja azoknak a volt rendvédelmi dolgozóknak a visszatérését, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek.

Az egyenruhákat is lecserélik

A munkakörülmények javításának részeként a rendőrség téli és nyári köznapi szolgálati egyenruházatát is teljesen megújítják. A Belügyminisztérium közlése szerint szakítanak az elmúlt évtizedek beszerzési gyakorlatával, és nyílt közbeszerzésen választanak a magyar és külföldi gyártók már létező, más rendőri szerveknél kipróbált termékei közül.

A kiválasztott ruhadarabokat először szolgálat közben tesztelik majd a rendőrök, és a rendszeresítésről a végrehajtó állomány tapasztalatai alapján döntenek. A tárca az ergonómiát, a kényelmet, a tartósságot, a megfelelő méretválasztékot és a könnyű tisztíthatóságot jelölte meg a legfontosabb szempontok között. Az első új téli ruhadarabokat a tervek szerint 2027 decemberétől, a nyári egyenruhákat pedig 2028 júniusától kezdik kiosztani, több ütemben.

A bejelentés azért is jelentős, mert az egyenruhák és felszerelések minőségére korábban rendszeresen érkeztek panaszok az állományból.

Egy 2026 júniusában megjelent, rendőri visszajelzéseket ismertető beszámolóban például silány minőségű ruházatról és olyan bevetési bakancsról írtak, amelynek egy rendőr beszámolója szerint már az első szolgálat alatt levált a talpa.

Országosan csaknem kilencezer rendőr hiányzik

A kormány jelenlegi közlése szerint a rendőrség országos létszámhiánya 8992 fő, ebből 2020 betöltetlen státusz a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál van. A kormányzati tájékoztatón elhangzottak alapján ez országosan 20,2 százalékos, a BRFK-nál pedig több mint 38 százalékos hiányt jelenthet.

A most nyilvánosságra hozott országos adat jelentősen magasabb a korábbi hivatalos számoknál. Az ORFK 2025-ben még 91,5 százalékos feltöltöttségről beszélt, ami nagyjából 4500 betöltetlen helyet jelentett. A kormány mostani tájékoztatása nem részletezi, hogy a 8992-es adat pontosan milyen állomány- és státuszköröket tartalmaz, így a két szám nem feltétlenül hasonlítható össze közvetlenül.

A Belügyminisztérium rövid távon átcsoportosításokkal és a rendőrök túlszolgálatának növelésével erősítené a közterületi jelenlétet. Erre 750 millió forintot különítettek el, elsősorban a budapesti, frekventált közterületeken teljesített túlórák finanszírozására. Pósfai szerint ennek révén a rendőrök több időt tölthetnek a problémás helyszíneken, az állományt pedig igyekeznek oda vezényelni, ahol arra a legnagyobb szükség van.

Egyre több jelzés érkezik a budapesti közállapotokról

Az intézkedéseket a fővárosi közállapotokkal kapcsolatos panaszok megszaporodása előzte meg. Soproni Tamás terézvárosi, Niedermüller Péter erzsébetvárosi, Pikó András józsefvárosi és Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester közösen kért azonnali kormányzati beavatkozást. Több rendőrt, a fővárosban dolgozó rendvédelmi alkalmazottaknak legalább 30 százalékos Budapest-pótlékot, valamint a szociális ellátás és az éjjeli menedékhelyek működésének átalakítását szorgalmazták.

A BRFK maga is arról írt, hogy a főváros egyes részein egyre gyakrabban jelennek meg olyan közterületi problémák, amelyek mögött társadalmi és szociális nehézségek állnak.

A rendőrség ezért harmincnapos, több szervezet részvételével zajló akciót indított: a kerületi kapitányságok mellett a Készenléti Rendőrség, a fővárosi rendészet, a polgárőrség és más társszervek is bekapcsolódnak az ellenőrzésekbe.

Kelenföldön már másfél hónapja megerősített rendőri jelenlétet tartanak fenn. A BRFK szerint ez idő alatt 3630 intézkedés történt, 97 embert fogtak el, 30-at állítottak elő, további 30 esetben pedig biztonsági intézkedésre volt szükség. Rákosrendező környékén szintén rendszeres ellenőrzéseket tartottak, körözött személyeket és feltételezett kábítószer-kereskedőket fogtak el.

Karácsony Gergely főpolgármester az RTL-nek azt mondta, hogy a rendőri jelenlét növelése fontos, önmagában azonban nem oldja meg a problémát. Szerinte a közterületi válság gyökereinél az egészségügyi, pszichiátriai, addiktológiai és szociális ellátórendszer hiányosságai állnak, ezért a tartós rendezéshez több minisztérium és ellátóintézmény összehangolt fellépésére van szükség. A kormány tájékoztatása szintén elismerte, hogy a szociális és pszichiátriai ellátás hiányosságai hozzájárulnak a közterületi problémákhoz.

Címlapkép: Pósfai Gábor belügyminiszter beszédet mond a XXXI. Országos Polgárõr Napon Kalocsán, az Érsekkertben 2026. július 4-én. Címlapkép forrása: MTI Fotó/Ujvári Sándor